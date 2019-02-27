金牌賞櫻小品~三峽三星走春

2019-02-27 15:27 健行筆記 Straybirds



今年因為暖冬之故，各地櫻花紛紛提早開花，武陵農場的櫻花季也於2月7日開跑，因為假日人潮擁擠，賞櫻品質不佳，而且花季入園的交通管制嚴格，申請不易，因此選擇冷門的賞櫻步道(金牌縱走)在元宵前安排走春行程，除了可以消脂減重之外，也為春節連假畫上完美句點。

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三峽三星係指位於新北三峽及桃園復興鄉交界的東眼山（小百岳，海拔1212公尺)、志繼山(又名詩格山，海拔977公尺)及金平山(又名詩朗山，海拔992公尺)等三座郊山，一般山友會安排志繼山連走東眼山及金平山連走牌子的Ｏ型縱走路線，我們於連假期間先用半天時間完成了較簡單志繼山連走東眼山的小Ｏ型，再於開工後第一個週休拿金牌，為金豬年討個好彩頭。（圖為東眼山遠眺志繼山雲海）

【行程規劃】三峽蝙蝠洞停車場→觀音洞→金平山→金平山南峰→牌子山→觀音洞→蝙蝠洞停車場，約13.5公里，歷時6時45分。在金平山登山口及牌子山登山口附近，均有大片櫻花林，滿開在山谷之中，令人目不暇給。

金平山登山口櫻花林

牌子山登山口櫻花林

8:00蝙蝠洞停車場團拍後起登，一般人登金平山或牌子山可由觀音洞起登（由台7線16.2K處遇十字叉路，右為桃117鄉道往復興鄉公所，取左過觀音洞牌樓，沿產業道路上山，依「秋山清泉巖觀音洞 」指標行駛，至觀音洞），惟因產業道狹窄，會車不易，所以我們選擇由蝙蝠洞起登，還可順道一探蝙蝠洞。

蝙蝠洞步道位於桃園市復興區三民村的三民溪谷內，粗獷原始的地形，成半月形狀，因吸引大批的蝙蝠在此棲息，故稱為「蝙蝠洞。

由蝙蝠洞至觀音洞的步道，大抵沿三民溪緩步上升，為原始森林小徑，綠樹茂密、溪流淙淙，走起來十分清涼舒爽。

9:16抵達觀音洞，大伙休息片刻，即由寺朝後方的產業道路開始正式金牌縱走行程。

觀音洞上方產業道路不久來到叉路口，展望極佳，取左可至金平山登山口，取右則可至牌子山登山口。

步行不久來到登山口附近的私人休閒農場，遍植櫻花林，令人驚艷。

10:10來到金平山登山口（樹上有藍天隊登山牌），取右循稜線緩步上升。

10:30行經三井界椿，為日據時期「三井合名會社」所立之界樁，當時三井產的「日東紅茶」是臺灣生產紅茶的先驅。

10:40登頂金平山，團拍後原路折回三叉路口，休息用午餐。

用完餐，由叉路往金平南峰前進，開始進入本行程最艱難的亂流區，沿途盡是倒木竹林及芒草。

12:10抵達金平南峰，小憩片刻，繼續鑽竹林

12:50登頂牌子山，山頂有霞雲坪放流中繼站與中華電信微波站

13:15來到牌子山登山口，又見大片櫻花林

沿產業道路走回觀音洞，再原路折返蝙蝠洞，完成Ｏ型縱走。

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