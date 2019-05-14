嘉義「蘭潭筍寮步道、紅毛埤山」適合閤家一同健行

2019-05-14 15:00 健行筆記 健行筆記黃友德



最近的天氣不穩定雨常下在假日，所以我已經閒置在家快一個月了，趁著今天天氣不錯趕快出門走走，今天來到嘉義市的後花園蘭潭水庫，前些年我剛接觸到跑步或登山，這𥚃是我常常來練習腳力的好地方，跑步的話可以從月影潭心，這裡出發到崇仁護校折返約6.5km，如果繞一圈約6.3km，當然也可以進入筍寮步道做跑步和健行的交叉練習，筍寮步道走完一圈約一個小時，很適合閤家一同健行的地方 今天的目標是筍寮步道，所以直接來到環潭公路中間的濟福宮，筍寮步道去年整修完畢後更加完善了 星期日從月影潭心方向過來，6:00～12:00會有管制，建議從大雅路崇仁護校的方向過來比較好，平日和週六則是没有管制可以自由進出 今天星期日從大雅路崇仁護校過來後，就會看到左邊的濟福宮和停車場廁所 這個停車場去年整修時新增的，在加上原有的停車場車位算是滿多的，而且在環潭公路的步道口附近也可以停車 出發時大冠鷲在上空盤旋，吸引了很多人拍照 停車場內有嘉義大學的入口，也可以從這裏進入筍寮步道，不過今天是從環潭公路的入口進入，往環潭公路方向出發，出發前先叮嚀一下，筍寮步道內蚊子很多，如果怕被叮咬一定要做好防蚊措施，我每次被叮咬都會癢上好幾天 往環潭公路右邊走就能看到1號出入口筍寮步道在環潭公路有四個出入口，靠近濟福宮的步道入口分別為1號出入口、2號出入口、3號出入口（二漢坡）、4號出入口（好漢坡），筍寮步道內叉路多，今天只介紹主要的路線 步道內生態很好可以看到很多植物或動物 指示牌都有編號，如果不確定叉路口怎麼走，可以記住那個編號該怎麼走 進入步道往上走就會看到30號指示牌叉路，右邊則是從嘉義大學上來的路線，這裡直行 直行上來後會看到29號指示牌叉路，左邊是往2號出入口，繼續直行就好 沿途有很多植物可以欣賞 看到28號指示牌叉路往筍寮方向走取左 步道上有很多植物的介紹牌，是這次整修後新增的 步道上右邊的空地就是筍寮房子的舊址，這次整修後房子已經被拆除，以前年少時經過，看到房子上的門牌和屋外的機車，心裡覺得十分新奇，如今只剩幾張椅子而已 橋頭旁邊以前有人在這裡接泉水在水桶裡，那時候可以看到很多青蛙在這附近 過橋後就會看到25號指示牌叉路，兩邊都可以上到涼亭，左邊的路線會經過小公園的叉路，這裡往右邊走開始爬升 這裡之前是木質階梯，現在都換成鐵架和水泥的階梯 上到高點後可以看到步道旁軍事用地的遺跡，在往前一點就會看到涼亭了 涼亭內休息的民眾很多，可以稍做休息要小心蚊子叮咬 涼亭前有24號指示牌三叉路，左邊是剛剛從小公園上來的路線，這裡要取右邊的路線開始下坡 整修後這段下坡多了三個可以休息的地方，以前我從最底部走上去涼亭，都戲稱這段上坡為大魔王 這段真的滿陡的要小心慢行 底部新樂園這裡有叉路，直行就可以了 來到21號指示牌叉路往左去桃花心木林，不要走到後花園，那裡的路少人走比較荒蕪 第一個橋先別過去，因為大部分的人都走第二個橋 第二座橋往右走過橋後，順著步道就會到桃花心木林，直走則會通到小公園 這個水渠的水會流進蘭潭，在汛期時水量非常湍急 要進入桃花心木林轉彎處，可以看到紅色危險的牌子，那裡以前是枯水期才會出現的路徑，可以通到環潭公路，現在已經禁止通行了 桃花心木林這裡風景優美，可以在這裏休息一下 桃花心木林15號指示牌叉路，繼續直行就會看到橋了 過橋後開始爬升 到了11號指示牌叉路往左繼走，因為右邊的路比較陡，大部分的人都從左邊走 上到稜線後可以看到休息的椅子，在往前走看到地上的界碑旁的叉路，就是剛才右邊較陡的路線上來的地方 7號指示牌叉路往左走，鎮德宮方向前進 步道上正下著金色的花雨，可惜手機拍不出花落的美 到了3號指示牌叉路要往右走，往鎮德宮方向前進直走就會出環潭公路3號出入口（二漢坡） 往鎮德宮繼走後，當看到咖啡樹和月橘小徑時，就要注意右邊的大水塔的叉路了 看到大水塔叉路往右走如果不去紅毛埤山的三角點，可以直接往鎮德宮和好漢坡方向走 大水塔右轉進入後，直行到叉路口 到了叉路口往右走直走則是接到大雅路 右轉後直行會通過，一戶有草皮的豪宅有養狗有綁著，經過後再走一下就會看到叉路口 叉路口往右走上去，就會看到三角點了 紅毛埤山小百岳排行62二等三角點海拔150公尺拍照完原路折返回到大水塔叉路，在大水塔附近果園裡，有山子頂山的基點，因為果園有鐵門關著，就沒有進入了 回到大水塔叉路往右走，鎭德宮方向前進 步道盡頭就是好漢坡，可以先往鎮德宮看一下，如果沒有就直接下好漢坡接環潭公路 鎮德宮就在樹林後，這裡有很多休息地方和運動的器材 好漢坡就是4號出入口 出好漢坡後往環潭公路左邊走 走了一下就會看到3號出入口二漢坡 剛剛水渠的水從這裡流進蘭潭 過橋後會看到2號出入口 再走上去就會看到今天的起點，筍寮步道1號出入口這樣就完成今天生態豐富的筍寮步道健行。來到蘭潭不止於運動，還可以欣賞蘭潭優美的風景、晚間的水舞之美，波光粼粼的湖水，雨過天晴諸山羅列的景色，很值得大家來走一走。