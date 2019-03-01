在台北看雲海～七星公園、七星山
記得前年第一篇分享文，就是在大屯山遇上雲海。那時候才知道低海拔雲海的成因：原來在北海岸的郊山，就可以看見美麗的雲海。尤其大屯山因為靠近海邊，加上交通方便，向來是拍攝雲海的知名景點。至於具有一等三角點的七星山，因為山頂常常雲霧繚繞，難度就比較高。今年的第一個計畫，就來個七星山雲海大作戰吧。雲海之前看過不少次，常常是靠新手菜鳥的好運。不過好運會慢慢用完，這次真的要認真做功課了。從霧的種類＞平流霧＞露點＞逆溫層＞斜線圖，瞭解低海拔雲海的來龍去脈。簡單的說：當東北季風把溫暖的水氣吹向比較寒冷的陸地，就形成了秋冬常見的平流霧。如果在空中出現逆溫層，水氣會停留在此處無法上升，就是我們看見的雲海。實際的例子可以用底下這張圖解釋：＜香港高空氣象觀測＞（圖片來源：香港天文台）從１／１２早上８點的這張圖，可以見到逆溫層的高度大約在７、８百米左右。而這天在 youtube 上，正好有鳳凰山上的雲海影片。＜巧遇鳳凰山雲海＞如果在香港，早上看到這張圖趕快上山，應該來得及看到雲海吧？台北沒有這張圖可以看，怎麼辦？還好有萬惡／萬能的手機跟App。在＜Ｗindy＞的氣象圖中，提供了露點、風向、雲底高度等資料。當露點接近氣溫，出現濃霧／低雲的時候，就是上山的好時機。以下就是最近實際使用＜Ｗindy＞追雲海的經驗。１／１１ 濃霧前面那張圖讓我印象深刻！當天中央氣象局發布了濃霧預報，早上出門連１０１都看不見。抱著實驗精神，還是決定上山觀察。到達冷水坑的時候，天空飄著小雨，看不見七星山頂，所以我就放棄了。結果幾天後在 youtube 看見了雲海大景！＜20190111 #陽明山 #大屯山 #雲海 縮時＞茶壺山當天的空拍影片更是美到不行！＜茶壺山雲海4K＞原來今天的雲海是下午場，我弄錯了...１／２０ 七星公園錯過上次的機會，有點懊悔。所以雖然今天天候不佳，還是決定上山，就當做是測試＜Ｗindy＞的準確度。從冷水坑開始爬的時候，竹篙山頂已經在霧裡了。既然都已經上來了，還是到七星公園看看吧。此時整個台北盆地都被雲海覆蓋著。從觀景亭望過去，已經見不到觀音山！（附上無雲海對照圖）七星山頂早已在霧裡面，遠方的大屯山倒是還沒。果然還是大屯山比較適合看雲海。沒辦法攻頂，啟動Ｂ計畫：到夢幻湖畔吸幾口迷霧... ２／１５ 七星山跟去年下雪的冬天相比，今年的天氣未免太好了，上禮拜年假期間竟然高達３０度！還好這禮拜有回來一些，終於出現了濃霧／低雲的日子。早上台北的天空一片霧濛濛，先到氣象局看一下天氣。看來山上天氣比市區還要好，而且還出現了逆溫現象。（圖片來源：中央氣象局）從夢幻湖停車場這邊上山，此時竹子山已經被雲海圍繞。由於天氣太好，雲霧消散的速度很快。１２點左右抵達東峰，時間似乎有點晚了。山谷的霧氣已逐漸散去，海邊倒是依然波濤洶湧。又是個看不見海岸線的一天，整個北海岸都藏在雲霧裡面。在大屯山／小觀音山上，應該也都能夠看見這整片雲海。雖然只有見著金山這一邊的雲海，也算是完成在七星山上看雲海的計畫了。＜Ｗindy＞的預測很值得參考，這個月應該還有機會，想看雲海的朋友要把握。不過既然是預測，當然不是絕對的。別忘了多準備幾個備用計畫。有句德國諺語是這麼說的：最後對的都是天氣，不是天氣預測。P.S.因為暖冬的關係，花季提前開始了，而且櫻花／杜鵑齊放，熱鬧異常。
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