聽新聞
test
0:00 / 0:00

一個月內 北市稽查百貨、大賣場

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導
寶林茶室食安風暴延燒，台北市長蔣萬安（中）昨天表示，一個月內完成全市百貨及大賣場的專案稽查。記者余承翰／攝影
寶林茶室食安風暴延燒，台北市長蔣萬安（中）昨天表示，一個月內完成全市百貨及大賣場的專案稽查。記者余承翰／攝影

寶林茶室中毒風暴，台北市長蔣萬安昨指出，北市昨新增六例，但五例已離院，一個月內完成全市百貨及大賣場的專案稽查，確保市民用餐安全。台北市衛生局長陳彥元表示，尚有三名在加護病房的患者惡化中，醫療團隊竭盡全力救治中。

蔣萬安昨率局長開中毒案記者會，北市累計廿例，陳彥元說，昨新增案例唯一住院的是案例十七，目前在北醫就醫，因為肝指數稍微偏高，仍請他住在一般病房加強觀察，其餘沒有重症。

陳彥元表示，北市到現在仍有四例在加護病房嚴密監控，一例目前還使用葉克膜，另一例未放葉克膜，病情惡化中，還有一例肝腎衰竭後，再惡化就會腦部病變；其中比較樂觀是在三總加護病房的案例八，肝指數、白血球等相關生物監測指數持續下降中，情況朝向好轉。

列席的台大醫院感染控制中心主任盛望徽指出，還無法證實食物有大量的毒素酸，而且米酵菌酸只要一毫克至一點五毫克就有致命風險，不一定回溯找這些食材才能夠找到有相同或高濃度的毒素。

民進黨議員陳賢蔚昨指，前市長柯文哲在任時、二○二二年九月二十日就有民眾陳情，寶林茶室環境髒亂違反食品衛生安全，結果歷經柯市長、蔣市長共一年半，卻無任何稽查紀錄。

陳彥元說，柯市府二○二二年九月間有派案稽查，當時稽查結果合格，蔣市府時代，就聚焦所有寶林店家，包括寶林咖啡饒河店去年七月就稽查，要求立即改善缺失，去年十月再稽查，還是沒改善很好，直到今年三月，總算改善合格。

陳彥元表示，前天針對遠百Ａ十三地下街廿七家業者全面清查，三家有衛生環境缺失，如冰箱溫度不符合規定或夾縫不潔等衛生缺失，另九家業者則是行政缺失，未來一個月針對卅七家百貨公司跟大賣場美食街稽查，查核重點在風險食材的保存溫度，也會評估環境整潔。

寶林茶室 柯文哲 米酵菌酸 葉克膜 蔣萬安 食材 食物中毒

延伸閱讀

士林工地建物塌陷壓死人 蔣萬安到場：釐清後必定究責

士林拆除工程釀工安意外…樓板塌陷砸死山貓駕駛 北市府裁罰30萬元

士林工地地基塌陷奪1命！蔣萬安趕赴現場視察 工地勒令停工

影／寶林中毒案再新增6例 1例吃滑蛋河粉住院

相關新聞

寶林案延燒饒河店 首見非食用粿條河粉病例

寶林茶室食物中毒案愈演愈烈，昨單日新增七例通報，累計廿八人，昨通報案例中，首次出現非粿條、河粉餐點，而是「咖哩仁當椰香飯...

椰漿成新風險？專家：難排除可能性

寶林食物中毒案至今僅在患者體內驗出「米酵菌酸」，粿條、香蘭葉、在來米粉等皆未被驗出含米酵菌酸。昨通報案例中，新增食用非粿...

一個月內 北市稽查百貨、大賣場

寶林茶室中毒風暴，台北市長蔣萬安昨指出，北市昨新增六例，但五例已離院，一個月內完成全市百貨及大賣場的專案稽查，確保市民用...

柯文哲任內寶林茶室遭檢舉未稽查？吳怡萱：牽拖式爆料

寶林茶室食物中毒案延燒，民進黨台北市議員陳賢蔚指控，台北市前市長柯文哲任內就有民眾向1999市長信箱陳情，至今卻無稽查紀...

寶林中毒案+3累計28例 王必勝：未能完全排除人為因素

寶林茶室食物中毒目前累積28例通報，其中2人死亡。衛福部次長王必勝表示，除了稍早公布的37歲女是去寶林饒河分店食用「咖哩仁當」外，其餘個案都是在信義A13寶林茶室用餐；雖然現在無法完全排除人為可能，但以目前的案情證據不像是下毒案。...

寶林茶室食物中毒案 新北邀專家討論籲高溫烹煮

新北衛生局今天表示，米酵菌酸的防治重點在於預防，29日邀專家會商討論，建議民眾處理泡發食材後，立刻高溫烹煮。市府說，聯手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。