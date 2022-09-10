賞瀑賞景細細品味！ 百大必訪「內洞國家森林步道群」 蕨類天堂美景+充滿負離子森林癒
負離子含量居全台之冠的「內洞國家森林遊樂區步道群」有三條路線：
➊.若只想賞瀑吸收負離子，就直接走「觀瀑步道(1公里)」，沿碧綠溪水而行，步道平坦還有涼亭可休憩。
➋.森林步道(1.7公里)：長長陡陡木棧階梯、原始小徑無拉繩，但有保護圍繩，腳步踩穩再前進。
➌.賞景步道(1.5公里)：人工修建的木枕與碎石階步道，林木蓊鬱的林蔭步道，偶而藍天，林間生態值得細細品味。官版百大必訪步道路線是➊+➋往返(單程3.2公里)。
此次打算走完三條步道，從➌→➋→➊ 因為「賞景步道」多碎石、落葉，比較適合上坡路。從「內洞國家森林遊樂區」售票口往前直行，不久後右手邊就可遠眺對岸「烏紗溪瀑布」。
「內洞溪」是南勢溪中上遊的支流，地形多變，水流湍急、坡降大，故形成瀑布景觀，因水氣足孕育出特殊之森林景觀。因久旱不雨，水量有點少吔！
接著，第一段「賞景步道」開始，全程1.5公里，開始一路之字形緩上坡，部分路段稍有陡度，步道兩旁盡是鬱鬱蒼蒼的林木...。
附生於樹幹的山蘇一株株像吊掛著的盆裁...好美好茂盛哦！
那個尖尖的小山好吸睛...聽說是美鹿山??
自然裝置藝術的倒樹...彎個腰側個身也是可以過的。...在人生道路上，不是所有道路都是寬闊筆直，有時也需要彎腰側身才過得去。
陽光照耀垂落的翠綠葉與步道上滿滿枯落葉...成對比...
偶而一見小小展望，藍天白雲、群山...
第二段接「森林浴步道」全程1.7公里，步道兩旁以人工柳杉林與天然闊葉林為主，慢慢走享受森林氣息之外還可做自然生態觀察。
過了涼亭後，有一小段樹根步道，樹根幹盤屈交錯好像好像八爪章魚般...。
長滿青苔的倒樹就是自然的裝置藝術，美美的...
轉個彎，WOW！水色好美哦！「羅好水壩」的高度在230-800公尺之間，集合了南勢溪、內洞溪豐沛清澈的水資源。「羅好」之名來自泰雅族語「Rahau」為「樹林濃密」之意。
樹洞看世界
長長陡陡木棧階梯
第三段，最輕鬆的一段「觀瀑步道」全程約1公里，全程都是AC舖面、坡度平緩，步道沿南勢溪畔蜿蜒而行，四周群山環繞，沿途會經過內洞瀑布、烏紗溪、羅好水壩，可觀賞溪流生態。
三層剩二層....
羅好水壩。在半山腰看比較美...或許是天氣的關係。
烏來瀑布...水量好小哦！那二台高高掛的覽車...兒時的回憶...
烏來老街。烏來Ulay 在泰雅語的意思是「冒著蒸氣的湧泉」
交通：去程「捷運中正紀念堂」1號出口 勞保局站 轉搭 849 公車 在「烏來站」下車，搭計程車(公定價一台車400元，可搭4人) 到「內洞國家森林遊樂區售票口」。回程「內洞國家森林遊樂區售票口」搭計程車(可電話叫車或可搭回程攬客的計程車)回烏來老街。走到「烏來站」搭849公車到「捷運新店站」。如果不想搭計程車，也可以從烏來老街走到「內洞國家森林遊樂區售票口」全程約4公里左右。健行路線：內洞國家森林遊樂區售票口→烏紗溪瀑布→賞景步道→休息亭→森林浴步道→觀瀑台→樂水橋→觀瀑步道→烏紗溪瀑布→內洞國家森林遊樂區售票口需購買門票，全票(平日)$65、(假日)$80，另有優惠票
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