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港鐵學生哥橫睡扶手如「小龍女」 網民看圖造句超爆笑

韓粉關鍵密碼逼出假韓粉 打臉警方老推給境外？

視野超遼闊！阿朗壹古道輕鬆行

2019-05-11 08:30健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原本我們是打算自組團，2/21凌晨自行上官網搶位報名，但是，但是，秒殺...所以朋友馬上決定跟團。朋友的朋友透過東方足跡，2/22竟然如願報名完成，官網搶不到位、跟團卻這麼的順利，讓人不禁覺得案情不單純 haha...(據說百岳山屋很難搶，跟團卻可能都有名額，是不是很類似的情況，這箇中的原由，令我非常好奇)行前訂好了住宿及去程高鐵票，而回程的時間實在不知道怎麼抓，所以沒有先買回程高鐵票。在期待了約1個月後，終於要出發前往阿朗壹古道啦~52ee05edb1d475aaae190bf5709b9203.jpg▲前一晚(週六)入住枋客文旅，大家應該都有睡飽飽，早上八點多在枋寮車站附近集合等大巴61dd5d116bc8e6c33c37567c4067fb4c.jpg▲上路不到20分鐘，在品味軒休息站放風，一個休息站就有兩家全家 (小7卡不到位 XD)b4c71d34e8006ddfb6b6360bef3b406f.jpg▲放風時間到一旁的海邊走走、吹吹風3e3b9780581b811ebd204f9c83c6412a.jpg▲車程約1個半小時，到達台東縣達仁鄉南田村，開始下車步行 (到達此處前，有再次放我們在7-11安朔門市下車採買、上洗手間)3e763ceb6058ca10350d31e6453da571.jpg▲拍完團體照，上路2d2551fced3538c0fbe041f06572bc1c.jpgf5fc461bbee799682f6b6f9466dd6082.jpg72a55e16db44b9a8c3a843e7bd1abd81.jpg▲檢查站，沒帶有照片的證件或報名資料跟證件不吻合者禁止進入，因為這裏是自然保留區6a5a61abbe1c4849f2c83ca3972ea5bc.jpg▲這裏也是台東跟屏東的交界4509988b28280bb44938a297c982a2a5.jpg▲檢查完畢，出發~c95264124039db9d947b0313fa471279.jpg▲「海岸星蕨，耐鹽耐旱的蕨類，最大的特色是葉面上具有一顆一顆圓形並凹陷的孢子囊群，在台灣境內以東部及南部的海岸較普遍可見。」a0ccfa93a802a576f9a779e76aae9e37.jpg▲草海桐，常綠型灌木，一路上都會見到它的踪影eaf48ea9481e1d6bbd257575f788fe11.jpg▲沒多久就到海邊了，但海廢很多，一路上都沒少過 >_▲天氣陰陰的，不然拍出來的照片會更美ddd426e7a0edcd00388e815e79b53262.jpg▲這應該就是傳說中南田獨有的鵝卵石吧，請勿帶回家喔~3dbf70038b8f7d41ab6e7d9a682e5efc.jpg▲解說員正在努力解說 (共有兩名解說員，一位在最前方領隊，另一位殿後)4686b26a5da9aa304bc161b0849a772a.jpg▲我努力在拍照...數不盡的鵝卵石，真特別eb1bd29c097aa138d418fd95be67a433.jpg▲除了滿滿的鵝卵石，還有很多漂流木及海廢...9b961bcca587d29696aebc95dc816d42.jpg▲觀音鼻到了，先小休再上2ca7a1f64e7986680c4c3d0b0aa11ad0.jpg▲準備往上爬囉~7de61f0513959792553ad9767d5c7311.jpg▲觀音鼻是高繞路段，也是古道中唯一較難的路段，但行進速度很慢，一點也不累894d080a652544ff2f6fd021e7b18744.jpg▲爬一小段後往回拍，是有點陡ef220ac1612285447e158af234674ff8.jpg▲很性格的押隊解說員

