聽新聞
test
0:00 / 0:00

警詢4業者 查扣影像進貨單

聯合報／ 記者李奕昕蕭雅娟房荷庭林昭彰／連線報導
寶林茶室食物中毒事件延燒，北市衛生局26日晚間會同衛福部食藥署、疾管署及專家共同調查，現場抽驗高麗菜、豆芽菜、粿條、鴻喜菇、香蘭葉及醬油等全數食材，由食藥署攜回調查。圖／北市衛生局提供
寶林茶室食物中毒事件延燒，北市衛生局26日晚間會同衛福部食藥署、疾管署及專家共同調查，現場抽驗高麗菜、豆芽菜、粿條、鴻喜菇、香蘭葉及醬油等全數食材，由食藥署攜回調查。圖／北市衛生局提供

寶林茶室信義Ａ13店爆發疑似食物中毒事件，已造成兩人死亡，檢警昨天凌晨會同衛生單位到停業中的餐廳勘驗，查扣監視器影像及菜單、食材進貨單、消費紀錄等資料，帶回負責人黎仿軒等四人以證人身分詢問，釐清供應餐點及使用食材，全案依食品安全衛生管理法查辦。

據了解，兩名死者死因不明，將由新北及士林地檢署於今天解剖釐清死因。全案爆發後，陸續有通報案例，衛福部視為重大食安事件，檢方協調後由台北地檢署分他字案統籌偵辦事項。

新北市三重區呂姓男子本月廿二日至餐廳用餐，隨即身體不適，就醫治療後，廿四日不治；消息曝光後，陸續有多人通報，北市衛生局統計發現至前晚有九人通報，其中七人就醫，就醫者一死三病危，不料昨再傳出十九日到餐廳食用炒粿條的六十六歲楊姓男子不治。

昨天凌晨一點，台北市衛生局及衛福部食藥署前往寶林茶室稽查，扣回數箱食材；台北地檢署檢察官陳昭蓉也指揮北市信義警分局、刑警大隊到場錄影蒐證，複製監視器影像檔案，並影印菜單、食材進貨單、消費紀錄等資料。

警方將負責人黎仿軒及阮姓經理、王姓店長、周姓廚師等四名男子帶回信義分局詢問，釐清食材種類、進貨來源、進貨時間及餐點品項、使用食材、調味料；黎態度配合，稱會全力配合調查。

寶林茶室 衛生局 食安 食材 食物中毒

延伸閱讀

整理包／寶林茶室食物中毒風暴！12名受害者最新病況、4大可能致命原因、專家分析一次看

寶林茶室案愈演愈烈 新北議會民進黨團籲嚴查

寶林茶室案追病因 北市：常見食品中毒致病菌為陰性

寶林茶室疑食品中毒案擴大 累計9人就醫釀2死

相關新聞

寶林茶室食物中毒已釀2死 4人病危搶救中

「寶林茶室」信義Ａ13店疑似食物中毒事件擴大，昨天再添一人死亡，仍有四人在加護病房搶救，一人在普通病房；檢方今天將剖驗兩...

整理包／寶林茶室食物中毒風暴！12名受害者最新病況、4大可能致命原因、專家分析一次看

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲越來越嚴重，迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治，4人在加護病房搶救，衛福部食藥署將整起事件正式定調為重大食物中毒事件。究竟該起中毒案是什麼...

妹妹寶林茶室用餐「肝腎衰竭」與死神拔河 姊姊決定捐肝搶救

食物中毒案持續擴大，衛福部今晚上召開「寶林茶室」食物中毒案專案會議。馬偕醫院目前收治一名40多歲女性，目前因為肝腎衰竭仍...

衛福部首開寶林案專家會議！6毒物權威列席 認定米酵菌酸可能性高

寶林茶室食物中毒案持續擴大，衛福部今晚6時首次召開跨部會專家會議，衛福部次長王必勝約於晚間8時16分對外說表示，這次會議參加...

寶林事件第2死 家屬淚訴：吃個炒粿條人就沒了

「父親身體良好，沒有慢性病還每天運動，怎知只是吃一頓飯，吃了炒粿條，人就沒了。」六十六歲楊姓男子的女兒昨天哭訴著說，父親...

新聞眼／食安急驚風 中央救援慢郎中

寶林茶室食安風暴已釀兩死，迄今死因不明，人心惶惶。其實，地方政府窮盡所能都很難力阻憾事發生，需仰賴擁有龐大資源的中央政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。