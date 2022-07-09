共享海天一色！ 彰化「芳苑海空步道」夕陽斜照，擁豐富生態紅樹林濕地

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彰化芳苑海空步道簡介

入口位於普天宮停車場,步道總長約1.3公里,享受時間約1.5小時,二林溪出海口紅樹林景色及豐富濕地生態,吸引在地居民及遊客駐足欣賞萬分感動,台灣面積第二大媽祖廟白馬峰普天宮,信徒參拜香火鼎盛,更有遊客最愛免費停車場,傍晚夕陽斜照,在觀景平台與親友共享海天一色,海風徐吹優遊新式步道體驗海牛文化,又是一條有得看有得深刻感受的好步道路線簡介入口位於普天宮停車場,步道總長約1.3公里,享受時間約1.5小時,海拔高度0公尺,高度落差0公尺

行者行程1500點--海牛廣場1515點--出海道路1530點--棧道1600點--賞景平台1610點--解說平台1620點--堤外坡道1630點--返程

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Hello大家好,歡迎來到S行者本周帶大家來到彰化芳苑海空步道入口位於普天宮停車場步道總長約1.3公里,享受時間約1.5小時二林溪出海口紅樹林景色及豐富濕地生態吸引在地居民及遊客駐足欣賞萬分感動台灣面積第二大媽祖廟白馬峰普天宮信徒參拜香火鼎盛更有遊客最愛免費停車場傍晚夕陽斜照在觀景平台與親友共享海天一色海風徐吹優遊新式步道體驗海牛文化又是一條有得看有得深刻感受的好步道就讓行者帶著大家一起散步去吧!

2021彰化最新最強的新景點"芳苑海空步道"入口處位於芳苑鄉普天宮的超大停車場這片停車場最重要的重點就是"免費"廟前有許多攤販販售著蚵嗲、花生糖、枝仔冰等小吃但我們先不買,先跟著我們鏡頭走走最夯的海空步道吧!北入口處一開始就有個平面設置圖讓我們了解身處何地之外也介紹步道的各項設施進入步道後可先看到我們彰化海濱特產-風力發電大風扇白色巨塔搭配超級藍的天空下特別耀眼步道旁邊側配置低矮護欄一開始都會擔心孩童會不會摔入跌傷習慣後能夠都能體會到近距離觀察泥灘生態樂趣招潮蟹、彈塗魚及隨處可見的紅樹林相都讓我們興奮不已及嘆為觀止

來到接近出海口的觀景平台旁雖然無法親眼目睹說明圖上常見的鳥類說明但是吹著海風看著來來往往的人潮享受這難得的午後海風時光也是很值得了招潮蟹三三兩兩聚著互鬥著螯甲彈塗魚悠然自得的在濕地上滑行著綠色捕魚籠網擺放在尚未漲潮的濕地上等待著漲潮過後的豐收遠方載著眾多遊客的海牛車在天際一端進行著濕地探險

來到了步道另一側入口處,海牛車來往忙碌不已遊客們撐著陽傘拉著孩童走在濕地與柏油路之間這一副景象一度讓我忘卻了疫情期間煩惱在這疫情即將邁向黎明的時刻看到這幅海天一色人群忙碌的景象大黃牛車拉著主人在濕地農忙孩童們不懼髒冷與自然生態融為一體希望疫情趕緊過去,讓生活可以正常化讓戶外活動更加熱鬧啊!喜歡影片的話,歡迎點讚訂閱分享S行者 我們下周見

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