快訊

假借上廁所 桃園八德外役監受刑人翻牆越獄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海上最美抹茶蛋糕、海帶芽湯　新北石門「綠石槽」季節限定

健行筆記 / 健行筆記Chin天天異想世界

介於富基漁港、野柳與龜吼漁港間的美麗海岸...。每年三至五月，新北市石門老梅綠石槽～親眼目睹，美。拍照同時，請務必記得嚴禁踩踏礁石拍照，不止濕滑危險，也會破壞海藻生長喔！造訪前，請記得事先查詢潮汐時間，以免撲空...。

89f6cecc049395c88c9c65a36107828d.jpg

海帶芽湯超級美味～☺

db517622602ac98902d8c7e9a0410a99.jpg

5b1d4a4a22ca42ef72a4ab107ec99d81.jpg

這張比較像抺茶多了點的巧克力蛋糕...

c1825eece84d3a66240476dc1212dd33.jpg

e79672095cbe30180b6309d126ac32d5.jpg

開口笑...smile again...

b07d25e1ac536a6df9fa83cd71c0c15b.jpg藍...藍...藍...還是藍，人家是去吃花蟹...三點蟹...，我是去看藍天碧海... 

8a0196c74446992fd26314459f6a70a9.jpg

60585fcc3ee94fc5007e348810b29f1d.jpg

7d9a52d63846db99d72b5ddcee047dcd.jpg

色彩與紋路，見證歲月...留下的美麗...

037e5099cd53bfb83820e619b44d24b8.jpg

5d83f9264f86fdbaf038a3582c00e5d5.jpg

0ca3399e06ac2f1379f5a1f4aaf8160d.jpg

fcd69f2fc092c87d9d3103eb104be5f4.jpg

9c1d1f97dee4f8a4896f34babdbbe592.jpg

00fe7ec2760e61bf0f7b7d05d1ce22bd.jpg

駱駝峰，介於野柳與東澳漁之間

ea312925d196876521c77afc2d8e6634.jpg

67e2a6226f6af96d4dddbfc91621cce6.jpg4ab13c06a5d8b182101ff9ccb63ebb8b.jpg
b126b43dc81d79da8aa04738e3b18d7e.jpg

老梅綠石槽～親眼目睹，美坐看浪的舞蹈，就像人生有高潮、有迭起...衝得再高，終須墜下歸零，低潮中重整旗鼓再續...

1c5d5c22fc33c5180adfd5ae93bdcf0e.jpg

6e45bec776e7d70396606fffbab3df54.jpg9fd3c5e03816dd0ef4335b91886ca0ed.jpg
8f7f0ce0def4609ef55b179c677809ba.jpg

8c69469da7a3a61483d3b803b0319103.jpg

d77749ad6c10f26fa135f0cb3028e2fe.jpg

0887b2528161c17617dfbabca8cbc3f3.jpg

8b0891cb125c8a9adc2551aaac0f5387.jpg

03efbc6bc37816ba07e8924d01c302bf.jpg

1f790714bd7fc591447a0587e557eb0a.jpg

744bf3569114f4cbd88d33d82814714a.jpg

石門婚紗廣場...

90e6712d817b47819844f86bb3239a07.jpg

c41bd5714aff3bbacdaa1d37a41fe030.jpg

197dd211a99fb80107eb4ae4b8008c93.jpg

3e1e3af839780844f197ee5bb57bbcf6.jpg

918d7c9c5018468661fa1ebd6774b8a5.jpg

ef75b39f73dbae0c7e71e34480eb444e.jpg

2335fe18f022516007ab80156c85de86.jpg

富基漁港

bb8f562ac1e68291af5ebbae0ca1828c.jpg

風稜石海岸：大屯火山群堅硬的安山岩經長年風化後，形成的多稜角岩石。

2c18221cea99ee10e8c7098789ef3f35.jpg

本島獨一無二霧笛、極北 富貴角燈塔，迷你款，黑白配很顯眼...21f5530307c2480aa1b2eee40153e330.png

09b285d3a8906f5ba28e71add0ffd484.jpg

怎麼去？ 使用「台灣好行－皇冠北海岸線862」一日券(可分段搭乘，事先上網查詢行車時間，任意上下車，很方便，可以隨意任性走...)：在淡水捷運站前搭車。健行路線：分段走，第一段從 石門婚紗廣場→富基漁港→富貴角燈塔→老梅綠石槽，中間接續搭 台灣好行 到野柳地質公園，第二段從 野柳地質公園→ 駱駝峰→龜吼漁港站。

