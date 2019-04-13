流水淙淙 輕鬆好走@十八份水圳步道

2019-04-13 18:07 健行筆記 健行筆記Shannon Wang



難得的連假 身為老木是沒有放假的權力的當然是帶小孩走走步道 四處走走囉而且 突然間覺得 每週這樣一條步道 感覺身體變得健康許多 （老木的幻想....）今天的行程是來走走北投十八份地區的古圳步道 看網路資料是跟坪頂古圳一樣全程有水圳圍繞的呦我們搭捷運來石牌站搭乘小8公車到泉源國小宿舍站下車 剛好許多人都要搭到竹子湖 所以公車也是人潮滿滿另一個選擇是到北投搭乘小9公車 不管是搭小8還是小9都是在泉源國小宿舍站下車喔！！下車後 先沿著旁邊的道路走 走沒幾分鐘 會看到一棟看起來像豪宅的居然是泉源國小的宿舍喔 看起來也有一點歷史了呢～～ 接下來會先遇到風尾步道 全長只有520公尺 可以先去在原路往返 或是走完一圈O型的水圳步道後 再回來走雪人本來沒計畫想走 但在涼亭碰到一堆熱情的登山隊叔叔伯伯 然後就先走了風尾步道 兩個手上還拿著登山隊叔叔伯伯阿姨嬸嬸 給的蘋果呢～ 今天的路線 很輕鬆呦～ 沿路的梯田跟泉水地形 人肉蕈菇探測器 立馬發現蕈菇很多枚 老木立刻幫拍下蕈菇的沙龍照 2月底還有一些尚未凋謝的櫻花 風尾步道走到底是到達頂湖步道口 發現好大的一顆榕樹 此榕樹居然已經有200多年的歷史 拍完照後 我們立即原路返回 走回剛剛的風尾步道口 再順著產業道路走 即可抵達十八份古圳步道口 這一個地圖 畫得很仔細 出發囉 路上都是菜園跟水圳 而且都是平路 走起來很是輕鬆愜意呀 接下來走到這神秘的豪宅處 豪宅內的櫻花已經凋謝 若是提早個半個月 應該可以看到滿坑滿谷的櫻花吧 豪宅旁邊 水圳步道一分為二 左邊是東昇步道 右邊是十八挖水圳步道今天就是為了水圳來的 當然先走右邊囉～～ 兩個超級愛水的小惡魔超級開心 一直拼命玩水 整路超級平緩又好走 兩個直說今天好輕鬆呀 接著會經過樂山平台 被一群婆婆媽媽佔據 反正也不累 頭也不回的直走 兩個一直覺得這邊跟坪頂古圳很像 邊走邊玩水 超級開心 夏天絕對還要再來走一遭 這個是樂水平台 居然沒人休息既然如此 我們當然是在這邊拿出點心跟果汁 來野餐一下呀 蕈菇探測器又發現一枚蕈菇 老木好累喔 可以不要再拍香菇了嗎？ 接下來是一個重要分叉點喔 直走到底是步道終點的楓香平台 走到楓香平台後 也可以走回此處 走到頂湖福德宮 保護水圳不被堵塞的明隧道 這邊也是一個分岔點 右邊往步道終點楓香平台左邊往頂湖公車站牌 先去楓香平台看看休息一下吧 走回小拱橋分岔處 往頂湖公車站囉 接下來大約是15分鐘左右的連續上坡但是自從接受了 中正山的階梯吃到飽洗禮 這點樓梯對我們來說 真的只是蛋糕一小碟 走到底是產業道路 接下來往頂湖福德宮的路上發現好多正在綻開的櫻花

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接下來往東昇步道走囉～～梯田及遠方的市景 走一圈O型回到豪宅旁邊囉～ 走回泉源國小宿舍群 突然發現一片被樹根圍繞的牆 幫兩小拍下這張 今天的行程輕鬆愜意 結束時還一直問 已經走完了嗎？沒有其他的地方要走了嗎？ 今天的水圳步道大成功 雖然雪人還是一直迷路.......推薦給想要輕鬆走走的朋友呦～～ 旅遊日期：2019.02.28億億：6Y9M巧巧：5Y5M 大眾交通如何去：1.搭捷運來石牌站搭乘小8 or 129 (只有假日)公車到泉源國小宿舍站下車 2. 搭到北投搭乘小9 or 小26公車 都是在泉源國小宿舍站下車喔！！ 原文同步刊登雪人＆小惡魔們在身邊