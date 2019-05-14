親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山旅攝影
山友分享
海外健行

學生發祭品文tag她荷包失血 高嘉瑜：學學世堅哥記得兌現

日職／王柏融黏功一流 回一軍首戰幫火腿大勝

嘉義「蘭潭筍寮步道、紅毛埤山」適合閤家一同健行

2019-05-14 15:00健行筆記 健行筆記黃友德

最近的天氣不穩定雨常下在假日，所以我已經閒置在家快一個月了，趁著今天天氣不錯趕快出門走走，今天來到嘉義市的後花園蘭潭水庫，前些年我剛接觸到跑步或登山，這𥚃是我常常來練習腳力的好地方，跑步的話可以從月影潭心，這裡出發到崇仁護校折返約6.5km，如果繞一圈約6.3km，當然也可以進入筍寮步道做跑步和健行的交叉練習，筍寮步道走完一圈約一個小時，很適合閤家一同健行的地方1c59cc02c04a99cd396f613acd92d628.jpeg今天的目標是筍寮步道，所以直接來到環潭公路中間的濟福宮，筍寮步道去年整修完畢後更加完善了3395ecf3b31b50826daf021198f60d6e.jpeg星期日從月影潭心方向過來，6:00～12:00會有管制，建議從大雅路崇仁護校的方向過來比較好，平日和週六則是没有管制可以自由進出9b5c79ff30c5dbf79e743fba7705c433.jpeg今天星期日從大雅路崇仁護校過來後，就會看到左邊的濟福宮和停車場廁所3b971a9343941801ac14e6061dcd35eb.jpeg0c986b211cbaefdf66fdeaa8439e3d5d.jpeg這個停車場去年整修時新增的，在加上原有的停車場車位算是滿多的，而且在環潭公路的步道口附近也可以停車e1b66f5f7cc1595e038b00da6a4eb6a2.jpeg出發時大冠鷲在上空盤旋，吸引了很多人拍照612716538a1aff1ec045efc01d61b506.jpeg停車場內有嘉義大學的入口，也可以從這裏進入筍寮步道，不過今天是從環潭公路的入口進入，往環潭公路方向出發，出發前先叮嚀一下，筍寮步道內蚊子很多，如果怕被叮咬一定要做好防蚊措施，我每次被叮咬都會癢上好幾天9632b936db8fedebf451045be4724b7b.jpeg2e25a26ae1e6ee57f7678ef554107d08.jpegdd1568658895df3d55ea1cfff7607caf.jpeg89b7daa153e6e6b58c31a36edf724606.jpegbce5129ac9c63a9e7c054d4e1b43d677.jpeg往環潭公路右邊走就能看到1號出入口筍寮步道在環潭公路有四個出入口，靠近濟福宮的步道入口分別為1號出入口、2號出入口、3號出入口（二漢坡）、4號出入口（好漢坡），筍寮步道內叉路多，今天只介紹主要的路線83aefba74b703b1ae8307e000397c7f8.jpeg步道內生態很好可以看到很多植物或動物68875cf49a9b0fde5720ea1e4c31033f.jpeg指示牌都有編號，如果不確定叉路口怎麼走，可以記住那個編號該怎麼走e1cc7423df406db99d36da1558a62030.jpegfe4c434a7373135338e8542f740f5436.jpeg進入步道往上走就會看到30號指示牌叉路，右邊則是從嘉義大學上來的路線，這裡直行9bf0dd85c94adde14a97f22270b79193.jpeg直行上來後會看到29號指示牌叉路，左邊是往2號出入口，繼續直行就好b34ae78275fa75c41887631b41b22634.jpeg38ec667f7efa358a057fbb3218df643f.jpeg沿途有很多植物可以欣賞75b3052039c96ea97887b2b8fcf75444.jpegb3bc68905d5ffac64ac845bbfacc8e03.jpeg看到28號指示牌叉路往筍寮方向走取左4e3cb8ac59894222a5447f9d734593ab.jpeg2ab53e52740aa