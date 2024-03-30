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寶林茶室案「台灣這點與國外相反」 醫師揪疑點曝：仍有下毒可能

聯合新聞網／ 綜合報導
寶林案延燒至今，醫師認為，案件仍存在疑點，追查來源是否為下毒依然重要。記者林俊良／攝影
寶林案延燒至今，醫師認為，案件仍存在疑點，追查來源是否為下毒依然重要。記者林俊良／攝影

信義區「寶林茶室」食安風波延燒至今，衛福部29日晚間表示，8例重症個案皆檢驗出「米酵菌酸」，而關鍵食材「粿條」及其餘食品之檢測結果呈現陰性。對此，胸腔科醫師蘇一峰指出，通常中毒後因人體濃度低，較難測出結果，透過檢測濃度高的食材，才能診斷出米酵菌酸中毒，然而此次的檢驗中，台灣卻完全相反，他直言，「感覺下毒還是有可能」。

寶林茶室案截至今（30）日上午，全台已累計25例中毒，包含2例死亡、5名加護病房、1名一般病房，以及17名返家休養。衛福部29日晚間公布最新調查進度，包含死亡2例在內，共在8例重症個案體內檢驗出「米酵菌酸」。不過，案件關鍵食材「粿條」，以及香蘭葉、在來米粉等食品檢體之檢驗結果卻都呈現陰性。

針對檢測結果，蘇一峰在臉書發文表示，「台灣這次的米酵菌酸中毒破案方式很奇怪，堪比電影還離奇！」他指出，參照國外論文經驗分享，通常人中毒後，由於人體濃度低，較難檢測出結果，透過檢測濃度較高的食材，方能診斷為米酵菌酸中毒。

反觀台灣，蘇一峰直呼，恰好完全相反，「每個病人都驗出來了，偏偏每個食材都驗出陰性，感覺下毒還是有可能」，他表示，追查來源是否為下毒依然重要，「不然台灣的傳統美食這次就被抹黑到底了」。

寶林茶室 米酵菌酸 食物中毒

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