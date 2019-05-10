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平溪「幼坑古道」的２種風情玩法！白天觀瀑布、晚上賞螢火蟲

2019-05-10 16:30健行筆記 健行筆記順路

自從第一次造訪位於三貂嶺車站與平溪線大華車站間的幼坑步道後，就喜歡上了這條路線。理由除了因交通方便（鐵路），更因為此處仍保有不少歷史的遺跡，沿途可經過台北州基隆郡界碑、土地公及廢棄的石頭厝。另外，又有九層瀑布、簾幕式的粗坑瀑布等自然景點、及鐵道風情可欣賞，除此，尚可延伸到附近其他景點，如大華壺穴。有興趣可以參考之前的紀錄～

春末夏初，又到了賞螢火蟲的季節，最近先找了一天下班後去位於汐止內溝山下的翠湖（之前的紀錄-汐止翠湖賞螢火蟲）。不過當天抵達翠湖的時間較晚，加上人多了些，沒法好好拍照，於是一直在想何處有符合白天爬山、晚上拍螢火蟲的地點？就…想到了沿途有溪流、自然環境完整、又沒人為光源的幼坑古道…搭上火車，途經瑞芳轉平溪線，期間因等待快車通行我們到大華車站的時間延後到下午三點半左右。站在大華車站月台上看者天空雲層頗厚，地上也有點積水，因此還是先做好下雨的準備。

文末有整理這次火車班次規劃資訊～）

46867467325_765bd77120_c.jpg【三貂嶺幼坑步道-大華車站，此時天空飄者雨，不經擔心螢火蟲會休息】幼坑古道的入口位於大華車站月台東側（回頭往三貂嶺方向走），離開月台幾十公尺後就可見三貂嶺幼坑步道指標、及往上的階梯。這次為何和規劃和以往不同的方向，由大華走到三貂嶺？主要是考量回程時的車班，三貂嶺車站的車班較多，可以同時搭乘到平溪線、及北迴線。

46867467165_4cd7c7d0cd_c.jpg【三貂嶺幼坑步道-大華車站】

47731628202_a4b839ff16_c.jpg【三貂嶺幼坑步道-大華車站。 遠方的階梯就是通往幼坑步道】

47731628812_c77ed87e6d_c.jpg【在通往三貂嶺幼坑步道的階梯上回頭看大華車站月台】

46994566854_7bc5a16c79_c.jpg【三貂嶺幼坑步道】

47731629682_43e30ac0a6_c.jpg【三貂嶺幼坑步道-大華車站】

40817607723_4b1d772cb0_c.jpg【在通往三貂嶺幼坑步道的階梯上回頭看大華車站月台】

46994568164_a83eb23565_c.jpg【三貂嶺幼坑步道】

46994573454_a755e5bcc4_c.jpg【三貂嶺幼坑步道-不知名的蕈類】

32840369627_70a7c8a9e8_c.jpg【這地圖和我們一般的地圖方向不同，看了一會才看懂…】五月是桐花的季節，雖然幼坑古道不是熱門的賞桐步道，沿途卻也不時可見灑落在山徑上的桐花。

32840378647_83cc09818f_c.jpg【三貂嶺幼坑步道-民宅】

46994612274_5d2b5612e6_c.jpg【三貂嶺幼坑步道這季節在山區，不時可遇到油桐花】當我們跨過一個簡易木橋後，開始進入樹林，山徑也開始轉為上坡。不久，路旁樹林內可見一棟已經荒廢的古厝。此時，遠方斷斷續續傳來山羌的鳴叫聲。

46867506275_c1bd4bb8a9_c.jpg【過了這兩個小木橋，進入樹林、開始上坡】

32840483277_d51d842849_c.jpg【三貂嶺幼坑步道-古厝】

32840484277_164da23773_c.jpg【三貂嶺幼坑步道-古厝】

40817758563_ff79eace90_c.jpg【三貂嶺幼坑步道-山月桃】上到最高處有個空地，此處也是個幾條山路的交叉之處。我們仍走直線前進～

32840483907_d1b9df4d80_c.jpg【此高處空地，是個岔路。 上次去崩山坑時也有這布條，難道這條往南的路是通往崩山坑古道？】過了此處轉成下坡，先後會經過一處民宅（幼坑14號）、廢棄的房舍，及溪流。順者溪流而下繼續走，路的盡頭會接到平溪線鐵道上的魚腹橋。此時右轉朝九層瀑布前進（三貂嶺方向）。如果左轉是魚腹橋、可通往大華壺穴。