後記：6b9152a8e450c8bd5b9f8161833ee4e4.jpg

可以請大家好好愛護綠石槽好嗎？明明入口處告示牌上寫的那麼清楚，宣導綠石槽很脆弱不能踩，但就有人不識字、而且很無知...基本上，只要是人應該都要有基本自制能力與基本常識吧？美美的生態，就這樣被無知與自私的人們破壞，看到心都在淌血，大人放任小孩到處踩不說、連大人都踩在上面，尤其很多拿大炮型攝影者們，為了拍好照片，直接踩在上面取景，真的讓人火冒三杖，原想看美景的興致己全消失殆盡。以前都說是觀光客無知，但現在去的應該都是台灣人吧？希望老梅綠石槽可以被好好保護，希望人類不要像蝗蟲，所到之處必寸草不生，不希望來年再造訪時，美景己不復再。 — 覺得生氣。禿的地方可能也有芽胞_所以也是不能踩希望大家看到可以幫忙宣導

0f9a8f7bb6465ca0c8ddedc81fcd6e54.jpg

美景 公園 海灘

延伸閱讀

野柳夜訪女王頭 欣賞岩石光影特效+海岸3D水幕光雕秀

淡水歷史建築重生 品味在地飲食文化

庹宗康在石門開餐廳 驚見鬼鬼吳映潔當內場服務生

桃竹石門寶二3水庫滿庫 6月前竹科產業用水無虞

相關新聞

海上最美抹茶蛋糕、海帶芽湯　新北石門「綠石槽」季節限定

介於富基漁港、野柳與龜吼漁港間的美麗海岸...。每年三至五月，新北市石門老梅綠石槽～親眼目睹，美。拍照同時，請務必記得嚴禁踩踏礁石拍照，不止濕滑危險，也會破壞海藻生長喔！造訪前，請記得事先查詢潮汐時間

滿園粉紅棉花糖！ 漫步福壽山農場「千櫻園」絕美花海 遠眺雪山美景

暖風吹佛，平靜的水波蕩漾著，二月的某個好日子，這次的健行地，遠的要命的賞花景點，福壽山農場千櫻園，園區視野好、幽靜，在武陵四秀環繞下的世外桃源，滿園櫻花海仿佛世界都染成夢幻漸層粉，遠眺白了頭的雪山..

虎年爬一下苗栗虎山　超幸運近距離接觸完全不怕生的藍腹鷴

苗栗泰安-虎山虎山-1492m 三等三角點，沿途總共8個救援樁，尤其7號到8號之間最陡 位於苗栗縣泰安鄉的虎山又名虎子山或虎頭山，為「水雲三星」之首，在泰安溫泉區隔著汶水溪即可仰望南面的峭壁雄姿，因

有吃有喝的網紅步道！ 南投溪頭園區「妖怪村步道」鹿谷鄉日式人氣景點

歡迎點選影片訂閱 讓我們繼續帶著大家S健行去!! 溪頭園區妖怪村步道簡介 步道入口位於服務中心,步道總長約3公里,單程享受時間約2小時,新接手溪頭福華飯店鳳凰樓,景緻雅麗風生水起住客滿意,紅樓餐廳

九曲紅橋、碧綠湖面！ 宜蘭員山「望龍埤環湖步道」彷若世外桃源恬靜悠適

望龍埤位在宜蘭縣員山鄉的枕山村，早在數百多年前即因為地形山洪爆發、土石沖刷，在目前大礁溪山麓，自然行成一座湖泊，面積約四至五公頃；因該湖屬於山中湖泊，海拔較高，湖水水位是隨著雨水量升降，因此湖中水量與

因為爬山所以看見！ 春夏秋冬都適合拜訪的「武陵農場」 美不勝收

109年11月8日，我們為了首座百岳雪山，首次路過武陵農場。 雪山登山口位於武陵農場內，為了爬山而一定要路過的地方，這一年裡我們到訪了七趟。所謂數（樹）大便是美，不得不讚嘆武陵農場裡的各式花草樹木與春

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。