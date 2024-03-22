冷眼集／蝶戀花翻版 蔡政府7年無作為

台灣即將邁入超高齡化社會，團費低廉、行程選擇多且可與親友共同出遊的「一日遊」，成為許多長者出遊首選，然而前天深夜高雄遊覽車事故，駕駛疑超時工作釀禍，猶如二○一七年蝶戀花事故翻版，凸顯七年過去，政府對遊覽車司機缺工、駕駛訓練不足等結構性問題，依舊沒解方，導致人民旅遊安全毫無保障。

據了解，發生事故的旅遊團為阿里山一日遊，疑似清晨五時許出發，晚間八時許才回到高雄。這種從天剛亮就出門，夜深才回家的行程，是一日遊的常態，不僅考驗駕駛訓練技術，也考驗體力與耐力，風險自然不小。

只是近年來駕駛缺工嚴重，再加上一日遊的盛行，遊覽車司機超時工作早已是業內不能說的秘密，最終「觀光創造ＧＤＰ、遊覽車創造肇事率」，光去年發生六三七起遊覽車事故，創四年新高，但負責監理的公路局、管理觀光業的觀光署，似乎都無感。

面對駕駛長期缺工，公路局拿不出解方，只能千篇一律延長擴大徵才措施、延長職業駕駛駕照年齡；至於駕駛超時工作，觀光署也只會說要稽查業者，或出遊前要簽定型化契約。

從七年前的「蝶戀花」到前晚的「楓滿遊覽汽車」，駕駛趕路、疑似超時工作、路況不熟等情節幾乎完全雷同，顯然台灣遊覽車管理毫無進步。若政府每次發生事故只知稽查、重罰，卻不知如何管理、改善，等同任由遊覽車與一日遊的結構性問題，一再重演，民眾又怎能真的「開開心心出門，平平安安回家」？