39e0f73bdce3625adc3.jpeged4b9cef5a5e71e2b1b6c4e440e7eb79.jpegd22fde1899834b87965ed4a1241ecc9d.jpeg步道上有很多植物的介紹牌，是這次整修後新增的9b4b6ead7edd0188e8616889c730a73b.jpeg7f3dbebc09597f6af927f886a0ac3656.jpeg步道上右邊的空地就是筍寮房子的舊址，這次整修後房子已經被拆除，以前年少時經過，看到房子上的門牌和屋外的機車，心裡覺得十分新奇，如今只剩幾張椅子而已1fe16e0e244428b8dd23fa92fe85312c.jpeg70a3ab9843b568ea37303f6ea9bca0dc.jpeg橋頭旁邊以前有人在這裡接泉水在水桶裡，那時候可以看到很多青蛙在這附近7cf99d014c9bc67421296ec418e2280a.jpeg60878df9bf62519aa2868abecb0e8a60.jpeg過橋後就會看到25號指示牌叉路，兩邊都可以上到涼亭，左邊的路線會經過小公園的叉路，這裡往右邊走開始爬升df59f5a35bf98e3ffdbb531d75076180.jpeg372cc942c493337ece2f9643d85ce9ef.jpeg這裡之前是木質階梯，現在都換成鐵架和水泥的階梯aa48fedfc20d24fbcedf7a69970056de.jpeg14463e8be432459ff1a5877e69e3890f.jpeg7c3af23685503d5053e1399b95f20665.jpeg上到高點後可以看到步道旁軍事用地的遺跡，在往前一點就會看到涼亭了5a2cfdfa912641a51a52d6e1863d2def.jpeg5f5c84da701bdf72ed7e9d4a2f56354e.jpeg涼亭內休息的民眾很多，可以稍做休息要小心蚊子叮咬10cb54b12f15ca3ca4702241f270311a.jpeg35ef34e17c1ff55544a80de92395fc31.jpeg涼亭前有24號指示牌三叉路，左邊是剛剛從小公園上來的路線，這裡要取右邊的路線開始下坡413bc9b590151ca1e1c769f544ce6682.jpeg4bad2a45edb129589fffde78333fdaa6.jpeg7452b3688e8a118d008b9ddeb1d0ef2b.jpegfc658c42d59a92edc2b9a7cecf03ee1b.jpeg整修後這段下坡多了三個可以休息的地方，以前我從最底部走上去涼亭，都戲稱這段上坡為大魔王dc740585f826bfc47462b50ca3df9743.jpeg547a9b83aed0f1714cc4a07808d03575.jpeg29c23275e369deb2544b0a68000745b7.jpegc143f31413f15bc30c65818e531793f7.jpegd40e4c45937839a90fbf30c06eb8e6ec.jpeg這段真的滿陡的要小心慢行9cc2654ec123580ddcf599c6b2088a6a.jpeg7a1eebd38343a04c9e0b9b875018d1fb.jpeg底部新樂園這裡有叉路，直行就可以了80b3a6cbeb7c01845fd2e0b1b067447f.jpeg76fc83274d932c8ba395a22d7395c90c.jpeg51100d17db9c0be15d7a2b839ce86b39.jpegcfd8856e00eae0d281003abffcda8862.jpegdc1a0b5d026ca2d35ba0f83c4a29d95e.jpegf5d94cd95f37b40936dc624839e07489.jpegff3a35141ada9ee8b0d8d35327b90d7d.jpeg來到21號指示牌叉路往左去桃花心木林，不要走到後花園，那裡的路少人走比較荒蕪08cf8ba379a78a98057fa988bee4a00e.jpegb21dea411e78684d08dddfdefc7b9b9e.jpegcaeecc737eeda36cdc114df1c9426c9b.jpeg第一個橋先別過去，