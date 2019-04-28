綠島「3條休閒步道」山坡、海景的完美結合

2019-04-28 11:23 健行筆記 健行筆記Jasmine Ke



已經不記得自己究竟何時愛上爬山，真正開始接觸爬山的時間還相對容易推估，但喜歡山景這件事，卻好像在我小時候就深深紮根了。到現在仍清楚記得小時候爸媽有空便會帶我到山上走走，我小小的身軀坐在車子後座，總是好奇地趴在窗上，看著窗外陽光灑落、樹影婆娑，那幅畫面好美。真正踏入登山這塊領域，卻是近一兩年的事而已。與大部分登山愛好者積極收集山頭的努力相比，我顯得既不專業又糜爛，總是隨性而至，輕鬆玩樂大過刻苦冒險。看著各位前輩寫的洋洋灑灑登山心得，只爬過幾座百岳和幾座中級山的我，仍擠不出一點有感情的與山對話的故事。山的知識領域太廣、太宏偉、太令人顯得渺小，自認還在緩緩學步的自己，還不夠格用自己有限的詞彙去描寫它帶給我的感動。所以爬山至今，我還未寫過任何一篇跟爬山有關的文章。沒想到跟山有關的第一篇文章，隨著我的綠島流浪一個月計畫，就這麼誕生了。或許綠島這地方帶了點慢活，少了點真正登山意義上的嚴肅，反而多了點悠閒、多了點旅行感的探索，所以我可以用一種更接近旅行的視角來寫它。

說到綠島，大家可能第一時間想到的是海，卻好像少有人提及綠島的山。綠島的第一高山為火燒山，標高280公尺，位於綠島的西南，第二高山為阿眉山，標高276公尺，位於綠島的中央。雖然它們的高度、險度、變化性都不及台灣本島的高山，第一高峰火燒山的三角點也因為處於軍事基地管制區內而無法到訪，但分別位於兩座山的過山古道與過山步道，仍有豐富的生態以及懷舊的先民開墾歷史。已是第三次來綠島的我，對於山上那沒探索的過領域感到新鮮又好奇，卻也一邊滿腹疑惑，明明綠島也有山，為什麼大家到綠島不爬山呢？偶而閒暇時，我會坐在海堤加蛋民宿院子裡的鞦韆上閱讀過山古道的書籍，或者坐在前方的海堤上愜意欣賞著右手邊的阿眉山。三月份的綠島天氣不是很穩定，連下了兩週的雨，這天終於迎來了個大晴天。我懷著興奮、期待與些許疑惑，簡單背了個包包，便騎著車前往過山古道的入口。

綠島有三條爬山步道，分別是位於阿眉山的「過山古道」、位於火燒山的「過山步道」以及位於大湖溫泉村的「觀海步道」。這天的路線，我打算從阿眉山的過山古道涼亭處開始走，然後從溫泉村旁的小徑出來，再沿著環島公路南下徒步一小段，往右上階梯到觀海步道，再沿著觀海步道接到跟過山古道平行的另一條過山步道，然後從產業道路北上接回停機車處，剛好是個小O型縱走。如果想爬爬山，但時間沒那麼充裕或者不想走太多路的人，可以挑其中一條走即可。過山古道生態與林相最為豐富，過山步道溫泉村段視野最為開闊，觀海步道最短、景色最美、最好拍

。

過山古道的入口位於綠島機場前方產業道路蜿蜒而上的路邊，在綠島還沒有環島公路之前，它便扮演著綠島人東西方流通往來的交通捷徑。早期綠島先民會經過這條古道往返南寮聚落與公館村的大湖聚落(如今的溫泉村)，從事農墾。綠島早期是個以農業為主漁業為輔的地方，隨著移居來綠島的居民越來越多，可耕地面積也越少，於是早期綠島人便以這條過山古道為往山上開墾的路徑。

過山古道全長1.85公里，落差約100公尺，全程皆為鋪設石板路的小徑，相當好走，是個老少咸宜的散步路線。古道區域在早期曾經是農民開墾的遊耕地，自從民國60年代開始由台灣輸入民生物資以及綠島開始發展觀光後，原本的耕地農田逐漸廢耕，經過一段時間的休生養息，如今的植被幾乎已看不出曾經的遊耕痕跡。根據綠島生態的相關書籍介紹，綠島的森林植物群主要是原生闊葉樹，且多為常綠樹種，過山古道常見的植物群有樹杞草野式東青、月桃、野牡丹…等。

