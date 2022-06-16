中橫四辣之中辣！ 3300m海拔、最著名垂直九十度峭壁「畢祿山」 新登山口高繞路況介紹

畢祿山

海拔高度3,371公尺，是台灣百岳之一位於中央山脈北二段，山頂有一顆三等三角點和360度的展望合歡群峰、奇萊連峰、奇萊東稜、鋸齒連峰 一覽無遺 前往畢祿山的820林道，因去年多日的豪雨造成0.3K處坍塌 而基於安全考量太管處規劃了新替代道路，由大禹嶺停車場旁與公廁間的新高繞替代道路出入口 新高繞路線初段原為合歡越嶺古道部分(也是前往卯木山的路段) 路上有編號001~024 新路段單程距離約0.6K / 高度陡升約120M / 花費時間約40分鐘 新路線終點即是接到820林道0.3K處 從820林道0.3K到8.4K 即是傳統登畢祿山的路線 這約8K的林道實際路況好走但也有多處經過崩塌地形 在8.4K水源地之後就是真正的畢祿山登山路線 短短的2K距離陡升700M 對登山客是不小的挑戰 約在9.6K處會經過畢祿山最著名的垂直九十度峭壁 在10.2K上陵線後岔路另一邊為前往羊頭山路線 登山影片前段為探訪新高繞替代道路的實際路況， (來回花費時間約 一小時二十分) 而影片後段則為去年林道坍塌前我們所的登畢祿山紀錄， (來回花費時間約 十小時四十分) 而一日單攻中橫四辣之中辣就竟有多辣 跟著影片實際走一遭來體驗看看吧~ 登山照片