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寶林案通報失靈 立委：中國有前車之鑑

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委王育敏（左）28日質詢時指出，中國早就發生過類似的中毒案例，台灣卻沒有標準品可以檢驗，呼籲中央成立專案小組。（直播截圖）
國民黨立委王育敏（左）28日質詢時指出，中國早就發生過類似的中毒案例，台灣卻沒有標準品可以檢驗，呼籲中央成立專案小組。（直播截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

食物中毒通報機制失靈，台灣還缺乏「米酵菌酸」的標準品，導致追查進度落後！台北市爆發百貨餐廳疑似食物中毒案件，推測起因為「米酵菌酸」。立委們28日質詢時指出，中國早就發生過類似的案件，台灣卻沒有標準品可以檢驗，呼籲中央地方儘速成立跨部會專案小組。衛福部長薛瑞元承諾說，會研擬專案小組。

寶林案個案一度誤診

針對北市百貨餐廳「寶林茶室」爆發疑似食品中毒事件，民進黨立委林淑芬表示，那麼重大的事件竟然是透過媒體爆料才知道。薛瑞元趕緊澄清：「還是有通報系統」。林淑芬質問，現在的案例當中有幾例是在新聞爆發前就通報？薛瑞元表示，「用時間去切不太對，但通通都是醫院進行通報的」。

林淑芬表示，很多人都是「看新聞」，才意識到情況，並進行主動通報，醫院甚至一度認為，死亡個案楊姓老翁是因為「諾羅病毒」感染，如果不是新聞爆發的話，根本就不會知道這些病患都是來自於寶林茶室的事件。

台灣連標準品都沒有

薛瑞元強調，這些中毒事件，如果不是集體送到同一醫院的話，就會有分散的狀況，只有在進行通報後，才能掌握整體的狀況。林淑芬表示，19日開始就有民眾於寶林餐廳用餐、陸續有民眾送醫，但24日才有案例通報，直到新聞26日露出，醫院才開始大量通報，其中一大原因就是醫療院所沒有警覺，質問「現在有檢驗方法嗎？」

薛瑞元回應，是要看檢驗什麼東西，目前推測起因是「米酵菌酸」，但因為現在缺乏標準品，仍在購置過程。林淑芬表示，台灣對於新型態的食物中毒意識很弱，中國曾有報告統計米酵菌酸中毒的狀況，但台灣卻連標準品都沒有？

不排除其他可能

國民黨立委王育敏也指出，中國曾經出現（米酵菌酸）的案例，但現在台灣連標準品都沒有，意味台灣對此沒有做任何準備，衛福部應通盤檢討，研究看看國際上還有發生什麼大型食物中毒的事件，才不至於太鬆懈。

薛瑞元表示，此次事件比較可能的原因是「米酵菌酸」，但台灣過去沒有發生過類似案件，且也沒有從中國進口主要會發生問題的產品（米或椰子），目前這起案件都還檢驗過程，也不排除其他可能性。

王育敏指出，現在處理寶林案的狀況是各部會有各自進行的事項，但沒有聯合的工作小組，對不對？薛瑞元，「沒有名義上的聯合工作小組」。王育敏建議，這件事情非同小可，更是過去沒有發生的事件，衝擊民眾對食安的信心，中央應跨部會並地方單位組成「聯合專案小組」。薛瑞元承諾，會進行研擬。

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