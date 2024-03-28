警詢4業者 查扣影像進貨單

寶林茶室信義Ａ13店爆發疑似食物中毒事件，已造成兩人死亡，檢警昨天凌晨會同衛生單位到停業中的餐廳勘驗，查扣監視器影像及菜單、食材進貨單、消費紀錄等資料，帶回負責人黎仿軒等四人以證人身分詢問，釐清供應餐點及使用食材，全案依食品安全衛生管理法查辦。

據了解，兩名死者死因不明，將由新北及士林地檢署於今天解剖釐清死因。全案爆發後，陸續有通報案例，衛福部視為重大食安事件，檢方協調後由台北地檢署分他字案統籌偵辦事項。

新北市三重區呂姓男子本月廿二日至餐廳用餐，隨即身體不適，就醫治療後，廿四日不治；消息曝光後，陸續有多人通報，北市衛生局統計發現至前晚有九人通報，其中七人就醫，就醫者一死三病危，不料昨再傳出十九日到餐廳食用炒粿條的六十六歲楊姓男子不治。

昨天凌晨一點，台北市衛生局及衛福部食藥署前往寶林茶室稽查，扣回數箱食材；台北地檢署檢察官陳昭蓉也指揮北市信義警分局、刑警大隊到場錄影蒐證，複製監視器影像檔案，並影印菜單、食材進貨單、消費紀錄等資料。

警方將負責人黎仿軒及阮姓經理、王姓店長、周姓廚師等四名男子帶回信義分局詢問，釐清食材種類、進貨來源、進貨時間及餐點品項、使用食材、調味料；黎態度配合，稱會全力配合調查。