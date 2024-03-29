「26日才收到」王必勝說北市慢拍又改口

寶林茶室食安風暴震驚社會，十九日出現第一起個案後，廿六日食藥署稽核遭疑慢半拍，處置的時間序引發中央地方交鋒。衛福部次長王必勝昨出席行政院會前受訪表示，「三月廿六日傍晚才收到北市通報」，不過，與會人士透露，王必勝在院會改口表示，「廿四日食藥署有接到新北、台北疑似食品中毒案件」，被指前後說法矛盾。

王必勝說，他於廿四日先收到新北市府通報，北市府同一天也接獲新北市通報，但無法判斷是否因食物引起死亡，隔日食藥署致電北市府關切，他是在廿六日下午五時，才收到台北市通報，呼籲外界不要帶風向。

王必勝指中央接獲通報後沒有立即行動，是因食物中毒案是地方先做第一線處理，需要時才請中央協助，而廿六日下午五點，衛福部收到北市府通報「有三個醫院通報重症個案」，都去過這家餐廳吃粿條，當時才判斷這確定是一起重大的食物中毒事件，因此立刻「主動」開始介入本案。他強調，三月廿四至廿七日，北市府從未提出要協助的要求，直到昨早上到行政院開院會才提出希望中央協助。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨批評，十九日就有受害者疑似吃到食物中毒的食物，台北市政府廿四日才接獲醫院通報，顯示通報機制大有問題，北市府從剴剴案到這次食安事件都是「慢Ｎ拍」。國民黨立委徐巧芯整理時間軸，並請衛福部長薛瑞元確認無誤，顯示衛福部三月廿四日約午間十二時接獲新北市府通報，中央在廿六日與北市府聯合稽查。她要求吳思瑤應向社會大眾道歉，修正錯誤說法。

王必勝表示，食安中毒事件一般都是地方處理，但這次案例較特別，廿四日至廿六日之間，的確是不知道狀況到什麼程度，要問北市衛生局。但他也說，這是一起非典型食物中毒案，較不易界定，「不該苛責北市同仁」。

台北市長蔣萬安昨天列席行政院會盼中央提供兩項協助，包含中央協助實驗室量能，讓檢驗結果盡早出爐，並跨部會、跨機關調查。王必勝會後表示，中央會統籌辦理。

北市衛生局長陳彥元昨指出，廿四日上午接獲新北通知就去稽查店內生物跡證，也通報中央的ＰＭＤＳ（產品通路管理資訊系統）系統。當晚又收到食物中毒案例，隔天再照ＳＯＰ稽查、通報。至於醫院通報問題，陳也舉馬偕醫院廿五日搶救死亡案例表示，醫院耗費很大心力救治，當時沒有機會判斷是食物中毒。

北市府副發言人郭音蘭說，王必勝昨早在行政院會的澄清，證明北市第一時間就積極通報，但被有心人士指「北市府永遠慢Ｎ拍」等說法，與事實不符。