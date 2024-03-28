醫藥記者懷疑寶林事件像「化學中毒」 網點名：應驗「老抽」

寶林茶室食安中毒風波愈來愈嚴重，目前中毒源頭未明，相關單位仍在查驗中。針對此次事件中毒的患者幾乎吃的都是炒粿條，資深醫藥記者王瑞玲昨(27）日在臉書提出自己的看法，猜測會不會中毒本身跟炒粿條無關，而是出在調味料身上。

王瑞玲說，寶林茶室中毒事件，現在大家的焦點都放在白淨的「粿仔條」上，但卻顯得疑點重重。因為奇怪的是，患者都是在同一家寶林茶室用餐，且都有急性酸中毒反應，血液都很酸，肝、腎衰竭速度都很快，有沒有可能是跟化學調味料有關？是廚房的調味料，醬油、植物油、辣椒醬、或獨家秘方什麼醬變質了嗎？還是和放在桌上的調味料變質有關呢？

網友指出，馬來西亞餐廳製作的炒粿條，會用被稱為「老抽」的陳年醬油。圖為寶林茶室的炒粿條外觀。擷自寶林茶室台灣官網

她呼籲，衛生局真的要好好把遠百A13的這家店，裡面每罐調味料都徹底檢驗一下，不管是放廚房還是桌上，這種走血液的症狀，讓全身帶血的器官快速衰竭，和化學中毒極為相似！也許就能還「白淨的粿仔條」一個清白。文末還透露自己在三總內湖院區，曾與中毒的病患「眼神交流過」。

網友針對王瑞玲的看法指出，「因為中毒的人全都點了粿條或河粉品項」，所以才會做如此懷疑，也有人反駁她：「醫生專業群都已經發表陳述可能是該食物源的毒素，還在那邊其他調味料其他面向」、「如果是調味料有問題，不會只出現特定的菜，除非，只有這2道菜會用到特定調味料」，但也有人贊同她的推斷，認為：「我也覺得是餐廳獨家配方之類」。

有網友在PTT上指出，馬來西亞餐廳製作的炒粿條，會用被稱為「老抽」的陳年醬油，「衛生局也應該驗老抽」。根據維基百科顯示，老抽的「老」與釀製時間長短無關，但與化學添加劑多寡有關。特色是色澤較深，味道較為濃郁鮮甜，鹹度較淡，是一種化學調和而成的醬油，並非台灣醬油膏，更不是壺底油，它是以大豆和麵粉作為主要原料，或直接取用生抽，添加焦糖色素或防腐劑、增味劑，進而衍生出不同風味的產品。