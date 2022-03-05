滿園粉紅棉花糖！ 漫步福壽山農場「千櫻園」絕美花海 遠眺雪山美景

暖風吹佛，平靜的水波蕩漾著，二月的某個好日子，這次的健行地，遠的要命的賞花景點，福壽山農場千櫻園，園區視野好、幽靜，在武陵四秀環繞下的世外桃源，滿園櫻花海仿佛世界都染成夢幻漸層粉，遠眺白了頭的雪山... 配上好天氣的藍天白雲飄，浪漫迷人～慢步粉紅花海中，沈醉花香裡...。此美景難以一言以蔽之…非親臨體驗，無法感受～

粉紅棉花糖掛樹稍...

遠眺那白點，就是雪山，在陽光照射、藍天襯托下更顯耀眼...

遠眺雪山...

俯瞰山腳下的德基水庫上遊...

WOW！連觀光大使台灣喔熊也來賞櫻....

交通資訊：(下圖：來源 福壽山農場官網)

期間限定：若想再次體會 已停駛的《6506幸福巴士》️路線，因中橫便道交通中斷，道路恢復前台中市865路公車將改道合歡山。公車行駛路線從豐原發車經埔里、清淨、合歡山至梨山，爬上公路海拔最高點3275公尺的武嶺... 可上豐原客運官網查詢。