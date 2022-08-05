海景視野絕佳！ 海上版萬里長城「瑞芳鼻頭角步道」 順遊南雅奇岩絕美岩景

今日行程：鼻頭國小＞鼻頭角步道＞聽濤營區＞鼻頭角稜谷步道＞鼻頭漁港＞地質步道＞南雅奇岩鼻頭角步道，位於新北瑞芳，山稜上的步道遠看像是海上蜿蜒的萬里長城，蔚為壯觀，海天一線，視野絕佳，瑞芳的黃金山稜，基隆嶼，盡收眼底，無論什麼角度，都是絕妙美景，鼻頭角原為軍事重地，現在部分開放轉型為咖啡廳，鮮豔的迷彩建築反而成為一大亮點今天就由鼻頭國小旁的登山口起登，沿著鼻頭路走到底即可到達，大眾運輸可搭乘791或台灣好行856路線公車，至鼻頭角站下車，再步行前往

經鼻頭路到達鼻頭國小，旁邊就是鼻頭角步道入口

沿著階梯緩緩而上，一路都有海景

沿途有好幾個觀海涼亭

海風不斷吹來，其實很涼快

鼻頭角能遠眺龍洞岬角，三貂角

往鼻頭稜谷步道走，會來到聽濤營區，是個新的觀光點

迷彩的營區造型，真的很美

這裡是一個V字型谷地，有點類似望幽谷

這個營區原本是海軍陸戰隊之營地，現已改成咖啡廳進駐，是個放鬆悠閒的好地方

離開聽濤營區，我們繼續前進

爬到稜線後，就是海上萬里長城般的景色

山景海景一次滿足

蜿蜒綿延的步道，猶如海上蛟龍，也可以比喻成萬里長城，非常有特色

山頂有一個類似基石的東西

瑞芳黃金稜線也清清楚楚

聽著海風，看著波浪，每到夏天就要去海邊

由鼻頭漁港方向下山，走一個O型路線

接著前往鄰近的南雅奇岩，可以搭乘公車至南雅南新宮站下車，走地質步道前往

美麗的岬岩

南雅奇岩地質步道口就在公車站旁邊，約10分鐘就能到達南雅奇岩

兩根錐狀像捲心酥的就是南雅奇岩

那麼今天的路程就到這裡