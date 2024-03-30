寶林中毒案謎團未解 彰化校園食安管理要提高「午餐秘書」危機意識

寶林茶室米酵菌酸食物中毒案仍有待釐清，部分縣市已宣布校園停止供應粄條等米製食品，彰化縣傾向管理食物保鮮及選擇安全食材，加強稽核午餐廚房，替代停應米製食品，近日內將舉辦縣立學校午餐食安講習，提高午餐秘書等有關人員的危機意識。

寶林茶室食物中毒累計45人，釀二死、5人住加護病房，被認定是罪魁禍首的粄條檢驗米酵菌酸為陰性，讓整起食物中毒案調查再度陷入膠著。彰化縣政府昨原本研議校園午餐停供米製食品，在寶林茶室粄條檢驗結果揭曉後，縣長王惠美今表示，米製食品太多種，且到現在不清楚造成中毒的是何種食物，不如從源頭管理。

王惠美說，教育處與衛生局已作相關的橫向連繫，會更加謹慎做好校園午餐的保鮮及食材的選擇，未來加強稽核，讓學子吃得更健康快樂。

教育處表示，暫無校園午餐停供米製食品的計畫，將從源頭管控食安，包括午餐管理和製作人員應選擇當令新鮮的食材，煮熟食物避免汙染、變質並做好保鮮，教育處和衛生局預計4月舉辦講習，加強午餐秘書等人員的食安觀念與作法。