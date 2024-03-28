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寶林茶室責任險過期 薛瑞元：最高可罰300萬元

中央社／ 台北28日電
衛福部長薛瑞元。圖／聯合報系資料照片
衛福部長薛瑞元。圖／聯合報系資料照片

台北市寶林茶室食物中毒案持續延燒，遭查出責任險已過期近半年。衛生福利部長薛瑞元今天表示，將立刻通知轄管台北市衛生局依違反食安法開罰，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

薛瑞元今天上午到立法院社會福利及衛生環境委員會報告「社會安全網缺失檢討及具體改進作法」。立委聚焦台北信義區寶林茶室食物中毒案，累計14人通報、其中2人送醫不治，稍早新北又新增3例。

中國國民黨立法委員洪孟楷質詢指出，寶林茶室台北共5家分店，除出事分店外，衛福部是否了解其他分店狀況。薛瑞元回應，北市5分店均已停業，食物中毒原因初步鎖定粿條，且身體不適者都是在同一家分店吃到這項產品。

洪孟楷接著追問寶林茶室責任險過期議題。薛瑞元表示，依照食品安全衛生管理法規定，凡有商業登記、公司或工廠登記的餐飲業者都要投保，否則可依法處以新台幣3萬到300萬元，會立刻通知所在地主管機關台北市政府開罰。

衛福部指出，如未依規定投保產品責任保險，可依食安法處3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠的全部或部分登記事項，或食品業者登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

寶林茶室 食物中毒

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