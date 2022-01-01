因為爬山所以看見！ 春夏秋冬都適合拜訪的「武陵農場」 美不勝收

109年11月8日，我們為了首座百岳雪山，首次路過武陵農場。 雪山登山口位於武陵農場內，為了爬山而一定要路過的地方，這一年裡我們到訪了七趟。所謂數（樹）大便是美，不得不讚嘆武陵農場裡的各式花草樹木與春夏秋冬，譜出一首首美麗詩歌，令人流連忘返啊！

［雪山登山口］造訪武陵農場必來的打卡景點，這裡有雪山小鋪，販賣紀念品、咖啡、雪山紅茶冰淇淋。

［櫻花季］

今年二月底與三月初，我們追了兩趟櫻花。第一趟因為還在車輛管制期間。所以我們決定騎腳踏車賞櫻花，從南山開始騎，單程約29公里，一趟非常享受的運動兼賞花行程。車輛管制期間，腳踏車、機車可以入園，但要將車停在遊客中心的停車場，走路或座接駁車入園。所以呢！林先生穿著卡鞋逛武陵賞櫻花，我只能說：你現在知道女生穿高跟鞋有多痛苦！

［南山到武陵農場沿途風景］

天氣晴朗，伴著山景與櫻花，一步步踏向武陵農場。

［二訪櫻花］

第二趟櫻花行於一週後，兒子說很漂亮他也想來，所以我們又來了。這趟再訪，我們才發現原來茶莊裡的櫻花，真的是狂到極致，數量之多，櫻花之大，好美好美啊！

［桃山瀑布步道］山林與藍腹鷳

個人最喜歡最推的武陵必來景點！今年五月行登喀啦業山才發現如此美麗的步道，適合全家大小一起來吸收芬多精，單趟4.3公里，來回約4小時。

［遊客中心&露營區］兩區皆有販賣簡單的熱食、泡麵、飲料。

春夏秋冬都適合拜訪的武陵農場，悠閒慢活，沐浴花草之中。