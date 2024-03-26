藍：柯文哲打蔣萬安掃雷 大巨蛋2.0難加分

台智光案綠白猛攻市長蔣萬安。外界解讀，綠營藉「打柯轟蔣」轉移蘇丹紅等民眾不滿的焦點，砲打藍白也符合綠營利益；前市長柯文哲猛打蔣是為自己二○二八提早掃雷，也為黃珊珊再戰二○二六鋪路。不過藍營認為此案如同「大巨蛋二點○」，柯恐難加分。

民進黨議員顏若芳說，柯文哲切割台智光弊案並批藍綠一樣爛，再來就是凸顯只有柯和民眾黨最清廉；現在跟蔣萬安、副市長李四川對打是要表明「千錯萬錯都不是柯的錯」，柯任內是議會的錯、蔣任內就是蔣的錯。柯當八年市長自稱忍了八年，但以柯的個性怎會忍八年？砲打藍綠就是為賺聲量，並切割台智光弊案，唯有這樣才會有黃珊珊二○二六參選台北市長，才有柯文哲是二○二八的選擇。

民眾黨議員林珍羽說，台智光案綠營猛打柯文哲和蔣萬安，正好讓民眾不滿政府風向大轉彎，藉機轉移蘇丹紅、兒虐案的媒體焦點，還有機會同時殲滅藍白政敵；但現在首都執政是蔣萬安，蔣還是要面對四月八日開議質詢和北市府與台智光合約、預算，確保北市警用監視器品質不受影響。

國民黨議員李明賢說，柯文哲若真心想解決，為何柯過去八年不解決，這件事等同大巨蛋二點○，但柯不能得了便宜又賣乖，炒作聲量只能在「小草」堆裡取暖，應該提供過去經驗給蔣萬安建議，若只想賺「政治財」很扣分。