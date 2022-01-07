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九曲紅橋、碧綠湖面！ 宜蘭員山「望龍埤環湖步道」彷若世外桃源恬靜悠適

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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望龍埤位在宜蘭縣員山鄉的枕山村，早在數百多年前即因為地形山洪爆發、土石沖刷，在目前大礁溪山麓，自然行成一座湖泊，面積約四至五公頃；因該湖屬於山中湖泊，海拔較高，湖水水位是隨著雨水量升降，因此湖中水量與當地居民生活息息相關，地方耆老則依「風從虎」、「雲從龍」之古諺，而取該湖名為「望龍」，祈求雲雨滋生，造福蒼生。資料來源: http://www.lanyangnet.com.tw/ilpoint/ys12/

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離開了羅東林業文化園區， 也在橘之鄉與亞典蛋糕密碼館分別買了一些伴手禮後

【宜蘭。羅東】漫遊在城市裡的蒼鬱綠林。 羅東林業文化園區步道

驅車來到望龍埤， 入口前就有地方停車， 不過我們走繞一圈後， 發現還是有幾處停車場

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從停車處， 走一小段路， 來到環湖步道的入口，步道前有個大石碑， 上頭刻有紅色的望龍埤字樣

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等了一會， 人清空後， 我們也拍個幾張照片記錄

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70年代的 望龍埤，因水位降低、水源枯竭，乃至乾涸，以致湖底雜草叢生

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現在的望龍埤， 有步道， 有拱橋，水鴨戲水，  時不時還有白鷺鷥飛過....

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都是因為地方人士的建議，而 在農委會水土保持局 ，  宜蘭農田水利會及各界人士的共同努力下設計施工， 監督 ， 廣植綠樹， 修築埤岸....有了現今有如世外桃源的模樣

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這裡還曾因為一部偶像劇在這裡取景， 花田村， 下一站..幸福更是吸引了不少劇迷， 來此朝聖....一旁的店家， 幾張遮陽桌椅， 呈現了慵懶的氛圍展示的照片， 也讓人再次回味片中的場景與人物....

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埤塘後方， 有棵大樹， 擔心承受不了其重量四周還用了支架支撐， 一旁還有關於望龍埤的誌文

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這天雖是假日， 有零星的遊客， 但來的快走的也快除了我們是悠悠哉哉的沿著湖邊散步

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湖邊有座望龍亭， 可以歇憩

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戲水的水鴨與鵝， 

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不知是湖水顏色原本就呈現碧綠色， 還是四周綠色的群樹倒映的效果走在這處悠靜湖邊， 一種離群索居的悠適氛圍...

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碧綠湖面， 九曲紅橋相映， 徐風吹佛， 悠游魚群， 水鴨戲水， 時而飛翔時而駐留的白鷺鷥.....彷若一座世外桃源湖光山色的景致， 卻是很親民的賞景步道， 很適合親子一同遊賞 ^.^

城市漫遊。 gina文章出處:

望龍埤環湖步道 相簿

步道 戲水 礁溪

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