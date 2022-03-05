快訊

美駐聯合國大使：俄軍正在靠近烏克蘭第二大核電廠

孫協志衰捲澎恰恰2.4億債　孫德榮怒曝2人關係

滿園粉紅棉花糖！ 漫步福壽山農場「千櫻園」絕美花海 遠眺雪山美景

健行筆記 / 健行筆記Chin天天異想世界

暖風吹佛，平靜的水波蕩漾著，二月的某個好日子，這次的健行地，遠的要命的賞花景點，福壽山農場千櫻園，園區視野好、幽靜，在武陵四秀環繞下的世外桃源，滿園櫻花海仿佛世界都染成夢幻漸層粉，遠眺白了頭的雪山... 配上好天氣的藍天白雲飄，浪漫迷人～慢步粉紅花海中，沈醉花香裡...。此美景難以一言以蔽之…非親臨體驗，無法感受～

a60010dfcfb7c55127c6dc7b2f84f147.jpg

粉紅棉花糖掛樹稍...

271e624202cd0c51f9ccb476df9e1c61.jpg

bdef306f04137499eab620882868b5b7.jpg

遠眺那白點，就是雪山，在陽光照射、藍天襯托下更顯耀眼...

926da5b6307b517b7d557874f9e14bfe.jpg

c42f48d4e69e651965cbf0be2f89059e.jpg

19f5c568d4fc0c82f66adc45b23c8afd.jpg

a1c65048022b74fdbdf41f6ba61fe537.jpg

1f354d7d06ea29e8c99aee79a572c77c.jpg

遠眺雪山...

6d40780807fe7037e028efe1367df633.jpg

俯瞰山腳下的德基水庫上遊...

c4a86f3a17598462ac0a368b596a0046.jpg

366dae24c1e6b9c55f16fd41cab4fca5.jpg

3bbead6d46c38f3fe6beac908b7cc53a.jpg

e48984c0a6443fba522883b4953de69e.jpg

c3b008dc04d465c2417bd2996b16e490.jpg

3be2cd01d6e07e98fcfe30df2a2cbc0a.jpg

2e88f05112469fa16744b4acf7c534be.jpg

c84a90781f45cf4a401f39d64c788148.jpg

83ec033797c4e310b17bd721cd5942b2.jpg

WOW！連觀光大使台灣喔熊也來賞櫻....

6bab91ff208c6ad27b157cfaadd91ca7.jpg

交通資訊：(下圖：來源 福壽山農場官網)

fc7e70bcdd30157b909d71d18a52c6f3.png

期間限定：若想再次體會 已停駛的《6506幸福巴士》️路線，因中橫便道交通中斷，道路恢復前台中市865路公車將改道合歡山。公車行駛路線從豐原發車經埔里、清淨、合歡山至梨山，爬上公路海拔最高點3275公尺的武嶺... 可上豐原客運官網查詢

合歡山 花海 客運

延伸閱讀

雪山積雪未融 阿里山小笠原遠眺雪景令人目眩神迷

阿里山遠眺百公里外雪山 清晰可見白雪皚皚嘆為觀止

雪納瑞玩瘋「身體黏滿湯圓」 回家驚見後腳長出棉花糖媽笑瘋：要解凍了

影／合歡山冰霰不斷 追雪車潮擠爆停車場

相關新聞

滿園粉紅棉花糖！ 漫步福壽山農場「千櫻園」絕美花海 遠眺雪山美景

暖風吹佛，平靜的水波蕩漾著，二月的某個好日子，這次的健行地，遠的要命的賞花景點，福壽山農場千櫻園，園區視野好、幽靜，在武陵四秀環繞下的世外桃源，滿園櫻花海仿佛世界都染成夢幻漸層粉，遠眺白了頭的雪山..

虎年爬一下苗栗虎山　超幸運近距離接觸完全不怕生的藍腹鷴

苗栗泰安-虎山虎山-1492m 三等三角點，沿途總共8個救援樁，尤其7號到8號之間最陡 位於苗栗縣泰安鄉的虎山又名虎子山或虎頭山，為「水雲三星」之首，在泰安溫泉區隔著汶水溪即可仰望南面的峭壁雄姿，因

有吃有喝的網紅步道！ 南投溪頭園區「妖怪村步道」鹿谷鄉日式人氣景點

歡迎點選影片訂閱 讓我們繼續帶著大家S健行去!! 溪頭園區妖怪村步道簡介 步道入口位於服務中心,步道總長約3公里,單程享受時間約2小時,新接手溪頭福華飯店鳳凰樓,景緻雅麗風生水起住客滿意,紅樓餐廳

九曲紅橋、碧綠湖面！ 宜蘭員山「望龍埤環湖步道」彷若世外桃源恬靜悠適

望龍埤位在宜蘭縣員山鄉的枕山村，早在數百多年前即因為地形山洪爆發、土石沖刷，在目前大礁溪山麓，自然行成一座湖泊，面積約四至五公頃；因該湖屬於山中湖泊，海拔較高，湖水水位是隨著雨水量升降，因此湖中水量與

因為爬山所以看見！ 春夏秋冬都適合拜訪的「武陵農場」 美不勝收

109年11月8日，我們為了首座百岳雪山，首次路過武陵農場。 雪山登山口位於武陵農場內，為了爬山而一定要路過的地方，這一年裡我們到訪了七趟。所謂數（樹）大便是美，不得不讚嘆武陵農場裡的各式花草樹木與春

地熱谷、硫磺谷、龍鳳谷！ 北投「溫泉源頭之旅」一次步行輕鬆走透透

北投溫泉始自大屯山之火山爆發，火山地底留下豐富的熱源，熱源將地下水加熱，再由岩層裂縫湧冒而出形成溫泉，與草山溫泉(陽明山溫泉)、關子嶺溫泉、四重溪溫泉並列日治時期台灣四大名泉。地熱谷、硫磺谷、龍鳳谷這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。