嘉義「蘭潭筍寮步道、紅毛埤山」適合閤家一同健行
最近的天氣不穩定雨常下在假日，所以我已經閒置在家快一個月了，趁著今天天氣不錯趕快出門走走，今天來到嘉義市的後花園蘭潭水庫，前些年我剛接觸到跑步或登山，這𥚃是我常常來練習腳力的好地方，跑步的話可以從月影潭心，這裡出發到崇仁護校折返約6.5km，如果繞一圈約6.3km，當然也可以進入筍寮步道做跑步和健行的交叉練習，筍寮步道走完一圈約一個小時，很適合閤家一同健行的地方今天的目標是筍寮步道，所以直接來到環潭公路中間的濟福宮，筍寮步道去年整修完畢後更加完善了星期日從月影潭心方向過來，6:00～12:00會有管制，建議從大雅路崇仁護校的方向過來比較好，平日和週六則是没有管制可以自由進出今天星期日從大雅路崇仁護校過來後，就會看到左邊的濟福宮和停車場廁所這個停車場去年整修時新增的，在加上原有的停車場車位算是滿多的，而且在環潭公路的步道口附近也可以停車出發時大冠鷲在上空盤旋，吸引了很多人拍照停車場內有嘉義大學的入口，也可以從這裏進入筍寮步道，不過今天是從環潭公路的入口進入，往環潭公路方向出發，出發前先叮嚀一下，筍寮步道內蚊子很多，如果怕被叮咬一定要做好防蚊措施，我每次被叮咬都會癢上好幾天往環潭公路右邊走就能看到1號出入口筍寮步道在環潭公路有四個出入口，靠近濟福宮的步道入口分別為1號出入口、2號出入口、3號出入口（二漢坡）、4號出入口（好漢坡），筍寮步道內叉路多，今天只介紹主要的路線步道內生態很好可以看到很多植物或動物指示牌都有編號，如果不確定叉路口怎麼走，可以記住那個編號該怎麼走進入步道往上走就會看到30號指示牌叉路，右邊則是從嘉義大學上來的路線，這裡直行直行上來後會看到29號指示牌叉路，左邊是往2號出入口，繼續直行就好沿途有很多植物可以欣賞看到28號指示牌叉路往筍寮方向走取左步道上有很多植物的介紹牌，是這次整修後新增的步道上右邊的空地就是筍寮房子的舊址，這次整修後房子已經被拆除，以前年少時經過，看到房子上的門牌和屋外的機車，心裡覺得十分新奇，如今只剩幾張椅子而已橋頭旁邊以前有人在這裡接泉水在水桶裡，那時候可以看到很多青蛙在這附近過橋後就會看到25號指示牌叉路，兩邊都可以上到涼亭，左邊的路線會經過小公園的叉路，這裡往右邊走開始爬升這裡之前是木質階梯，現在都換成鐵架和水泥的階梯上到高點後可以看到步道旁軍事用地的遺跡，在往前一點就會看到涼亭了涼亭內休息的民眾很多，可以稍做休息要小心蚊子叮咬涼亭前有24號指示牌三叉路，左邊是剛剛從小公園上來的路線，這裡要取右邊的路線開始下坡整修後這段下坡多了三個可以休息的地方，以前我從最底部走上去涼亭，都戲稱這段上坡為大魔王這段真的滿陡的要小心慢行底部新樂園這裡有叉路，直行就可以了來到21號指示牌叉路往左去桃花心木林，不要走到後花園，那裡的路少人走比較荒蕪第一個橋先別過去，因為大部分的人都走第二個橋第二座橋往右走過橋後，順著步道就會到桃花心木林，直走則會通到小公園這個水渠的水會流進蘭潭，在汛期時水量非常湍急要進入桃花心木林轉彎處，可以看到紅色危險的牌子，那裡以前是枯水期才會出現的路徑，可以通到環潭公路，現在已經禁止通行了桃花心木林這裡風景優美，可以在這裏休息一下桃花心木林15號指示牌叉路，繼續直行就會看到橋了過橋後開始爬升到了11號指示牌叉路往左繼走，因為右邊的路比較陡，大部分的人都從左邊走上到稜線後可以看到休息的椅子，在往前走看到地上的界碑旁的叉路，就是剛才右邊較陡的路線上來的地方7號指示牌叉路往左走，鎮德宮方向前進步道上正下著金色的花雨，可惜手機拍不出花落的美到了3號指示牌叉路要往右走，往鎮德宮方向前進直走就會出環潭公路3號出入口（二漢坡）往鎮德宮繼走後，當看到咖啡樹和月橘小徑時，就要注意右邊的大水塔的叉路了看到大水塔叉路往右走如果不去紅毛埤山的三角點，可以直接往鎮德宮和好漢坡方向走大水塔右轉進入後，直行到叉路口到了叉路口往右走直走則是接到大雅路右轉後直行會通過，一戶有草皮的豪宅有養狗有綁著，經過後再走一下就會看到叉路口叉路口往右走上去，就會看到三角點了紅毛埤山小百岳排行62二等三角點海拔150公尺拍照完原路折返回到大水塔叉路，在大水塔附近果園裡，有山子頂山的基點，因為果園有鐵門關著，就沒有進入了回到大水塔叉路往右走，鎭德宮方向前進步道盡頭就是好漢坡，可以先往鎮德宮看一下，如果沒有就直接下好漢坡接環潭公路鎮德宮就在樹林後，這裡有很多休息地方和運動的器材好漢坡就是4號出入口出好漢坡後往環潭公路左邊走走了一下就會看到3號出入口二漢坡剛剛水渠的水從這裡流進蘭潭過橋後會看到2號出入口再走上去就會看到今天的起點，筍寮步道1號出入口這樣就完成今天生態豐富的筍寮步道健行。來到蘭潭不止於運動，還可以欣賞蘭潭優美的風景、晚間的水舞之美，波光粼粼的湖水，雨過天晴諸山羅列的景色，很值得大家來走一走。
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