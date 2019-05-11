視野超遼闊！阿朗壹古道輕鬆行

2019-05-11 08:30 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



原本我們是打算自組團，2/21凌晨自行上官網搶位報名，但是，但是，秒殺...所以朋友馬上決定跟團。朋友的朋友透過東方足跡，2/22竟然如願報名完成，官網搶不到位、跟團卻這麼的順利，讓人不禁覺得案情不單純 haha...(據說百岳山屋很難搶，跟團卻可能都有名額，是不是很類似的情況，這箇中的原由，令我非常好奇)行前訂好了住宿及去程高鐵票，而回程的時間實在不知道怎麼抓，所以沒有先買回程高鐵票。在期待了約1個月後，終於要出發前往阿朗壹古道啦~ ▲前一晚(週六)入住枋客文旅，大家應該都有睡飽飽，早上八點多在枋寮車站附近集合等大巴 ▲上路不到20分鐘，在品味軒休息站放風，一個休息站就有兩家全家 (小7卡不到位 XD) ▲放風時間到一旁的海邊走走、吹吹風 ▲車程約1個半小時，到達台東縣達仁鄉南田村，開始下車步行 (到達此處前，有再次放我們在7-11安朔門市下車採買、上洗手間) ▲拍完團體照，上路 ▲檢查站，沒帶有照片的證件或報名資料跟證件不吻合者禁止進入，因為這裏是自然保留區 ▲這裏也是台東跟屏東的交界 ▲檢查完畢，出發~ ▲「海岸星蕨，耐鹽耐旱的蕨類，最大的特色是葉面上具有一顆一顆圓形並凹陷的孢子囊群，在台灣境內以東部及南部的海岸較普遍可見。」 ▲草海桐，常綠型灌木，一路上都會見到它的踪影 ▲沒多久就到海邊了，但海廢很多，一路上都沒少過 >_▲天氣陰陰的，不然拍出來的照片會更美 ▲這應該就是傳說中南田獨有的鵝卵石吧，請勿帶回家喔~ ▲解說員正在努力解說 (共有兩名解說員，一位在最前方領隊，另一位殿後) ▲我努力在拍照...數不盡的鵝卵石，真特別 ▲除了滿滿的鵝卵石，還有很多漂流木及海廢... ▲觀音鼻到了，先小休再上 ▲準備往上爬囉~ ▲觀音鼻是高繞路段，也是古道中唯一較難的路段，但行進速度很慢，一點也不累 ▲爬一小段後往回拍，是有點陡 ▲很性格的押隊解說員

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▲視野非常的遼闊，照片只能呈現一部份 ▲塞車中... ▲我們是由北往南走，遇到其它由南往北走的隊伍，在這狹窄的步道會車就塞住囉~ ▲塞車暫時結束，繼續爬 ▲一邊是山，一邊是海，雙重享受 ▲準備陡下，在這裏會車有恐怖啊~整個人都趴在山壁上了... ▲往下瞧，滾下去可不得了 ▲左上方就是先前走下來的山徑 ▲進入樹林 ▲大休息的時間到了，前方樹林下的空地頗大，大家就在此席地用餐...領隊有再三提醒大家 : 「屬於這裏的，請勿帶走 ; 不屬於這裏的，請勿留下」，但是，有位先生把一顆粽子丟在地上給不知哪來的狗兒吃，狗兒並不吃粽子，所以那顆粽子就躺在那裏，我很想把它撿起來卻沒有，我錯了... ▲大休息結束，繼續上路 ▲穿越不算長的樹林後，又是面海的小山徑 ▲下完這段陡坡後，結束高繞 ▲回拍來時路 ▲汪洋中的一顆石，不知有無海龜隱藏在附近 ▲接下來的海岸線就比較不好走一點，因為都是不規則形的大、中、小石 ▲但有奇岩可共賞 ▲走過這一小段沙灘、石頭混合區後，得手腳並用爬過大岩石 ▲就是這裏，需要手腳並用一下，左前方為「軍艦岩」 ▲「軍艦岩」近拍 ▲「軍艦岩」旁往下拍 ▲疊疊樂 ▲繼續手腳並用 ▲難走的石塊區即將結束 ▲接下來就是和藹可親的沙灘啦~ ▲如果不用趕路的話，就可以坐在這裏泡腳賞景啦~ ▲踩著輕快的步伐越過這片沙灘，一點疲憊感都沒有 ▲雖然一路上都沒有陽光，無法拍到陽光加持下的美景，但是前一天的枋寮可是下雨呢，不用淋雨又不用被烈日灼身，要很感恩啦~ ▲又到了休息區，女生廁所往右、男生廁所往左...就是露天解放啦，哪來的廁所 haha ▲小休結束，繼續最後一里路 ▲樹林、草叢結束，又回到了海岸邊 ▲看到電線及電線桿了，代表我們又要回到有人類文明的地方啦~8公里的路程，有點不過癮誒 haha ▲下面岩石上的婦人不知在採集什麼，很好奇 ▲進入旭海社區 ▲完成囉~跟預期的一樣簡單 XD ▲大家輪流在完成證明前拍照後，前往停車場集合 ▲遠方的大巴正在等著我們 ▲又完成了一個心願~感謝同行的朋友們及老天爺~