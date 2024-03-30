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6縣市營養午餐 暫停用粄條

聯合報／ 本報記者／連線報導
寶林食安事件驗出致命的米酵菌酸，粄條類食材恐為問題來源。示意圖／聯合報系資料照片
寶林食安事件驗出致命的米酵菌酸，粄條類食材恐為問題來源。示意圖／聯合報系資料照片

寶林食安事件驗出致命的米酵菌酸，粄條類食材恐為問題來源，基隆市府昨宣布，四月學校營養午餐將自主暫停使用粄條類，改以炒麵等食材替代，宜蘭縣、新竹市、彰化縣、雲林縣和花蓮等縣市跟進，並責成各校調整菜單。教育部表示，學校營養午餐的餐飲都必須當餐製作，均不得使用不需再烹煮的半成品，或再次加工的隔餐食物。

北市府昨成立「寶林茶室食品中毒專區」，公布寶林茶室三月十七日至二十五日共九十一筆消費紀錄，提醒消費民眾不適要盡速就醫，該紀錄有五十九筆吃過炒粿條，還有人點到二份炒粿條。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信昨表示，粿條是否有問題靜待衛福部調查，但建議團膳業者暫時不用粿條，改用烏龍麵、炒麵、炒米粉替代，避免家長疑慮。

基隆市府昨與學校聯繫後確認，宣布四月自主暫停使用粄條類粄條、粿仔條、年糕料理，改以炒麵等其他食材替代。

基隆宣布後，陸續有縣市跟進，宜蘭縣府昨指出，要求縣內團膳業者即日起暫緩使用粄條、粿仔條等料理，改用其他食品替代。

雙北教育局雖未跟進，但都發文各校提醒午餐業者，所有食材保存都要依食品衛生管理法規定。

不過新北也有國小校長指出，學校有自立廚房，因為目前有食安疑慮，已自主管控，向餐廚告知主食不要使用有疑慮的食材，比較不會有風險。

寶林茶室 烏龍麵 營養午餐 米酵菌酸 衛福部 食物中毒

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