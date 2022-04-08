海上最美抹茶蛋糕、海帶芽湯　新北石門「綠石槽」季節限定

介於富基漁港、野柳與龜吼漁港間的美麗海岸...。每年三至五月，新北市石門老梅綠石槽～親眼目睹，美。拍照同時，請務必記得嚴禁踩踏礁石拍照，不止濕滑危險，也會破壞海藻生長喔！造訪前，請記得事先查詢潮汐時間，以免撲空...。

海帶芽湯超級美味～☺

這張比較像抺茶多了點的巧克力蛋糕...

開口笑...smile again...

藍...藍...藍...還是藍，人家是去吃花蟹...三點蟹...，我是去看藍天碧海...

色彩與紋路，見證歲月...留下的美麗...

駱駝峰，介於野柳與東澳漁之間

老梅綠石槽～親眼目睹，美坐看浪的舞蹈，就像人生有高潮、有迭起...衝得再高，終須墜下歸零，低潮中重整旗鼓再續...

石門婚紗廣場...

富基漁港

風稜石海岸：大屯火山群堅硬的安山岩經長年風化後，形成的多稜角岩石。

本島獨一無二霧笛、極北 富貴角燈塔，迷你款，黑白配很顯眼...

◪怎麼去？ 使用「台灣好行－皇冠北海岸線862」一日券(可分段搭乘，事先上網查詢行車時間，任意上下車，很方便，可以隨意任性走...)：在淡水捷運站前搭車。健行路線：分段走，第一段從 石門婚紗廣場→富基漁港→富貴角燈塔→老梅綠石槽，中間接續搭 台灣好行 到野柳地質公園，第二段從 野柳地質公園→ 駱駝峰→龜吼漁港站。

後記：

可以請大家好好愛護綠石槽好嗎？明明入口處告示牌上寫的那麼清楚，宣導綠石槽很脆弱不能踩，但就有人不識字、而且很無知...基本上，只要是人應該都要有基本自制能力與基本常識吧？美美的生態，就這樣被無知與自私的人們破壞，看到心都在淌血，大人放任小孩到處踩不說、連大人都踩在上面，尤其很多拿大炮型攝影者們，為了拍好照片，直接踩在上面取景，真的讓人火冒三杖，原想看美景的興致己全消失殆盡。以前都說是觀光客無知，但現在去的應該都是台灣人吧？希望老梅綠石槽可以被好好保護，希望人類不要像蝗蟲，所到之處必寸草不生，不希望來年再造訪時，美景己不復再。 — 覺得生氣。禿的地方可能也有芽胞_所以也是不能踩希望大家看到可以幫忙宣導