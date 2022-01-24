有吃有喝的網紅步道！ 南投溪頭園區「妖怪村步道」鹿谷鄉日式人氣景點

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溪頭園區妖怪村步道簡介

步道入口位於服務中心,步道總長約3公里,單程享受時間約2小時,新接手溪頭福華飯店鳳凰樓,景緻雅麗風生水起住客滿意,紅樓餐廳重新裝潢更是一級棒,森林賞鳥步道挑戰心肺喘吁吁,林相繁多精彩抬頭望去都是抒壓,明山松林町建築風格好綺麗,創辦人雲豹黑熊傳說故事好動人,如今遊客如織豐富異國美食,填飽每位心靈生理空虛之感,又是一處萬千風情有吃有喝的好步道

路線簡介

步道入口位於服務中心,步道總長約3公里,海拔高度1155公尺,步道行走約2小時,高度落差80公尺行者行程1700點--溪頭入口處1720點--接駁車區1740點--鳳凰樓1800點--紅樓餐廳1815點--松林町妖怪村1830點--妖怪村日式商店街1900點--返程

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Hello大家好,歡迎來到S行者本周帶大家來到南投溪頭園區妖怪村步道入口位於服務中心,步道總長約3公里單程享受時間約2小時新接手溪頭福華飯店鳳凰樓景緻雅麗風生水起住客滿意紅樓餐廳重新裝潢更是一級棒森林賞鳥步道挑戰心肺喘吁吁林相繁多精彩抬頭望去都是抒壓明山松林町建築風格好綺麗創辦人雲豹黑熊傳說故事好動人如今遊客如織豐富異國美食填飽每位心靈生理空虛之感又是一處萬千風情有吃有喝的好步道就讓行者帶著大家一起散步去吧!

歡迎光臨溪頭紅字刻在大石上園區內警示標語也暖心提醒旅客隨時注意爬坡運動血壓等從園區入口處進入穿過一排竹林後便開始今天溪頭散步的行程了綠色植被灑著陽光是個舒服天氣日子輕鬆地漫步林道步道之間來到了接駁車處,旁邊的社會責任產品展售中心也有有遊客在參觀購買上面的鳳凰樓是遊客住宿的區域今年1月起已經改由福華飯店接手經營管理拍了拍照我們繼續往前走去金翼畫眉等小型鳥類也迎接著我們溪頭食堂指示牌旁一叢花團錦簇綠意盎然的畫面吸引著我顧不得紛亂的指示牌快速的錄影起來,真是好不開心啊!

溪頭園區賞鳥步道,步道長約2公里,有2800多個階梯走起來若是體力充足的旅客一定相當過癮是園區內挑戰級的步道沿著園區的稜線而行生態林相繁多好不精彩啊!

來到了鄰近溪頭的妖怪村骷髏頭、日式水車、檜木度假住宿區松林町日式商圈各種特色繽紛呈現妖怪村由明山森林會館經營管理明山的創辦人在日治時代有個日本名字稱作「松林勝一」與東京帝大溪頭所主任久保田原是雇傭關係日本戰敗後久保田將杉木贈與松林勝一後松林勝一為感念久保田,不曾砍伐明山館區內的林木

妖怪村日式特色商店街,特色為二層樓木屋茅頂建築更有大紅燈籠高高掛熱鬧街道上有著異國風情各式商家供應獨特名產美食伴手禮最重要的是完全開放不收門票不僅為溪頭風景區增添風采也讓鹿谷鄉經濟就業幫忙甚大不愧為長青人氣風景區有機會大家都可以來走走放鬆謝謝大家的觀賞

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