因為大部分的人都走第二個橋d7efd27040a133b676cae6f4ab105b66.jpeg0d9099e57124f2e642c50121d0964c81.jpeg第二座橋往右走過橋後，順著步道就會到桃花心木林，直走則會通到小公園896f2beb8bee102bad5d283cc2a43e9c.jpeg這個水渠的水會流進蘭潭，在汛期時水量非常湍急cbcdfa01b3da9c847fd1cf6fdaea6f59.jpeg3b6dcf0e0643315182747638af3f77a3.jpeg要進入桃花心木林轉彎處，可以看到紅色危險的牌子，那裡以前是枯水期才會出現的路徑，可以通到環潭公路，現在已經禁止通行了879071f8076494f0bb731d7fea0182af.jpeg07ca3e64f79a9f8674f4033b7078a5de.jpeg66d2dc1722eb110296804853a815a79d.jpeg桃花心木林這裡風景優美，可以在這裏休息一下240567d4752f273c343b21e31a3943a2.jpeg5ae684f0695e9f59fc0497a726acb06b.jpeg桃花心木林15號指示牌叉路，繼續直行就會看到橋了4c18e179229ee68634ac42242469d53b.jpegcc741c4887dc33fac0b53a5d1ebda7b5.jpeg36f237c8f24cc5ecb8ceb2c17ac8cb7e.jpeg67fb05e88e9a24ef8f74591913c09684.jpeg過橋後開始爬升8f9dfa01b30c270a10a554cd2739780e.jpeg到了11號指示牌叉路往左繼走，因為右邊的路比較陡，大部分的人都從左邊走a495b612a4017a9e58b5f83ca84263b6.jpegc7f119300d5712a21a9b2fc9b2c5cd72.jpeg3b2d2895f61789c355b10d8cbc584546.jpeg上到稜線後可以看到休息的椅子，在往前走看到地上的界碑旁的叉路，就是剛才右邊較陡的路線上來的地方e513d98a5ff75afbe9de7942caac62fe.jpeg1f3320b15f3a39c4ca287dcdef10cb05.jpeg5afa6cddebd062147ae6d51ac4878c9c.jpeg7號指示牌叉路往左走，鎮德宮方向前進2bf933442ce95a2a852f1b396a518b53.jpegee0281419508a4b7d073076e2c550388.jpeg12422a23c438419f38708a3e0ff839c0.jpege01cb806950ad91819970a21badf39f5.jpeg9efb945b71bb9e3704991a63765e760b.jpeg09d75b48b4c0fc41ea9825b8ff9f1ebd.jpeg85fee88a428b35ccc222c1bf0222da12.jpegf6f1fb572962ef56be0ceb2b4bffdce5.jpeg步道上正下著金色的花雨，可惜手機拍不出花落的美0c7e7f208ba0e81eaf6a5de3f6c40241.jpeg9bb72f674104f5dde7db65a3925ae2b5.jpeg16013e744181c9731a5e117751c11ac3.jpeg7c21854ba2c83e082ee788a63a92207e.jpeg到了3號指示牌叉路要往右走，往鎮德宮方向前進直走就會出環潭公路3號出入口（二漢坡）f23f90484d04b802e2858148b159b019.jpegc7f942eabd4a8c03a2d67602ba5a3cdf.jpeg23a83741274e07ce7a25547244b8462b.jpeg往鎮德宮繼走後，當看到咖啡樹和月橘小徑時，就要注意右邊的大水塔的叉路了e74276593dd54e69745a55669aeb9035.jpeg看到大水塔叉路往右走如果不去紅毛埤山的三角點，可以直接往鎮德宮和好漢坡方向走fb389abe1d6b797e62dab9ec38c6fe54.jpeg6dcc4421b1bdbebf613160a48ed0d