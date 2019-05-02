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南安小黑熊野放破功 內政部認錯：遺憾和抱歉

桃園。大溪十一指古道包場賞桐花

2019-05-02 21:30健行筆記 健行筆記阿珠珠

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 都已經弄不清楚我是第幾年來到十一指古道來賞桐花，今年的時序很奇怪，各種花兒都提早綻放，上週六阿珠珠一個人自己騎著機車來到十一指賞桐花，很疑惑花都落了一地怎麼都沒有人來賞花呢!可能是前一天還在下雨的關係吧!十一指古道5.jpg 這次到十一指古道入口處的那株半百的油桐樹已不復見，聽說樹體被蟲害已枯死了，真的很可惜最有看頭的那株油桐花沒了，還好附近的園主有種了不少的新樹來補強，相信幾年後又將有一番新氣象。十一指古道6.jpg 十一指古道7.JPG 除了賞桐花也可觀賞附近的埤塘之美。十一指古道4.jpg   十一指古道8.JPG階梯邊的這幾株油桐樹花開得最熱烈，落花掉了一地，因為前一晚下雨所以行走時要特別注意安全，踩到落花會打滑的呢!十一指古道9.JPG十一指古道10.JPG十一指古道11.JPG十一指古道12.JPG十一指古道13.JPG十一指古道14.JPG十一指古道16.JPG十一指古道17.JPG這株百年茄苳樹也是超壯觀的。 十一指古道18.JPG十一指古道34.JPG十一指古道19.JPG十一指古道20.JPG十一指古道21.JPG繼續往上走落花寥寥無幾，這週應該開得比較美一些! 十一指古道22.JPG 十一指古道3.jpg 自己一人來賞花只好自己來拍拍!十一指古道23.JPG十一指古道24.JPG順著步道往上走當日的花況普普，這週應該會是滿開日。十一指古道25.JPG十一指古道26.JPG十一指古道27.JPG十一指古道29.JPG十一指古道28.JPG走到步道最頂端約一公里，是一條小而美的步道。 十一指古道30.JPG十一指古道31.JPG十一指古道32.JPG前幾天下雨路面有點泥濘濕滑。提醒朋友要小心注意安全喔! 十一指古道33.JPG十一指古道36.JPG十一指古道37.JPG十一指古道38.JPG十一指古道39.JPG十一指古道40.JPG十一指古道41.JPG十一指古道42.JPG十一指古道43.JPG十一指古道44.JPG階梯上滿滿的桐花真的超美超夢幻的桐花毯。 十一指古道45.JPG十一指古道46.JPG十一指古道47.JPG十一指古道48.JPG十一指古道49.JPG十一指古道50.JPG下山後再看看附近的埤塘好美喔! 十一指古道51.JPG十一指古道52.JPG十一指古道53.JPG  旅遊拍攝日期2019/04/20 延伸閱讀桃園大溪。大芁芎古道四月雪桐花飛 桃園大溪。十一指古道桐花紛飛桃園大溪。齋明寺古道桐花杜鵑齊開放桃園龍潭。小粗坑古道落花流水桐花情桃園龍潭。甘家堡桐花步道與桐花的浪漫邂逅苗栗。客家大院桐花樂活主題公園桐花開北部地區。客家桐花季賞桐花步道總整理桃園龍潭。石門水庫桐花大道客家桐花開桃園大溪。十一指古道桐花開桃園龍潭。甘家堡賞桐祕境2014小粗坑古道一個人賞桐花2014大艽芎古道桐花開石門水庫桐花大道桐花開滿道2014大溪十一指古道桐花開了大溪義和農村。古厝。埤塘。古道。桐花。大溪十一指古道桐花開客家桐花祭。小粗坑桐花步道 阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁，           喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷!               點我 →  阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁 

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