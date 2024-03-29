寶林負債 沒說會賠償

寶林茶室食安風暴愈演愈烈，北市府查出寶林投保國泰產險的兩張保單都失效，食品藥物登入平台還漏報一家分店，昨勒令停業，市長蔣萬安撂重話說，若登錄或說明不實，一定「依法開罰，沒第二句話」；台北市法務局長連堂凱指出，寶林目前是負債狀態，昨天調查會議上，寶林等業者沒人說一定會負擔賠償責任。

衛生局長陳彥元昨表示，已要求寶林的產業都停止營業，但昨天清查食品藥物登入平台發現，寶林漏報一家所屬分店「ＥＶＢ馬來西亞風味蔬食餐酒館」，刻意漏報已涉違反食安法，非常嚴重，除勒令停業，最高可罰三百萬。衛生局現場稽查時大門深鎖。

北市府前天要寶林到市府行政調查，連堂凱昨批「一早說不來，昨天中午又說要來」，態度反覆，並祭出下午五時未到就直接開罰，寶林創辦人黎仿軒、代表人陳逸凡及王姓律師下午五時到北市府說明。

連堂凱會後表示，寶林目前負債，消保官要求提出資產負債表。寶林的產品責任險和公共意外責任險確定都被註銷無效，其中，國泰產險有催繳保費，寶林未繳導致保單失效，但衛生局稽查產品責任險時，業者卻稱還是有保險；寶林在昨天的調查會議對此表示漏繳保費所致，原因是公司當時歷經投資失敗、公司動盪才漏繳。保單失效部分也違反食安法，最高可罰三百萬。

法務局表示，如果受害家屬同意，會對寶林假扣押，但北市府對寶林的償債能力，畫上很大問號，往上追溯遠東百貨Ａ13與大時代美食廣場的公共責任意外險都有上億元，若由這兩家責任險扛下理賠，受害者家屬才會放下心中大石。

連堂凱說，遠百投保國泰產險、大時代投保新安東京產險，已要求這兩家公司做出有利受害者解釋，兩天內回覆法務局。