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談莫斯科恐攻案 白宮發言人：俄官員是相當好的糞便推銷員

德國之聲／ 德國之聲
俄羅斯調查人員表示，他們有證據表明「烏克蘭民族主義者」與上周對莫斯科郊區這座音樂廳的襲擊有關，該事件造成至少143人死亡。圖為俄羅斯國家近衛軍在莫斯科郊區番紅花市政廳（Crocus City Hall）戒備。 美聯社
俄羅斯調查人員表示，他們有證據表明「烏克蘭民族主義者」與上周對莫斯科郊區這座音樂廳的襲擊有關，該事件造成至少143人死亡。圖為俄羅斯國家近衛軍在莫斯科郊區番紅花市政廳（Crocus City Hall）戒備。 美聯社

莫斯科試圖將對其郊外音樂廳的襲擊與「烏克蘭民族主義者」聯繫起來之後，白宮國家安全發言人周四（3月28日）稱俄羅斯官員是「相當好的糞便推銷員」。

「我的叔叔曾經說過，最好的糞便推銷員往往把樣品含在嘴裡。」白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）對記者說，「俄羅斯官員似乎是很好的肥料推銷員。」

在此之前，俄羅斯調查人員表示，他們有證據表明「烏克蘭民族主義者」與上周對莫斯科郊區這座音樂廳的襲擊有關，該事件造成至少143人死亡。

俄調查人員則認為音樂廳襲擊與烏克蘭有關。俄羅斯調查委員會說：「通過對被拘留的恐怖分子盤查，研究從他們身上繳獲的技術設備，分析金融交易信息，獲得了他們與烏克蘭民族主義者有關的證據。」

他們說，襲擊者從烏克蘭獲得了大量現金和加密貨幣。但他們沒有提供證據，科比譴責這是俄羅斯的「無稽宣傳」。

ISIS-K聲稱對音樂廳襲擊負責

ISIS-K 恐怖組織聲稱對上周五的這場襲擊負責，該組織是總部位於阿富汗的自稱為「伊斯蘭國」的分支，該組織還在其宣傳頻道上發布了似乎顯示肇事者現場的影片。

美國在襲擊案發生前曾公開警告說，已收到情報稱俄羅斯境內的極端分子可能發動襲擊。

本周一，俄羅斯總統普亭承認「激進的伊斯蘭分子」是襲擊的幕後黑手，但他再次指責烏克蘭可能在其中扮演了角色--盡管基輔方面對此予以強烈否認。

在襲擊發生後的24小時內，有11人被捕，包括4名槍手嫌疑人在內的8人被審前拘留。其中7人來自中亞國家塔吉克，另一人來自吉爾吉斯。

（法新社、路透社）

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ISIS 俄羅斯 恐怖組織 烏克蘭 莫斯科

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