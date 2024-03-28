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食客：吐出來都是河粉粄條

聯合報／ 記者萬于甄林佳彣／連線報導
台南一名劉姓女子（43歲）22日北上旅遊時曾到「寶林茶室」素食餐廳用餐，返家後出現上吐下瀉、全身發冷等症狀趕緊就醫，看到新聞爆發，劉女才驚覺，「原來身體不適，不是單純腸胃炎，（可能）是食物中毒」。記者萬于甄／翻攝
台南一名劉姓女子（43歲）22日北上旅遊時曾到「寶林茶室」素食餐廳用餐，返家後出現上吐下瀉、全身發冷等症狀趕緊就醫，看到新聞爆發，劉女才驚覺，「原來身體不適，不是單純腸胃炎，（可能）是食物中毒」。記者萬于甄／翻攝

寶林茶室疑似食物中毒案，疑似個案不斷爆出。台南劉姓女子六天前特地北上品嘗寶林，餐後兩天吐四次、腹瀉五次，看新聞才驚覺自己應非單純腸胃炎，憂心會不會造成身體損傷。

她說，寶林茶室算是素食界知名的異國料理店，趁廿二日北上遊玩特地品嘗，當時下午近二時，店家能提供的餐點剩四樣，最後點了滑蛋河粉，但蛋似乎沒有煮熟、有點接近生食狀態，雖有點訝異，還是吃完。當晚返回台南途中，胃已有些不舒服，深夜就開始腹瀉，隔天全身無力無法下床，還忽冷忽熱、上吐下瀉。「吐出來都是河粉、粄條。」她說，醫生原判斷雞蛋太生、疑似沙門氏菌感染，當天領藥後返家休息，如今得知疑是食物中毒事件，可能會重新做一次身體檢查。

劉女看見相關新聞爆發後，臉書貼文自嘲「離新聞最近的一次」，但也質疑十九日已有消費者不舒服，還有通報，為何到廿二日這段期間沒有任何改善，「一定要等到大家都不舒服、中毒，甚至有人送命才要重視，真的會讓人懷疑台灣的食安問題」。

寶林茶室 素食 雞蛋 食安 食物中毒

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