32840488447_6dd976afe3_c.jpg【平溪線魚腹橋】造訪九層瀑布，一定會經過這段約300多公尺的鐵道。請務必要注意安全，強烈建議事先要準備好

平溪/深澳線火車時刻表，以避開火車。

47783973781_cdb26d3e37_c.jpg【往右，才是通往九層瀑布】

32840489027_18c11be95a_c.jpg【九層瀑布就在前方鐵柵欄的對面】今天九層瀑布水量還算豐沛，花了不少時間在此拍照。停留了約半小時後，我們循原路走回幼坑古道。

47788502161_371d547de5_c.jpg【三貂嶺幼坑步道-九層瀑布】

32845055187_57d11eb0eb_c.jpg【三貂嶺幼坑步道-九層瀑布】

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【三貂嶺幼坑步道-九層瀑布】回到幼坑古道後，依序經過一廢棄的房舍、方向石、台北州基隆郡界碑、及九層瀑布的上游溪流後，我們在幼坑山叉路前的大空地稍做休息。在此空地時不妨往上看，如眼力不差應可見已無人居住的幼坑一號。由於此時樹林內天色已經開始變暗，就沒上去造訪。（階梯在空地旁）

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【這排房舍，感覺很像宿舍。不知是否為大華車站附近地圖上所標示的碩仁煤礦舊址？】

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【這季節在山區，不時可遇到油桐花】

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【三貂嶺幼坑步道-方向石】

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【有看到台北州基隆郡界碑嗎？】

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【三貂嶺幼坑步道-台北州基隆郡界碑】

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【三貂嶺幼坑步道-幼坑山叉路前的大空地】抵達三清宮時剛過傍晚六點，此時天色雖然已經昏暗但相對於賞螢火蟲卻仍過於明亮，一直等到將近七點才在鐵道旁的草叢看見光點。隨者天色越來越暗，附近的山徑、旁邊溪流都有螢火蟲的蹤跡。

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【三貂嶺幼坑步道-雙扇蕨】

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【三貂嶺幼坑步道】

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【幼坑步道賞螢火蟲】不過，不知為何當天的螢火蟲大都躲在草叢內，只見漆黑的草叢內螢光閃閃，草叢外卻少有飛翔的螢火蟲33903105658_2396bf63ce_c.jpg

【幼坑步道賞螢火蟲】

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【幼坑步道賞螢火蟲】

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【幼坑步道賞螢火蟲】

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【在沒有光的地方，雖然只是短暫開了燈2秒…就如此的亮（遠方紅光處）。 因此，賞螢時記得要用紅色的燈光，降低對螢火蟲的影響】在此處賞螢有個缺點，就是由三清宮走山路回到三貂嶺車站至少要半小時，且考量回台北的時間，於是不到八點就已將背包收拾、加緊腳步衝回三貂嶺。（所幸當天穿雨鞋，不怕濕滑、積水的的山路）40817856233_2fb35c9721_c.jpg

【第一次於晚上在三貂嶺車站搭乘火車】

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【第一次於晚上在三貂嶺車站搭乘火車】

其實…另外有個小缺點，就是三清宮旁的路燈…在此漆黑的夜晚中…好明亮呀～

幼坑古道交通規劃

以下列出這次去程的相關交通資訊

路線/時間

大華車站(15:32) > 折返(15:34) > 階梯(15:38) > 產業道路(15:48) > 福德正神(15:51) > 民宅(15:54) > 鐵橋1(15:57) > 木橋1(16:01) > 古厝(16:03) > 高點空地(16:08) > 大坪林山叉(16:16) > 幼坑14號(16:18) > 拱橋(16:21) > 魚腹橋(16:27) > 九層瀑布(16:32) > 工寮(17:11) > 方向石(17:19) > 台北州基隆郡界碑(17:24) > 幼坑山叉(17:34) > 橋(17:49) > 幼坑山叉2(17:55) > 幼坑山叉3(18:02) > 鐵橋(18:02) > 涼亭(18:04)此次行程GPS記錄約5公里（上述時間點並非全程。到三清宮賞螢火蟲後居然忘了重新開啟記錄軌跡，因此僅記錄到三清宮）

完整照片

三貂嶺幼坑步道-賞螢火蟲完整照片

高度表

點下方高度表，可瀏覽較大的高度表圖檔

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【幼坑古道賞螢-2019-05-04-Altitude-Chart】

三貂嶺幼坑步道-賞螢火蟲GPX軌跡、地圖

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