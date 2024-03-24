地上有積水… 化學老師：鋁水反應生成氫爆炸

高雄佳豐鋁業昨發生鍋爐爆炸，釀二死六傷，業者稱控制系統異常，降溫水量不足，導致鋁水接觸發生爆炸。經查佳豐鋁業事故現場地面有積水，化學老師指出，高溫鋁與水反應後會生成氫氣，進而爆炸。

學者認為，工作現場除了要防止鋁湯外溢，現場人員也需穿戴高溫防護衣，鍋爐周圍要加裝溫度感測儀器，更應確保設備避免老舊破損。

高雄女中化學科老師呂雲瑞表示，固態氧化鋁礦石熔點高達攝氏兩千度，加入像是冰晶石助熔劑後，熔點會降至七百至八百度，才能提煉出液態鋁再加以鑄造，但鋁的活性大，高溫鑄造過程要避免如水氣等其他物質干擾，因鋁與水產生化學反應，就會造成極易爆炸的氫氣。

高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授陳政任表示，水蒸氣爆炸事故常發生在鑄造產業，「最重要還是防止鋁湯外溢」。

陳政任表示，製鋁廠的工安要求，除鍋爐外需裝設「防溢堤」防護措施，讓液態鋁防止擴散外，現場人員必須穿戴高溫防護衣，鍋爐周圍也應該安裝溫度感測儀器，隨時警示溫度過高狀況，也要確保設備避免老舊破損。