過山古道兩旁皆由植物叢排列而成，彷彿在列隊歡迎來訪的旅人。路途中也會有一些介紹植物物種的解說牌，對生態感興趣的人可以邊慢慢散步、邊細細閱讀解說牌上的介紹。

這裡的生態也頗豐富，沿路遇到不少攀木蜥蜴與石龍子，幾乎每走幾步路就可看見一隻，古道的路中間則時常有蜘蛛跨越路中央結網，走的時候可以稍加留意，避免不小心弄壞了蜘蛛們辛苦織成的網。

在沒有蜘蛛結網的路段，便可明顯發現蝴蝶們飛舞，其中黑白相間的大白斑蝶為綠島特有亞種，由於牠有毒，所以牠飛行得不急不徐，總是一副悠哉不怕天敵的樣子，就連我拿手機拍牠牠也無動於衷。

古道的中段，有植物因長高而密集形成的樹蔭，彷彿一個小小的綠色隧道，大家可以趁機在這裡躲太陽休息，喝口水、吃點點心，再往前走。站在石階由下往上延伸望去，有種在樹叢隧道探險的感覺，若構圖功力佳，肯定也能拍出些相當好看的網美照！

雖然過山古道全長才1.85公里，但小徑路邊仍有這樣的里程指標，上面還寫有逗趣的鼓勵文字，讓人看了會心一笑。我光是從入口處走到這，就花了不少時間，與其說花時間在走路，倒不如說是沿途玩樂拍照。從斯文豪氏攀木蜥蜴、石龍子、大白斑蝶到人面蜘蛛，觀察得不亦樂乎！不過，還是需得留意腳下，看是否有有毒的赤尾青竹絲。

到了古道後段，已可以看見前方的大海！此時來訪的旅人肯定會驚呼一聲：「哇！好美阿！」我興奮地三步併作兩步，跑向前去。前方有一個涼亭，涼亭內溫柔的微風徐徐，很是涼爽。

我放下背包，向前倚著欄杆遠眺，這裡視野極佳，往右可看見溫泉村聚落，往左前方可看見孔子岩。這是我第一次站在綠島高處往下俯瞰，雖然海拔不高，但仍舊有種奇妙的感受。我從未想像過，站在綠島這個海洋意象濃厚的小島高處往下看，是什麼感受。我也沒有預料到，來到水上活動盛行的海島，我卻來爬了山！但同時我也開心，開心我的足跡又多探訪了幾座山頭。

涼亭小休後往下走，沒多久便到了過山古道的終點，終點處也有個指標牌，上面寫著：「到達終點了」，甚是可愛。不喜歡運動但想到涼亭野餐或看風景的人，可以偷吃步，從溫泉村這端的終點處開始往上走，不用多久便可以到涼亭。

過山古道的出口是從只有海餐廳一旁的小徑出來，接到環島公路上，沿著環島公路走個幾百公尺，便可以在右手邊看見觀海步道的起點。

觀海步道往上走便會與火燒山的過山步道相接通，它只有260公尺，算是一個過渡性的步道。

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觀海步道的階梯是木棧道，比過山古道與過山步道都來的陡，但是視野非常非常棒，隨便往下拍都好美！短短的260公尺，我卻也在這裡花費了大把時間拍照。

這裡木棧道與山坡、海景的搭配，絕對是美美照片的必殺聖地！

觀海步道結束後，馬上接到了過山步道，過山步道總長1.8公里，落差也是100公尺。

過山步道的景緻跟過山古道相似，但過山步道溫泉村段的空曠視野地方相對較多，可以很輕易地俯瞰整個綠島東半部的海岸線，但林相似乎沒有過山古道那麼豐富，防風防旱的林投樹為大宗。

綠島的山土質為紅土，在石板小徑上時常可看見裸露的紅土，紅土在雨天時容易滑動起泥濘，所以雨天為了安全起見最好不要上山，雖然火燒山與阿眉山海拔皆不高，路徑也都是悠閒等級，但仍有天雨路滑石板鬆動的風險，建議沒下雨時再上山。整趟小O型縱走下來，包含聊天、看解說牌、觀察生態、拍照錄影、吃東西休息，大約花費了四個小時左右，走完才想起來我沒有開APP紀錄里程，實在是扼腕！如果專心走，時間或許可以縮短一半。但建議來到這裡，可以放慢腳步，仔細觀察、聆聽、感受，慢活才是放鬆身心的關鍵。喜歡山林或大自然的朋友，日後到綠島遊玩時，不妨撥個半天或幾小時的時間上山走走吧！唯要注意的是，綠島有許多保育類動植物與特有種，不可隨意觸摸亂抓，以免觸法唷！

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