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地熱谷、硫磺谷、龍鳳谷！ 北投「溫泉源頭之旅」一次步行輕鬆走透透

健行筆記 / 健行筆記阿德

北投溫泉始自大屯山之火山爆發，火山地底留下豐富的熱源，熱源將地下水加熱，再由岩層裂縫湧冒而出形成溫泉，與草山溫泉(陽明山溫泉)、關子嶺溫泉、四重溪溫泉並列日治時期台灣四大名泉。地熱谷、硫磺谷、龍鳳谷這三處都在北投溫泉上方，資料顯示應該都是北投溫泉的源頭：(以下資源參考健行筆記及網路)

  1. 地熱谷：地熱谷位於台北市北投區北投公園旁，是北投溫泉源頭之一，亦是大屯山區水溫最高的溫泉，硫磺煙霧繚繞的景色，泉水翠綠似玉，故有「礦泉玉霧」的美名。
  2. 硫磺谷：硫磺谷位於大屯山南麓，是磺港溪的上游，也是北投溫泉的源頭。溫泉屬酸性硫酸鹽泉，受地底熱作用，含有豐富的硫化物等磺物質，水質呈黃白色、有硫磺味，俗稱「白磺」。
  3. 龍鳳谷：位於陽明山國家公園的西南側，泉源路與南磺溪之間，惇敘工商斜對面，是北投溫泉的源頭，屬於酸性硫酸鹽泉，溫度高於攝氏90度。

這三處皆有大眾交通工具可到達，參考健行筆記山友的GPX軌跡及Google Map地圖，可以步行一次走透透。這天搭捷運到新北投站，由北投公園開始走，經過臺灣首座綠建築圖書館的臺北市立圖書館北投分館北投溫泉博物館北投露天溫泉浴池，這裏還有一段台北市政府公告的「北投石自然保留區」，再沿著中山路即可到達地熱谷，離開地熱谷後走湯元巷，經溫泉路、林泉公園(出口封閉整修中)、泉源路到達硫磺谷，離開硫磺谷，走硫磺谷後方的步道經龍鳳谷遊客服務站到行義路，往下沿著石階走即可到龍鳳谷，再走龍鳳谷步道可一路到紗帽路，轉湖底路進入湖底聚落，再走湖山國小步道出湖山路後，沿著馬路可走到陽明山總站(公車)，由此搭公車下山，路線請參考我的GPX軌跡。搭捷運到新北投站，過馬路到進入北投公園。

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位於北投公園內的臺灣首座綠建築圖書館：臺北市立圖書館北投分館

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旁邊的荷花池花開了！

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北投公園內的水流，試試手機的長時間曝光功能，看起來有相機慢快門的相當效果。

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北投溫泉博物館。

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走出北投公園，中山路旁的北投露天溫泉浴池。

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這段不知是否還是「北投石自然保留區」？

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沿著中山路左轉進入地熱谷。

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硫磺煙霧繚繞的地熱谷，周遭整修中，目前只開放前半段可以進入。

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由溫泉路往下看地熱谷全貌。

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離開地熱谷，來到入口左轉經湯元橋，走階梯的湯元巷到溫泉路。

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溫泉路盡頭是林泉公園，不知是我沒注意還是根本沒標示，走到泉源路出口竟然封閉整修中，只好跨過去。

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沿著泉源路走，沒多久即可到達硫磺谷入口。

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在這邊可以欣賞碎裂崩塌的山谷及噴氣孔噴出高熱的水蒸氣，還有泡腳池讓大家在散步之後可以小憩片刻。

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泡腳池。

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原本有步道可以往上走，不過整修封閉，只好走出硫磺谷，走一小段馬路後再轉入後方的步道。

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這段步道一路往上爬升，剛好可以居高臨下看到硫磺谷的全貌。

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再走一段有綠樹遮蔭的步道，可達龍鳳谷遊客服務站。

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這裏有一座清郁永河採硫處的石碑，述說著先人採硫的辛苦及毅力。

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跟著指標走往龍鳳谷。

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有一處高地可以看到下方龍鳳谷的全貌。

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來到龍鳳谷，前方有個小公園，休息一下。

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龍鳳谷地熱景觀。

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還有幾隻水鳥在池中享受溫泉，試試手機的長焦，可惜還是有點遠，看不太清楚是那種鴨子?

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再由此走步道往上，沿路還可以看到地熱景觀。

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下方很多溫泉的取水管。

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再來進入一段有樹蔭的步道，還有如來佛祖、齊天大聖、關公、彌勒佛、濟公等眾多神像。

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這裏有很多人在此泡溫泉的，看起來應該是已經封閉的，再試試手機拍照的水流慢動作效果。

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再走一段階梯後到達紗帽路的出口。

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沿著湖底路走，可以看到紗帽山了。

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由此左轉進入湖底聚落。

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沿著巷道有百年山菜豆的老樹、百年古厝、百年桂花樹、百年豬舍，皆有標示介紹，很有心經營的社區。

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百年古厝(許宅)。

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百年桂花樹，是許宅蓋起厝家是種植的。

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走過聚落的巷道後接湖山國小步道。

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左下方是湖山國小，四周群山環繞，擁有令人稱羨的校園環境，是全台唯一有泡腳池的小學，還有樹屋。

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續走湖山國小步道。

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由此出口進入湖山路，走往陽明山總站(公車)。

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溫泉 北投 步道

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