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晨㬢照亮山頭美景！「松蘿湖野營」乾季限定大草原 一定要輕裝取水南勢溪源頭水超甘甜

健行筆記／ 健行筆記wayne LIn

玉蘭茶園的清晨

夏天是松羅湖的乾季，雖然水位很低，不過沿路乾爽不用苦惱泥巴。 從登山口一路走到水龍頭營地都是緩上很輕鬆，只有快到達松蘿湖前有石壁濕滑要小心通過。

到達營地後先到1K外的水源地取水，這裡是南勢溪的源頭，水質非常清徹、涼爽。

下午就作作瑜珈，在湖畔散步。

晚餐後喝個小酒聊天，真是人生一大享受。

松羅湖生態非常的豐富，草地、水岸邊都是腹斑蛙，水裡還有很多白腹游蛇，對於喜歡自然生物的人，可以作夜間觀察保證收穫滿滿。

清晨的松蘿湖當晨㬢照亮山頭真的很美，特別是霧氣漸漸被陽光撥開，如夢似幻的光影，如少女變化不同的美麗，決定換個季節再來一次。

台灣品牌HANCHOR的輕量化背包只有1080克，空間又大、終身保固，非常推薦。

拍攝日：2022.08.06-08.07

登山

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