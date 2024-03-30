遠百保單理賠額度數億元 北市：受害者免擔心求償無門

寶林茶室食安風暴延燒，台北市長蔣萬安昨說，寶林在第一時間未如實告知有另家分店且保險失效，依法裁罰共二百五十萬。雖寶林保險失效，但遠東百貨的保險在理賠範圍，有數億元，法務局長連堂凱說，受害者不必擔心求償無門。

蔣萬安昨天說明最新進度，雖未新增重症案例，但衛生局長陳彥元指出，目前北市有四名病患在加護病房，其中一人除肝腎衰竭，腦部也有病變，四案在加護病房中都持續惡化，醫療團隊正竭盡努力搶救；但也有正面的消息，在三軍總醫院的病患，健康指標、指數正往正面發展。

北市衛生局表示，寶林餐飲公司未依法投保產品責任險、提供營業場所據點資料不實二項缺失，嚴重忽視身為食品業者應盡之責任，已違反食品安全衛生管理法第十三條第一項及第四十七條規定，將依法重罰二百五十萬元。

雖然寶林茶室公共意外責任險及產品責任險未續保而失效，蔣萬安表示，市府昨約談遠東百貨承保的國泰產險，確定寶林事件包含在遠百保單理賠範圍內。

至於理賠額度，連堂凱表示，額度有數億元，可以涵蓋這次大部分的損害。此外，大食代也有投保新安東京產險保單，該公司昨晚也發出聲明，只要確認食物中毒，就會依約賠償。消基會也表示，願意協助寶林茶室事件受害人提起團體訴訟。

衛生局、法務局昨率隊到遠百Ａ十三大食代廣場稽查，針對廣場內十九家店的食材保存、製作流程、進貨單據溯源稽查，大食代王姓協理拿出單據表示，訂貨資料都是由營業幹部集中管理，這次爭議的醬油等食材，也提高警覺，訂貨紀錄都有準備。