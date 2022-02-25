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虎年爬一下苗栗虎山　超幸運近距離接觸完全不怕生的藍腹鷴

健行筆記 / 健行筆記登山的人

苗栗泰安-虎山虎山-1492m

三等三角點，沿途總共8個救援樁，尤其7號到8號之間最陡 位於苗栗縣泰安鄉的虎山又名虎子山或虎頭山，為「水雲三星」之首，在泰安溫泉區隔著汶水溪即可仰望南面的峭壁雄姿，因山形壯麗崢嶸而享有「中級山的大霸尖山」之美譽。

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先經過水雲吊橋，接著是樓梯木棧道一路上到登山口這邊也有瀑布可以玩水喔，有興趣的山友可觀看下方YouTube連結喔https://youtu.be/QC_s505ZkOE  (水雲瀑布)https://youtu.be/WH3dHybTON0 (大石門瀑布)

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今天一起同行的夥伴(小咪)(Mark)從登山口開始出發一路好走，路徑也滿清楚的，可以沿途看到救難號碼樁，這樣能確定走在正確的山徑上，當然離線地圖出發前要先載好喔

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走到水源處，這裡有個小瀑布，接下來就是一連串的陡上，最折磨的就這一段了，有倒木有碎石一不小心就會摔倒，還要留意咬人貓喔

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陡上的路段都有前輩們駕繩喔，小心注意踏點基本沒問題

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這段要注意碎石還有咬人貓喔

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上到稜線處，可以清楚看到指示牌，我們取左喔，1分鐘就到虎山三角點了

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等頂拉~拜個碼頭真是幸運

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完全不怕生的藍腹鷴，真是幸運

最後完整影像紀錄在這裡

https://youtu.be/z179VUctTPU如果您也愛爬山，喜歡戶外生活，不妨也訂閱我的YouTube頻道:登山的人

擁抱山林，探索美景，無痕山林，一起做起

瀑布 登山 吊橋

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