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北三段走春「能高安東軍」迷人縱走 追求輕量化與身體機能提升
走春，北三段 - 能高安東軍
能跟一群山友，在幾天的時間裡不斷相知、相遇至相談甚歡，互相分享彼此的故事，
我想這是縱走最迷人的地方。
百岳：能高主峰 (3262m)，能高山南峰 (3349m)，光頭山(3060m)，白石山(3110m)，安東軍山(3068m)湖泊：台灣池，大陸池 (附近山壁有活水)，白石池(H2750)，白石妹池(紀錄有活水，此行找不到)，萬里池(H2800)，屯鹿池(H2850)，屯鹿妹池 (有活水)
感謝隊友的照顧，順利完登!
IG: binghunglee更多資訊、攝影交流
?Alpinist・Photographer・Engineer?Exploring the possibilities and boundaries of photography
行程後優化討論
- 這次攜帶瓦斯共三罐，實際行程4.5D，使用約一罐，需再精算冬季或寒流使用瓦斯量。
- 據天氣預報耳聞凜冬將至，不斷的堆疊保暖衣物與睡眠系統，重裝背負達20多公斤，雖可以上河0.7速度行走，每天早早到營地，然而相比別隊輕量化登山僅12-13公斤尚有許多努力空間。
- 沖泡錠與沖泡飲可以多帶，走累的時候可以喝 (維他命C氣泡錠非常推薦)。
- 本次使用帳篷為犀牛U-900具較佳抗風性，經過多天稜線狂風摧殘能屹立不搖，頭好壯壯，然而重量達2.4公斤，可再評估適度輕量化，並改成非自立帳 (在輕量化同時但須留意行程中部份山友帳篷帳桿遭吹斷或變形，亦或遭遇寒流撤隊)。
- 睡眠品質提升，需要努力，前兩天稜線上狂風奏虐，加上部份山友交談聲不絕於耳，雖有戴上耳塞眼罩，仍幾乎沒睡，後來第三天晚是靠隊友的芝麻名E錠協助，才順利入睡。長時間睡眠品質不好對身體疲勞的累積會相當大，推薦有類似困擾的朋友可攜帶相關助眠保健品。
- 第二天雙腳皆磨破皮，暫用OK蹦貼附，然而實際摩擦面積過大，後改用電火布覆蓋，醫療用品需調整備齊。
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