421.jpeg2c33d9f746d8e66c2113d8087ed85eda.jpeg大水塔右轉進入後，直行到叉路口f6cf97b8ffd106d9e836182b0847686e.jpeg到了叉路口往右走直走則是接到大雅路c17640bb7514178c0b215d1c84806a99.jpeg7b31ef279e3eb23fe80651ed87c75004.jpeg右轉後直行會通過，一戶有草皮的豪宅有養狗有綁著，經過後再走一下就會看到叉路口f919ba8afa0b2398ee3831eafe1689a4.jpeg叉路口往右走上去，就會看到三角點了6637c725ce0e12856d08df481aa0a2e6.jpeg92c832ee8eb06b4a5d1479f01bcbb97c.jpeg1206c7a55530397aea9015c74c9082dd.jpeg紅毛埤山小百岳排行62二等三角點海拔150公尺拍照完原路折返回到大水塔叉路，在大水塔附近果園裡，有山子頂山的基點，因為果園有鐵門關著，就沒有進入了4a11ce092937556a0313d238989357c6.jpeg回到大水塔叉路往右走，鎭德宮方向前進454be87751c4fa81b5a0bc3cb1a02af8.jpeg步道盡頭就是好漢坡，可以先往鎮德宮看一下，如果沒有就直接下好漢坡接環潭公路62f2d98c77e4f47f8ea52b8042db4134.jpeg鎮德宮就在樹林後，這裡有很多休息地方和運動的器材799e4c036f61c4a69110a4e6fe18617d.jpegdc84e56ac9f49bb436d19746a07091d4.jpeg6af476d45684ba77ba2f84d0bc4acfa4.jpeg好漢坡就是4號出入口aeae7917661907884b81058ca1bae519.jpeg出好漢坡後往環潭公路左邊走d83cdf0d9618c90488d8cb1e29286d98.jpegfcbad10bf4df891c21affb5ab4efec03.jpeg20f7c2f0967fa20c3b0e9d5a966f2074.jpeg走了一下就會看到3號出入口二漢坡005240d73026606f8e2ba09a687fcfff.jpegfc89c7797322bc1bc3413d3d5edf6d9c.jpeg剛剛水渠的水從這裡流進蘭潭8f6f79d24855fca7ecded96546b3d6a3.jpeg0bbdc58e8db60d2b4b61be16a8334580.jpeg過橋後會看到2號出入口ca2af24e3b73f43d28bd81e4295ffa94.jpeg09a4ab8d51f69d3dbd790af0e996f0fd.jpeg再走上去就會看到今天的起點，筍寮步道1號出入口這樣就完成今天生態豐富的筍寮步道健行。來到蘭潭不止於運動，還可以欣賞蘭潭優美的風景、晚間的水舞之美，波光粼粼的湖水，雨過天晴諸山羅列的景色，很值得大家來走一走。

分享

步道公路公園

相關新聞

平溪「幼坑古道」的２種風情玩法！白天觀瀑布、晚上賞螢火蟲

2019-05-10 16:30

綠島「3條休閒步道」山坡、海景的完美結合

2019-04-28 11:23

視野超遼闊！阿朗壹古道輕鬆行

2019-05-11 08:30

桃園。大溪十一指古道包場賞桐花

2019-05-02 21:30

流水淙淙 輕鬆好走@十八份水圳步道

2019-04-13 18:07

熱門文章

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

老街、生態公園、太平紅橋 遊桃園三坑鐵馬道油桐花徑

2019-05-09 07:24

平溪「幼坑古道」的２種風情玩法！白天觀瀑布、晚上賞螢火蟲

2019-05-10 16:30

【中央尖山】如何在山上洗碗? 要用什麼洗? 才不會影響生態環境

2019-05-09 08:00

基隆黃金十稜之首「雷霆峰」登上山頂看港灣美景

2019-05-09 15:23

喜歡森林，是喜歡它的靜謐

2019-05-04 07:59

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top