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寶林茶室案追病因 北市：常見食品中毒致病菌為陰性

中央社／ 台北27日電

台北市信義區寶林茶室發生疑似食品中毒事件，累計9人就醫，其中2人死亡。衛生局表示，已採集所有病人的檢體，進行常見造成食品中毒的細菌及病毒培養，目前結果都是陰性。

台北市衛生局今天下午舉行記者會，局長陳彥元、食品藥物管理科長林冠蓁、疾病管制科長張惠美、醫事管理科長陳怡龍等人出席，說明寶林茶室案最新狀況。

陳彥元表示，此案首例是在24日由新北市衛生局通報，由於病患出現肝衰竭，並非典型食品中毒症狀，因此直到死亡都沒有被懷疑或通報，直到昨天經由媒體報導，陸續收到醫院通報疑似案例，便在晚間要求餐廳停業。

陳彥元指出，此案不僅症狀非常罕見，台北市過去10年也不曾發生食品中毒造成死亡事件，所以第一線醫療人員很難立刻意識到手上病人可能是食品中毒，但無論有無在第一時間通報，醫院都非常用心治療病患。

對於可能致病原因，陳彥元說，醫院端有對所有病人進行常見造成食品中毒的細菌及病毒培養，包含沙門氏菌、痢疾桿菌、困難梭狀桿菌等，目前結果都是陰性，衛生局會持續追蹤培養狀況。

陳彥元表示，另衛福部食藥署已採集餐廳留存的豆芽菜、粿條、香蘭葉等食材，帶回檢驗是否含其餘罕見致病物質。

此外，陳彥元指出，由於病患皆曾食用粿條或河粉，衛生局正針對食材供應鏈進行稽查，目前已查獲上游供應商位於新北，此廠商另供貨至南港另一家業者，已通知新北並要求南港下游停止供貨，將持續清查以阻斷可能造成傷害的來源。

寶林茶室 食物中毒

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