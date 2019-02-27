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李家同：25題簡單中翻英全答錯 偏鄉生英文差誰負責

奇萊主峰2日行

2019-02-27 21:29健行筆記 Ray

紀錄一下去年爬奇萊主山的經驗，因為是騎機車去照片用i7拍的----------------------------------------------------------------------------------------------5/4 22:00 >從新竹騎機車出發因為忘了辦入山證，只好在仁愛鄉派出所休息片刻順便辦入山證5/5 5:30 > 終於到了武嶺，感覺有一點精神不濟...不過還好陽光和煦,今天是好天氣6:00 >休息片刻，停好機車也差不多，終於可以出發5219a6f2694a9a363625cd6abdd969bb.jpg沒多久，就遇到了一位大哥也是獨攀就相約一起走7:00 > 小奇萊路上開滿玉山杜鵑0e73b3ac7caaa9468336be02eadef37a.jpg7a6962646f3825db0697ea0e6a3bfdd2.jpg79cf74642ef04420a754d77e9d4611fb.jpg8:06 >走到黑水塘山屋稍稍休息大概在11:40(5.6K)的時候有要沿著石瀑往上,累~287c5e995a2e6a9d05a681c6ebf97b25.jpg13:13 >稜線山屋吃午餐,搭帳棚，然後出發前往主峰!!不過雲氣一直飄上來....再加上風用盡力氣得想勸退我們所以同伴在山下等我1850a62f53d3c22af400baafc0017e73.jpg16:40 > 奇萊主峰，不過雲霧占滿天空.....難過6ac41f5eb12d8448bcb2cde961fc8dd2.jpg但是在回程的時候遇到長鬃山羊，希望我沒看錯fba64cc2a7cba16ac6a2b47a1ee33804.jpg後來大概看到了4,5隻吧仔細看每隻山羊都用黑人問號的表情看你也是....這個時間也只有我兩個人去吧一路上還是得忍受風的無情摧殘但是心裡還是希望夕陽不要被雲遮住0c7894af969f71d51e425f3646507555.jpg18:21 >奇蹟出現，天空雲氣消散f5c8d7bab995db7ad0efcb8b2d2058f5.jpgb022d5de3ff09fbcb1d2c02b22286f4a.jpg漸漸太陽下山，彩霞顏色變化476a614510d628fb8f909a5868f7aabe.jpg022adcb2b96ea94ffd286f4507c4c412.jpg最後慢慢變成紫色d9ae3f07c2515b3baa85c0035d3cb48c.jpg終於可以看著雲彩安心入眠了> 18:34 不過其實我們也才剛到營地，還是得煮點東西吃5/5結束5/6 5:25 >在帳篷裡看日出，實在是很懶得走出來6367252848db7c280bb1eb80477b3d32.jpg7:00 >出發回登山口不過....發現機車鑰匙掉了只好放棄北峰一路仔細的搜尋著鑰匙，想著明天還要上班阿14:00 >到了登山口還是沒發現鑰匙....原來是插在機車孔上鬆了一口氣就開始了返回新竹作戰後續是在清境農場時，停下機車，趴在機車上想說瞇一下醒來時已經17:00

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