霸氣出場！欣賞傳說中的「奇萊山神獸-台灣水鹿」英姿 加碼小幻獸「長鬃山羊」

奇萊主北，相信山友們都不陌生的路線。最近謠傳奇萊主峰上有目擊神獸的蹤跡，我們就來去觸發任務神獸，一起欣賞這傳說奇萊山神獸的英姿。

神獸霸氣出場 呆萌的看著人類

歷經百戰的孤勇者

昨晚太晚睡

台灣水鹿的眼睛下方有明顯的眼下腺，在生氣或興奮時會張開，當陌生人接近、或遇到緊張的時刻，就會翻唇噴氣，散發濃郁的腺體，同時發出「嘶嘶」的聲音，加上磨牙的喀啦聲響以示警告。這次還真是近距離上了一課，不但第一次聽到生氣的磨牙聲，而且也發現，他們生氣時，鬃毛還會像照片中一樣豎起威嚇敵人。

除了神獸外，也巧遇了小幻獸『長鬃山羊』

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