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▲視野非常的遼闊，照片只能呈現一部份53e9195cdb8ed7c0d85a0338e4d08760.jpg▲塞車中...4e4302ff1058692fdac01988eee086ae.jpg▲我們是由北往南走，遇到其它由南往北走的隊伍，在這狹窄的步道會車就塞住囉~e51a59bf911e5e7e93f84cf802a51b67.jpg▲塞車暫時結束，繼續爬5571b07289b2d6ce3e254f16ab75da27.jpg▲一邊是山，一邊是海，雙重享受b31934972857bf7c5698324e83150c88.jpg▲準備陡下，在這裏會車有恐怖啊~整個人都趴在山壁上了...ca4f7e2cb46c20394f7291c04ab48648.jpgbc94a61cff8312210ad18956365d3dea.jpg▲往下瞧，滾下去可不得了294b6d934e505ab44cef7fcf88faf5a3.jpg6d80b9da43538b1bac34f8cc3cba18c1.jpg▲左上方就是先前走下來的山徑2f2a80e0b7a8669afab8c5a93d71b13d.jpg▲進入樹林b16de888b9df9e57f97a11a82963e4f2.jpg▲大休息的時間到了，前方樹林下的空地頗大，大家就在此席地用餐...領隊有再三提醒大家 : 「屬於這裏的，請勿帶走 ; 不屬於這裏的，請勿留下」，但是，有位先生把一顆粽子丟在地上給不知哪來的狗兒吃，狗兒並不吃粽子，所以那顆粽子就躺在那裏，我很想把它撿起來卻沒有，我錯了...79c225b92a49a581d26ac2d0595fcd6c.jpg▲大休息結束，繼續上路b442343d8d2932ce40ad4aed1c2f1d8d.jpg▲穿越不算長的樹林後，又是面海的小山徑d988ca72ee64fab38194ebf2e6af8484.jpgdb2d12e1486505d12112ce86d4036be7.jpg▲下完這段陡坡後，結束高繞47c6d8c9e13fd3b15c42f602cfe15362.jpg▲回拍來時路99ca260b17203c8ebe27255e08d0e4ff.jpg▲汪洋中的一顆石，不知有無海龜隱藏在附近998943c1b2f120c1a3ec7e2076f693be.jpg▲接下來的海岸線就比較不好走一點，因為都是不規則形的大、中、小石65bf5d2c8304119d69acd55959f1bb3d.jpg▲但有奇岩可共賞0fa9189575d3d9261e12bfdc024195b5.jpg5800fa322589cdbde7730575c147c823.jpgdf13d741b3e7439a08e1760a0c433981.jpg6469bf6b042feb2bf3bdc46dae184840.jpg▲走過這一小段沙灘、石頭混合區後，得手腳並用爬過大岩石97231f1e60d22937bea35e32b82681d5.jpg2a4ef3bea601ce24dd3a3339aac1e8e7.jpg▲就是這裏，需要手腳並用一下，左前方為「軍艦岩」31ca330e185d728efa0b20ce8396d5a3.jpg▲「軍艦岩」近拍067285bd5f3a7eef63fc1c1f32037e33.jpg▲「軍艦岩」旁往下拍ae474235de48f4a542e7435d15328763.jpg▲疊疊樂8664739ca9e603b9b5636f1df2a74477.jpg▲繼續手腳並用3dc5957471bcb98dd8f372cd76e17887.jpg672c99b4fc96a7ca6294c5dbf261a4b0.jpgf9abab9291c450e6233ab4b41905856a.jpg▲難走的石塊區即將結束14daaff0ec4cb2807ef8312f01caee95.jpg▲接下來就是和藹可親的沙灘啦~9fe43e2266259ebbe176297f9acf3ca5.jpg▲如果不用趕路的話，就可以坐在這裏泡腳賞景啦~775607555468037dae0037467f950ed4.jpg▲踩著輕快的步伐越過這片沙灘，一點疲憊感都沒有06ee4abcfd3a349347644e3bcca2d2f6.jpg▲雖然一路上都沒有陽光，無法拍到陽光加持下的美景，但是前一天的枋寮可是下雨呢，不用淋雨又不用被烈日灼身，要很感恩啦~3f765d6ae5a822f08d0348a771d66ec0.jpg6189b8f61155f50144688a4e62f3f7a8.jpg31de2a4c7abf67dc736894ed0f4c9601.jpg8a71c7ee7b3f22a0fbb17fc77117dfd6.jpg▲又到了休息區，女生廁所往右、男生廁所往左...就是露天解放啦，哪來的廁所 haha68e3e5cc918ba44971a119fb72f0a1c2.jpg▲小休結束，繼續最後一里路bbe37cb68067dcc6591cc1f6fbd3538a.jpg372ad5378b26fa2c6e1a6ba14f9d313e.jpgea1e3c13a38e9ce9fa712de3f57c85b3.jpg▲樹林、草叢結束，又回到了海岸邊c0ab18f8909e8ef17b373504a0fa5f02.jpgca78ed3af113be920c20408a55581216.jpg▲看到電線及電線桿了，代表我們又要回到有人類文明的地方啦~8公里的路程，有點不過癮誒 haha47ea3fb2eea4fc8932817902bcfc6ee3.jpg228146ba7bcf850c8d6689348e1dae21.jpgbb3486d2f5d319a6ac2797310379352a.jpg72fac0b8da09e2693226307c625b4881.jpg▲下面岩石上的婦人不知在採集什麼，很好奇203e540939a2a9482ead270b5e0a0771.jpg▲進入旭海社區db9d2f4d3d0fc387b14a569308d03f2a.jpgaa658e89a3a0d8ce197bd1f8c3e14c0d.jpg▲完成囉~跟預期的一樣簡單 XDf9c4450e735a66e9f507a3dc8e771ff2.jpg▲大家輪流在完成證明前拍照後，前往停車場集合678032208e76b5acd32fb11f987663dc.jpge1adb1d412521530be4ee47a01312823.jpg▲遠方的大巴正在等著我們edd7541b20718eeec39ce175be6e9d1f.jpg▲又完成了一個心願~感謝同行的朋友們及老天爺~

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