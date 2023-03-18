眼前開闊無邊！ 「干卓萬橫斷」山峰連綿眺望萬里 感受大自然的力量
「對待生命，不妨大膽一點，因為我們終將失去。」-Friedrich Nietzsche
現實世界的一切在自然面前都是短暫，不管多麼炫麗的美都是虛妄的幻象。人類的生命，縱有百年，也逃不出自然規律的宿命，於是看淡生死，超脫情懷，達到孤與寂的永恆。
萬大森海隨著野地踏查的展開，這片森林開始有了名字，從形式到內容都打上了時代和社會的烙印 。
穿梭在森林之中，感受著大自然的氣息和力量。這裡是自由和野性的樂土，每一棵樹木和每一株草花都自由地生長著，自由地展現著自己的力量和美麗。
森林裡的生命之力讓我著迷，它們在這片土地上不斷生長、變化、演化，展現出自己獨特的特點和風格。這裡是生命的樂園
有限的人生與無限的宇宙我一直很喜歡濃霧散去的清晨，安靜的有點不太真實；彷若周遭只聽到自己的呼吸和簌簌的腳步聲；清冷的空氣將時間凝結，就好像曾經出現過在夢裡的場景；
我徘徊在干卓萬山脈的深處，心中充滿著敬畏和恍惚。這座高峰宛如天際的巨石，直刺雲霄，我仿佛在踏上一條漫長而不可知的道路。山路崎嶇，風聲呼嘯，我不斷向前，用力地呼吸著空氣，盡情地吸取著大自然的氧氣。
攀上高山，眼前開闊無邊。一片浩瀚的山脈在我面前展開，它們宛如一張寬廣的巨幅畫布，將我包裹在其中。我沉醉在這片神奇的自然之中
望山台，登高望遠，一觸即發，心怡神往。山勢挺拔，綿延不絕，遠處群峰疊翠，近處綠樹掩映，一片山水盡收眼底。心中感受到一股無限的寧靜與清新。山頂之巔，眺望萬里，海天一色，雲淡風輕。
這裡的尋常是常人的奢望那是我還記得的景，冬日遠山湖面上波光閃，寧靜的湖畔暖風隔岸，等黑夜吞噬當時爛漫...
追求內心真正的自由，學會傾聽自然的聲音和節奏，去適應環境的變化，同時也需要保持一種平和的心態，去體驗登山帶給我們的所有感受。
登高遠望心獨醉，崇山峻嶺眼前開。步履蹣跚漸行遠，峰頂雲海盡收懷。山路崎嶇難行處，石階攀援力未裁。且忘勞頓顧眼前，山川秀麗盡收來。頂上風吹心胸暢，群山環繞意不太。獨自高處思萬千，縱覽天地意氣佳。回首遠望征途遙，已忘艱辛盡欣驕。登山雖難追憶處，登頂樂趣終難拋。
山南水北人一生的時間有限，這裡發生太多的故事，踏著前人曾走過的路，空間以另一種截然不同的方式同步展開，跨越不同時間尺度，因為了解歷史，相信人可以完全浸入另一種遠行，保持足夠的時間，借助凝視與一點想像，就可以投入另一片燦爛太空，而我終於在一片落葉前流連忘返，抵達理想意義的遠方。
到達山頂，放眼望去，只見山峰連綿起伏，雲霧繚繞，彷彿置身於天堂。
攀高峰，凌空步步往，登峰造極意氣揚。踏碎石，逐飛鷹遠翔，探巔峰，一覽群山壯。雲霧深，林蔭暗，道路崎嶇又難行，但往上，步步克己心，疲憊之餘仍不退。峰巔視，風景絕世長，大自然的力量讓人驚。人生路，攀登不辭勞，才能登上高峰傲。
人生百態、各有理由躺在這裡、彷彿與森林融為一體，在此體驗到聲音的昇華與感知的豐富多彩，這種沒有語言思維的感受實在無法用言語表達，彷彿被帶回自己的幼年時期，覺得世間萬物都是那樣的新鮮，一想起來就新潮澎湃。
登山的路途充滿了危險和未知，需要我們時刻保持警覺。每一步都需要小心翼翼地前進，才能保證安全。即便如此，我依然會感受到風吹過我的臉頰，陽光照耀著我的身體，那種感覺讓我彷佛置身於另一個世界。
攀是一場嚴峻而壯麗的旅程，讓我受益匪淺，也讓我更加敬畏自然的力量。每一次攀登都是一次冒險，也是一次對自己的挑戰和探索。
每當我踏上山路，心中總有一股說不出的激動。或許是因為我喜歡挑戰自己，或許是因為我喜歡在高處俯瞰世界的感覺，這種痴迷讓我一次次來到山間。
在這個世界上，有太多的美景和奇妙，而登山則讓我更加感受到這些美好的存在。或許，這就是我為何痴迷於登山的原因。感謝山友、山神、干卓萬橫斷完登。
IG: binghunglee更多資訊、攝影交流
?Alpinist・Photographer・Engineer?Exploring the possibilities and boundaries of photography
|註記：望好心山友看到，林道一下栗栖溪河床邊坡遺落的NU43頭燈，能幫忙拾起，感激萬分 !標題：遺失物品【NITECORE NU43頭燈】地點：武界林道一下至栗栖溪河床邊坡經過：帽上頭燈被樹枝勾起後掉落 (找尋約10~15分鐘未果)，感謝當時一起協助找頭燈的山友 !時間：02/27 約15:40
以上圖資來自上河文化
- 實際行程：4D ，D4與D5合併一天走。
- 主要營地：十粒溪營地(水源)、乳形峰東鞍營地、三叉營地、牧山池營地、卓社大山東鞍營地、2900營地。
- 次要營地：環形營地、獵寮營地、武界林道營地。
- 危險地形：過干卓萬山三角店三段斷崖(注意落石掉落砸傷頭部掉落)，卓社二十二連峰，連假塞車人潮。
- 水源資訊：十粒溪前沿路水管、十粒溪活水源，乳形峰東鞍營地下切活水源、牧山池、卓社大山東鞍營地看天池、2900營地看天池、林道小溪水源。
行程後優化討論
- 輕裝上陣：輕量化有成在輕量與舒適間取得平衡，相比上回能高安減少近10公斤負重，輕量化的優勢讓最後一天下山上河可拉到近0.4。
- 科學訓練：前一個月每週兩次計畫性慢跑，採智能手錶科學訓練，十粒溪重裝上切明顯感到肺活量提升。
- 伙食輕量：乳清蛋白取代肉類、魚油膠囊補充脂肪、維他命C發泡定補充、第一天的乾燥飯包做後續幾天晚餐容器。
- 改善項目：牧山看天池PULA水袋可完全處理，不需要咖啡濾紙，濾紙流速太慢，後續可以評估採用乾燥毛巾做過濾器取代濾紙。
- 失誤項目：新買頭燈被樹枝勾起掉落，幸好有多帶備用頭燈，要多留意，避免再發生。
- 快速打包：睡袋帳棚直接塞塑膠袋，收裝備快，好打包。
- 睡墊輕量：睡墊裁成六片即可入眠，若真冷下方再墊急救毯子即可。
- 可優化方向：黑冰G700換羽絨被子、非自立帳篷換天幕、不要攜帶相機腳架。
- 延伸閱讀：干卓萬山難救援事件簡易報告；干卓萬丟包事件貼文1、干卓萬丟包事件貼文2
- 其他登山路線相關資訊可參考山友趙小體網誌【連假的干卓萬下武界四天三夜之體驗分享】
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