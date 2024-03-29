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寶林茶室食物中毒案通報增至21例 衛福部18:45揭食材採檢結果

要提告三重聯醫和馬偕？寶林中毒案首位死者家屬澄清：沒有向醫院究責之意

寶林茶室91筆消費紀錄上傳供民眾核對 8種醬料溯源中

中央社／ 台北29日電
台北市政府29日下午針對信義區寶林茶室食物中毒案召開記者會，由市長蔣萬安親自出席主持，說明最新進度。（中央社）
台北市政府29日下午針對信義區寶林茶室食物中毒案召開記者會，由市長蔣萬安親自出席主持，說明最新進度。（中央社）

台北市信義區寶林茶室中毒案，台北市衛生局表示，91筆消費紀錄已上傳專區供民眾核對；醬料部分，查出有8種，即刻溯源；人為用米酵菌酸下毒不太可能，但也不排除。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案釀2死多人送醫，衛福部在死者血液中檢測出米酵菌酸。台北市政府今天下午召開記者會，說明最新進度。

會中，衛生局表示，已開罰寶林茶室新台幣250萬元，分別因第一時間未如實告知還有別家分店開罰50萬元、沒投保開罰200萬元。17至25日的91筆消費已上傳至衛生局的寶林茶室食物中毒專區，民眾可至「消費退費」欄位核對，若有用餐且身體不適要盡速就醫。

台北市衛生局長陳彥元指出，在寶林茶室使用的醬料方面已清查出8種，即刻溯源。

媒體追問，汙染源是醬料或人為下毒。對此，台北市長蔣萬安表示，死者體內雖被驗出米酵菌酸，但接下來還要配合檢警調查，有結論前不排除任何可能。

陳彥元說，米酵菌酸常出現在澱粉類，雖然粿仔條可能性較大，但要持續調查其它醬料及食材，米酵菌酸是最有可能的原因，但也不能因此排除其它因素。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海也出席記者會，他表示，米酵菌酸耐高溫、無色無味，引起食物中毒後病程發展凶猛，一天內就會器官衰竭，臨床上無有效解毒劑，多以支持性療法處理。

顏宗海指出，就醫學上而言，不太可能人為以米酵菌酸下毒，因為米酵菌酸是米製品發酵後產生，應該還是食物遭汙染才是原因。

寶林茶室 食物中毒

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