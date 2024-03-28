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寶林茶室案死者驗出米酵菌酸…專家指下毒機率降低 再揭後續1關鍵重點

米酵菌酸加熱殺不死怎麼防？新北坦言：需與專家討論

聯合報／ 記者劉懿萱林佳彣／連線即時報導
「寶林茶室」爆發食物中毒事件。本報資料照片
「寶林茶室」爆發食物中毒事件。本報資料照片

寶林茶室疑似食物中毒案擴大，衛福部晚間公布，在死者血液檢體中確定採樣到米酵菌酸，成為國內首起案例。由於米酵菌酸無法加熱殺菌，即使攝氏120度加熱1小時，毒性仍在，且無臭無味，外觀上跟正常食物一樣，如何防患未然，新北衛生局坦言，這起事件是國內首例太罕見，仍須與專家討論才能有進一步防範措施。

新北衛生局食藥科長楊舒秦說，食品中毒回歸食品防治首要原則，是食品在適當溫度下保存，常見是加熱、冷藏防止菌種孽生，但米酵菌酸耐高溫，國內也不曾出現過這樣的案例「大家都很陌生」，也詢問過專家都說很罕見，現階段如何防治還需要跨專業討論，才能有完整防範措施。

新北衛生局未來這幾日也會針對全市粄條販售情況稽查，今查核14家販賣業、11家餐飲業者，皆未有使用大粄城粄條產品。

台北市衛生局表示，目前已做的防範措施，已要求上游供貨商產品全部下架並停賣、寶林旗下店家全停業，將配合中央相關檢驗作為。另外，衛生局每年會稽查粿糕類等相關製品，包含有無添加防腐劑、保存條件如溫度和環境是否妥善，今年2月已抽驗一波，另因應此次事件，未來將會加強稽查，若需檢驗米酵菌酸，也會配合中央指示。

寶林茶室 食物中毒

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