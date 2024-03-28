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符合食物中毒 專家：米酵菌酸？炒飯症候群？

聯合報／ 記者沈能元賴昀岫／台北報導
台北市信義區遠東百貨餐廳寶林茶室爆發食物中毒疑雲，被勒令停業。記者曾學仁／攝影
台北市信義區遠東百貨餐廳寶林茶室爆發食物中毒疑雲，被勒令停業。記者曾學仁／攝影

寶林茶室」疑似食物中毒事件造成兩人死亡，另有四人在加護病房救治。衛福部昨晚專家會議雖認為「米酵菌酸肇禍極具可能性」，但也有專家認為此事件符合群聚、食物交集和類似症狀的集體食物中毒等三元素，也有可能是仙人掌桿菌引起的「炒飯症候群」。

「這次食物中毒事件發生在百貨公司內的名店，讓人感到不安。」衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，所有病患均食用「炒粿仔條」，讓人聯想「炒飯症候群」，煮熟米飯放在室溫超過兩小時就可能導致仙人掌桿菌生長，其孢子耐熱，即使大火炒過也殺不死，一旦進入腸胃在適當溫度下，孢子萌芽引發諸多症狀。

李建璋說，粿仔條通常煮熟放在室溫環境，需烹調時再以大火拌炒，確實可能產生「炒飯症候群」。

仙人掌桿菌可能引發腸毒素，破壞粒腺體能量代謝，一旦毒素數量夠多，將造成多重器官衰竭，但想確診仙人掌桿菌食物中毒的難度極高，病人體內毒素和細菌很快代謝排出體外，需採集食物透過細菌培養或直接檢驗毒素才能確認。

公衛專家何美鄉表示，首例死亡個案為卅九歲男性，若無共病，身體健康，實屬罕見，健康年輕人並非高風險族群，但因食物中毒去世，所食用的毒素不是巨量、就是劇毒；病例肝衰竭為指標症狀，加上食用粿條、河粉，令人聯想到仙人掌桿菌中毒，建議衛生局盡速查明餐廳如何保存食物，例如，粿條烹調前置放室溫多久？冰箱溫度？以及冰箱是否太滿，以致食物無法在適當低溫下保存。

儘管食物中毒消費者不是在同一天用餐，但何美鄉提醒，仍應保留「人為蓄意破壞」的思維，不能排除這個可能性，食安意外是食安問題，人為蓄意破壞則是國安問題，兩者處理的方式不盡相同。

不具名醫師推測元凶可能是「米酵菌酸毒素」，只要一毫克就可能致命。台北榮總職業醫學與臨床毒物部主任楊振昌表示，「米酵菌酸毒素」毒性很強，中國大陸文獻資料證實死亡率可達三成。如果最後確認是該毒素所致將會是全國第一次，「此案非常不尋常，原因要查清楚，以免引發大眾恐慌」。

寶林茶室 食物中毒

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