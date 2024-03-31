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保險真空？ 北市法務局明釐清

聯合報／ 記者邱書昱楊正海陳儷方／台北報導
寶林「二房東」大食代廣場投保的新安東京產險前天發聲明稱若食物中毒會理賠。圖／讀者提供
寶林「二房東」大食代廣場投保的新安東京產險前天發聲明稱若食物中毒會理賠。圖／讀者提供

寶林茶室食安風暴延燒，保險能否理賠受關注，寶林「二房東」大食代廣場投保的新安東京產險前天發聲明稱若食物中毒會理賠，但台北市法務局長連堂凱指出，新安東京產險聲明不是很清楚，明天上午會請新安東京和大食代來北市府，確認保單範圍有沒有包涵寶林茶室營業行為。

遠東百貨Ａ13向國泰產險投保的商業綜合責任險，國泰產險認定寶林事件包含在理賠範圍內，新安東京產險前天聲明提及，衛生機關檢驗認定為食品中毒，會代為履行賠償，但在第一段卻寫下，沒有和寶林茶室有契約關係存在。

業界人士表示，這段聲明恐存有解釋空間，身為二房東的大食代廣場將店面轉租，可能沒把寶林納入新安產險保單內，恐造成此次「保險真空」，且新安東京的聲明指要確認「中毒相關責任」、「依法台灣大食代餐飲有責任」才會賠，言下之意，如果責任是「寶林茶室」，他們是否就不會賠？

連堂凱昨說，北市消費場所強制投保公共意外責任保險規定，三百平方公尺的美食街、五百平方公尺百貨公司，本來就要投保強制責任險，寶林茶室櫃位是低於三百平方公尺、一百坪以下，第一時間找大食代和遠百，討論保單範圍是否包含寶林茶室的營業行為，並不是指大食代或遠百有疏失。

連堂凱指出，此保險是責任險，必須要先確認責任的歸屬是否在遠百Ａ13的營業範圍內，若責任歸屬在營業範圍內，確定有涵寶林的營業行為，當然會在賠償的範圍內。

寶林茶室 食物中毒

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