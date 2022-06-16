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中橫四辣之中辣！ 3300m海拔、最著名垂直九十度峭壁「畢祿山」 新登山口高繞路況介紹

健行筆記／ 健行筆記九味

畢祿山 

海拔高度3,371公尺，是台灣百岳之一位於中央山脈北二段，山頂有一顆三等三角點和360度的展望合歡群峰、奇萊連峰、奇萊東稜、鋸齒連峰 一覽無遺 前往畢祿山的820林道，因去年多日的豪雨造成0.3K處坍塌 而基於安全考量太管處規劃了新替代道路，由大禹嶺停車場旁與公廁間的新高繞替代道路出入口 新高繞路線初段原為合歡越嶺古道部分(也是前往卯木山的路段) 路上有編號001~024 新路段單程距離約0.6K / 高度陡升約120M / 花費時間約40分鐘 新路線終點即是接到820林道0.3K處 從820林道0.3K到8.4K 即是傳統登畢祿山的路線 這約8K的林道實際路況好走但也有多處經過崩塌地形 在8.4K水源地之後就是真正的畢祿山登山路線 短短的2K距離陡升700M 對登山客是不小的挑戰 約在9.6K處會經過畢祿山最著名的垂直九十度峭壁 在10.2K上陵線後岔路另一邊為前往羊頭山路線  登山影片前段為探訪新高繞替代道路的實際路況， (來回花費時間約 一小時二十分) 而影片後段則為去年林道坍塌前我們所的登畢祿山紀錄， (來回花費時間約 十小時四十分) 而一日單攻中橫四辣之中辣就竟有多辣 跟著影片實際走一遭來體驗看看吧~登山照片6e0f1bb0b38d0da388f0fdbc175452b2.jpgd6eb7b851be54997f1fd85b0957c091e.jpgbee0a7abf9b6afede17671d1eb06b855.jpg3ab39e2de318c90a598a6b5d405f3228.jpg263ff10cc630df234cdb7860e2b13cba.jpgc56bcae197975f6a3c86e3c4b7e19ab9.jpgd2bd40ef9a91cd701eaf35a4c842e472.jpg899e0245484d0f7586cf031e49630dfc.jpgcf551e8a7bac38361ebedceec63ec7a7.jpg4c75f2455a45cbd864d846f0507303f3.jpg3da1a3b75c10b4285d2641979db879c5.jpg93edada2818635456d9e12506fe25767.jpg4e52b3b2440596f360f2f414613c9a8b.jpg7d68fd413af0649dcbd9286c3d65c4fb.jpg2863b91f92722c08036a524737f73ec5.jpga855bd5ff2264deb86b752700629d568.jpgbd1ed05ea1450c59a39c52f74045f657.jpg9125e71f5a9774ec8cef13d53ab620d0.jpgf8438a20b339d42cddbc2ec225a2e98c.jpg36323e1f58614f036fb6176e859409ef.jpg1288b2263176a1cb2100d0713e882465.jpg13a319be87ebb320bfd8ebe82c2a91ec.jpg54dd6a950373254359b16a2e18bcf752.jpgbe7c9febf83ca7d7ccebbb4a1ed8889b.jpg

登山 古道

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