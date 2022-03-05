滿園粉紅棉花糖！ 漫步福壽山農場「千櫻園」絕美花海 遠眺雪山美景
暖風吹佛，平靜的水波蕩漾著，二月的某個好日子，這次的健行地，遠的要命的賞花景點，福壽山農場千櫻園，園區視野好、幽靜，在武陵四秀環繞下的世外桃源，滿園櫻花海仿佛世界都染成夢幻漸層粉，遠眺白了頭的雪山... 配上好天氣的藍天白雲飄，浪漫迷人～慢步粉紅花海中，沈醉花香裡...。此美景難以一言以蔽之…非親臨體驗，無法感受～
粉紅棉花糖掛樹稍...
遠眺那白點，就是雪山，在陽光照射、藍天襯托下更顯耀眼...
遠眺雪山...
俯瞰山腳下的德基水庫上遊...
WOW！連觀光大使台灣喔熊也來賞櫻....
交通資訊：(下圖：來源 福壽山農場官網)
期間限定：若想再次體會 已停駛的《6506幸福巴士》️路線，因中橫便道交通中斷，道路恢復前台中市865路公車將改道合歡山。公車行駛路線從豐原發車經埔里、清淨、合歡山至梨山，爬上公路海拔最高點3275公尺的武嶺... 可上豐原客運官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言