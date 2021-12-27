地熱谷、硫磺谷、龍鳳谷！ 北投「溫泉源頭之旅」一次步行輕鬆走透透

北投溫泉始自大屯山之火山爆發，火山地底留下豐富的熱源，熱源將地下水加熱，再由岩層裂縫湧冒而出形成溫泉，與草山溫泉(陽明山溫泉)、關子嶺溫泉、四重溪溫泉並列日治時期台灣四大名泉。地熱谷、硫磺谷、龍鳳谷這三處都在北投溫泉上方，資料顯示應該都是北投溫泉的源頭：(以下資源參考健行筆記及網路)

地熱谷：地熱谷位於台北市北投區北投公園旁，是北投溫泉源頭之一，亦是大屯山區水溫最高的溫泉，硫磺煙霧繚繞的景色，泉水翠綠似玉，故有「礦泉玉霧」的美名。 硫磺谷：硫磺谷位於大屯山南麓，是磺港溪的上游，也是北投溫泉的源頭。溫泉屬酸性硫酸鹽泉，受地底熱作用，含有豐富的硫化物等磺物質，水質呈黃白色、有硫磺味，俗稱「白磺」。 龍鳳谷：位於陽明山國家公園的西南側，泉源路與南磺溪之間，惇敘工商斜對面，是北投溫泉的源頭，屬於酸性硫酸鹽泉，溫度高於攝氏90度。

這三處皆有大眾交通工具可到達，參考健行筆記山友的GPX軌跡及Google Map地圖，可以步行一次走透透。這天搭捷運到新北投站，由 北投公園 開始走，經過臺灣首座綠建築圖書館的 臺北市立圖書館北投分館 、 北投溫泉博物館 、 北投露天溫泉浴池 ，這裏還有一段台北市政府公告的「北投石自然保留區」，再沿著中山路即可到達 地熱谷 ，離開地熱谷後走湯元巷，經溫泉路、林泉公園(出口封閉整修中)、泉源路到達 硫磺谷 ，離開硫磺谷，走硫磺谷後方的步道經龍鳳谷遊客服務站到行義路，往下沿著石階走即可到 龍鳳谷 ，再走龍鳳谷步道可一路到紗帽路，轉湖底路進入湖底聚落，再走湖山國小步道出湖山路後，沿著馬路可走到陽明山總站(公車)，由此搭公車下山，路線請參考我的GPX軌跡。搭捷運到新北投站，過馬路到進入北投公園。

位於北投公園內的臺灣首座綠建築圖書館： 臺北市立圖書館北投分館 。

旁邊的荷花池花開了！

北投公園內的水流，試試手機的長時間曝光功能，看起來有相機慢快門的相當效果。

北投溫泉博物館。

走出北投公園，中山路旁的北投露天溫泉浴池。

這段不知是否還是「北投石自然保留區」？

沿著中山路左轉進入地熱谷。

硫磺煙霧繚繞的地熱谷，周遭整修中，目前只開放前半段可以進入。

由溫泉路往下看地熱谷全貌。

離開地熱谷，來到入口左轉經湯元橋，走階梯的湯元巷到溫泉路。

溫泉路盡頭是林泉公園，不知是我沒注意還是根本沒標示，走到泉源路出口竟然封閉整修中，只好跨過去。

沿著泉源路走，沒多久即可到達硫磺谷入口。

在這邊可以欣賞碎裂崩塌的山谷及噴氣孔噴出高熱的水蒸氣，還有泡腳池讓大家在散步之後可以小憩片刻。

泡腳池。

原本有步道可以往上走，不過整修封閉，只好走出硫磺谷，走一小段馬路後再轉入後方的步道。

這段步道一路往上爬升，剛好可以居高臨下看到硫磺谷的全貌。

再走一段有綠樹遮蔭的步道，可達龍鳳谷遊客服務站。

這裏有一座清郁永河採硫處的石碑，述說著先人採硫的辛苦及毅力。

跟著指標走往龍鳳谷。

有一處高地可以看到下方龍鳳谷的全貌。

來到龍鳳谷，前方有個小公園，休息一下。

龍鳳谷地熱景觀。

還有幾隻水鳥在池中享受溫泉，試試手機的長焦，可惜還是有點遠，看不太清楚是那種鴨子?

再由此走步道往上，沿路還可以看到地熱景觀。

下方很多溫泉的取水管。

再來進入一段有樹蔭的步道，還有如來佛祖、齊天大聖、關公、彌勒佛、濟公等眾多神像。

這裏有很多人在此泡溫泉的，看起來應該是已經封閉的，再試試手機拍照的水流慢動作效果。

再走一段階梯後到達紗帽路的出口。

沿著湖底路走，可以看到紗帽山了。

由此左轉進入湖底聚落。

沿著巷道有百年山菜豆的老樹、百年古厝、百年桂花樹、百年豬舍，皆有標示介紹，很有心經營的社區。

百年古厝(許宅)。

百年桂花樹，是許宅蓋起厝家是種植的。

走過聚落的巷道後接湖山國小步道。

左下方是湖山國小，四周群山環繞，擁有令人稱羨的校園環境，是全台唯一有泡腳池的小學，還有樹屋。

續走湖山國小步道。

由此出口進入湖山路，走往陽明山總站(公車)。