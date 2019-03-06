【台北北投】天朗氣清好復健．惠風和暢紗帽山
從去年12/18的冠狀動脈繞道手術到今天已經超過70天，半個月前完成第一個初步目標：天母水管路之後，就一直很想朝第二個目標前進。我一直覺得這個目標應該不難，畢竟天母水管路當時是跟翠峰步道與猴洞產業道路一起走，而且順走逆走都完成，相較之下，紗帽山的難度應該不會比較高，唯一要注意的是獨行的風險。此行先騎歐都麥到前山公園把車停好，接著循陽投公路下行至大埔登山口。這樣安排最主要的目的是讓心肺功能先熱身，畢竟從大埔登山口起登的坡度較陡，這段公路下坡路段會是個很好的熱身及緩衝。此外要注意的是大埔登山口上山的人比較少，一開始就用休息步慢慢走，此外也隨時做好撤退準備，絕不勉強登頂。以下是影像記錄。 1.前山公園看著山體渾圓的紗帽山，印象中只要自己病後傷後，都會來紗帽山測試自己的恢復狀況。 2.陽明湖登山口，等等會從這邊出來，續行陽投公路。3.其實今天山下空氣相當污濁，但山上絕對稱得上是天朗氣清，楓香的新葉清新可人。4.公路對面第三水源區的氣瀑室，兩週後的天母水道祭我們將依約到訪。5.半嶺水圳步道，要是能由第三水源區借道而行，就會是一條非常優質的健行路線了。6.大埔登山口海拔約350公尺，準備出發前往海拔643公尺的紗帽山。7.選擇從大埔登山口起登，主要也是因為這段路比較濕滑，我寧可慢慢喘著上山，也要避免下山滑倒。8.走了400公尺，用休息步法邊喘邊走。9.山月桃的果實。10.閃光苔蛾的小朋友，很喜歡玩垂降。11.正面背面都可拍，只是風吹來吹去不好對焦。12.灰白色的背部、黑色的腹部與紅色的腹足加上銀白色的長毛，怎麼看都覺得閃光苔蛾的小朋友其實是很高調的。13.暗點燈蛾的小朋友也來湊個熱鬧。14.上山路走了過半，離稜線越來越近，可以看得到藍天了。15.過了600公尺，進行此行第一次的大休息。說是大休息，大約只停留5-10分鐘。16.最後一段上坡路，再上個十來層樓的高度就到了（這麼說是想安慰誰）。17.抵達太子亭，上坡路段結束。18.紗帽山海拔643公尺，有一編號1021的三等三角點，我是有多久沒接觸到三角點了，居然有點小小激動。19.紗帽山觀景台遠眺七星山主峰與東峰。20.小觀音山與大屯群峰也盡收眼底。21.舒服與愜意，全寫在這位老兄臉上。22.下次有緣再見。23.紫日灰蝶（紅邊黃小灰蝶）。24.抵達陽明湖登山口。 說起我的第三個初步目標，其實就是把這兩個目標結合在一起：從我家走天母水管路上山接紗帽山，再接回天母水管路從翠峰步道或者是從天母山下山。這個目標短期內可能難度還太高，過陣子再看看。然而要能再背回登山背包，又是更長遠更難達成的目標了。需仁．2019/03/02
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