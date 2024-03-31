一個月內 北市稽查百貨、大賣場

寶林茶室中毒風暴，台北市長蔣萬安昨指出，北市昨新增六例，但五例已離院，一個月內完成全市百貨及大賣場的專案稽查，確保市民用餐安全。台北市衛生局長陳彥元表示，尚有三名在加護病房的患者惡化中，醫療團隊竭盡全力救治中。

蔣萬安昨率局長開中毒案記者會，北市累計廿例，陳彥元說，昨新增案例唯一住院的是案例十七，目前在北醫就醫，因為肝指數稍微偏高，仍請他住在一般病房加強觀察，其餘沒有重症。

陳彥元表示，北市到現在仍有四例在加護病房嚴密監控，一例目前還使用葉克膜，另一例未放葉克膜，病情惡化中，還有一例肝腎衰竭後，再惡化就會腦部病變；其中比較樂觀是在三總加護病房的案例八，肝指數、白血球等相關生物監測指數持續下降中，情況朝向好轉。

列席的台大醫院感染控制中心主任盛望徽指出，還無法證實食物有大量的毒素酸，而且米酵菌酸只要一毫克至一點五毫克就有致命風險，不一定回溯找這些食材才能夠找到有相同或高濃度的毒素。

民進黨議員陳賢蔚昨指，前市長柯文哲在任時、二○二二年九月二十日就有民眾陳情，寶林茶室環境髒亂違反食品衛生安全，結果歷經柯市長、蔣市長共一年半，卻無任何稽查紀錄。

陳彥元說，柯市府二○二二年九月間有派案稽查，當時稽查結果合格，蔣市府時代，就聚焦所有寶林店家，包括寶林咖啡饒河店去年七月就稽查，要求立即改善缺失，去年十月再稽查，還是沒改善很好，直到今年三月，總算改善合格。

陳彥元表示，前天針對遠百Ａ十三地下街廿七家業者全面清查，三家有衛生環境缺失，如冰箱溫度不符合規定或夾縫不潔等衛生缺失，另九家業者則是行政缺失，未來一個月針對卅七家百貨公司跟大賣場美食街稽查，查核重點在風險食材的保存溫度，也會評估環境整潔。