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寶林茶室疑食品中毒案 北市府：通知創辦人28日說明

中央社／ 台北27日電

台北市信義區寶林茶室疑食品中毒案釀2死，台北市法務局今天指出，已會同衛生局等單位啟動行政調查，並連繫寶林餐飲公司到市府說明，且通知創辦人28日到市府說明。

台北市信義區的寶林茶室發生疑似食品中毒事件，台北市衛生局統計，今天上午再接獲醫院通報1人用餐後出現不適症狀，累計多人就醫，其中2人不治身亡。

台北市法務局長連堂凱透過群組表示，已指派專案消保官，會同北市府衛生局等相關單位啟動行政調查，聯繫寶林餐飲公司派人到市府說明，及向承保國泰產險公司調閱相關產品責任險及公共意外險保單釐清承保範圍，要求業者提出賠償方案，妥善處理。

他指出，另已透過北市府社會局關懷機制提供受害消費民眾及家屬法律諮詢資訊，若受害人及家屬需消費爭議申訴協調，法務局將主動協助，可透過市民熱線1999轉法務局。

寶林茶室 食物中毒

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