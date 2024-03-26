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新聞幕後／柯議約資料找不到 蔣市府7度議價降百元

聯合報／ 本報記者林麗玉

台北市警局監視系統傳輸費案，前市長柯文哲批現任市長蔣萬安將預算增加九千萬元，蔣回擊係依柯執政時期議會決議但書執行。知情人士說，柯市府雖對議會通過的附帶但書預算提起覆議，但當時府會關係差，柯市府稱「窒礙難行」而沒提說帖，理由薄弱，議會連表決都沒有就照案通過附但書預算案。

北市府和台智光於二○一二年郝龍斌擔任市長時簽訂廿五年的ＢＯＴ合約，由台智光配合市府布建網路專線，各局處若有需求須優先考量和台智光合作。當時電信費率尚高，母約中訂定費率須低於其他議價業者百分之七。

二○二二年柯文哲任期最後階段，議會審查「警察局錄影監視器預算案」政黨協商時，時任議員李慶元寫下但書要求「為維護影像品質，符合治安需求，除有三Ｍ頻寬需求者可新增二百萬畫素攝影機外，規畫使用二Ｍ頻寬者應改為增設一百萬畫素攝影機，預算始得動支。」其他跨黨派議員無太多意見，協商後通過。

當時北市已沒有一百萬畫素的攝影機，等同必須全數要選擇三Ｍ傳輸費。柯文哲認為應二Ｍ和三Ｍ雙軌，議會但書不合理，向議會提覆議，於同年十一月廿八日遭議會臨時會否決；當時柯文哲舉行記者會痛批藍綠議員聯手汙錢，還投書媒體稱否決覆議的議員及所屬政黨是「金權政治最大幫凶」。

據了解，柯文哲在臨時大會提覆議時，國民黨團甲級動員，沒人同意覆議案，民進黨團雖未甲動，但也認為不知道柯提覆議案有什麼意義，否決柯市府提出的覆議案，由時任議長陳錦祥當場裁示通過附但書的預算案。議員指出，市府知悉該預算經政黨協商後附有但書，應在預算審查時期提出意見，當場未提意見而在預算審查通過後提覆議，又未提供說帖，柯文哲事後批評議員讓人難以接受。

柯市府在覆議遭否決後即依議會決議，與台智光針對警用監視器傳輸費用議約，廠商原報價每月三Ｍ傳輸費用為二二八○元，後來降至二二○○元簽約，柯文哲當時還沾沾自喜說為市府省下經費。不過，蔣萬安最近下令局處還原當時議約經過，沒看到任何議約資料，只有廠商同意以二二○○元履約的會議紀錄。

最近，蔣萬安檢視相關合約，發現市警局監視器傳輸月租費二二○○元與一般局處的一七六一元差距太大，與廠商七度議價後調降一百元，但因檢方調查台智光涉嫌行賄案，蔣萬安下令市府清查，昨天啟動解除二○一七年柯市府與廠商簽訂的市警局專約。

柯文哲 蔣萬安 議員

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