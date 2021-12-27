尋找傳說中的岩窟！ 「馬海濮岩窟」莫那魯道的最後藏身地

去年在賽德克部落聽著族人說起霧社事件的故事，很想去尋找那傳說中的岩窟，可惜時間有限，加上下切馬海濮岩窟非常規路線探訪不易，心裡總有些遺憾。這次感謝在四季溯溪的朋友陪伴下終於完成找尋岩窟的小小願望。回程我們在岩窟前點上一支煙，獻上米酒和餅乾，感謝讓我們這一路平安順利。

▲ 這張是當初走能高越嶺古道時看馬海濮富士山馬海濮富士山， 又稱麻平暮山、馬赫坡山，因為山形對稱像似日本富士山，而被日本人冠以富士山的稱呼，從能高越嶺遠望，就能清楚看見馬海濮的完整山形。

霧社能高是個值得深度旅行的地方，景點與故事也可以參考之前的「霧社能高小旅行」系列文章：▶ 奇萊南華 (上)｜踏上消失的台14線▶ 奇萊南華 (下)｜澄光蔓延在日出時▶ 賽德克部落 (上)｜跟著族人看見部落之美▶ 賽德克部落 (下)｜另類美好生活體驗

我們這次上馬海濮不去三角點，而是前往尋找莫那魯道與族人當初退守的岩窟位置，由於下切到溪谷並非一般登山路線，加上坡度極陡，土石鬆動，也沒有明確路徑可以依循，即使帶著離線地圖，也可能因為地貌變化而需自行尋找適合的踩點路徑，建議做好萬全準備並有類似登山經驗才前往，來回至少需要8到9小時，一定要預先做好規劃再出發。

要到登山口先從漫長的產業道路開始

往馬海濮登山口的路是一條狹窄不易會車的產業道路，我們一開始開錯岔路，車子在被滿滿高麗菜包圍的產業道路上不斷打滑，後來終於找到切回正確道路的路徑，但因為產業道路狹窄，兩旁已經被闢成菜園和茶園，所以一路上也沒有可以停車的位置，建議直接步行前往登山口。這次去馬海濮岩窟已經是三月中的事，經歷車子打滑及走在漫長的產業道路上，還沒真的走上山徑大家已經曬得哇哇叫，巧遇熱情的大哥大姐們正在收割蔬菜，順便和他們閒聊，聽說我們是要走上去爬山的，一臉迷懞，看來來這爬山的人真的不多。

▲ 大姐超級可愛！

▲ 漫長的產業道路，曬到大家都不想說話了

遇見光影流動的原始森林

好不容易終於走到產業道路盡頭，登山口的樹上掛滿布條和指引，在歷史上別具意義的馬海濮，儘管名聲響亮，到訪的人卻不多，沿路僅遇到在地族人搬運水管上山維修，原始山徑沿著山腰闢道而行，隨性自然，不為來者修建，是真正屬於生活的一條路。

山壁的路若是崩了，簡易的架上幾根樹枝和鐵架就能指引方向。現在很多山已經被刻意照顧的很好，鋪上石階、木階，甚至還有扶手，雖然舒適跟安全可以讓更多人親近山林，但少了自然的原始樣貌總有些可惜，帶著狂野姿態的山總會在心裡種下一片濃蔭。

途經一處崩塌碎石坡，沿著小路繼續前行，就會到達一片林木遼闊的森林，陽光像水流波光粼粼，沿著一旁山壁緩緩流下，山谷裡的藤蔓順著枝幹攀爬捲繞，像是為了填補每一處留白，那畫面實在太美。

過了森林便會抵達鞍部岔路口，左上便是往岩窟，直行則是前往馬海濮三角點，從鞍部會先繼續爬升到達最高點，有不錯的展望，但也可以看到山壁崩塌的很嚴重。

走進歷史故事的場景

接著進入枝幹密佈的百年杜鵑林，這一片杜鵑純林，歪斜、扭曲，從土裡以各種姿勢冒出枝幹，就像關節骨骼伸展扭動，彷彿還能聽見喀喀喀的聲響，若不是一群人，一個人走在這也是有點害怕。

地上的腐植土踏起來非常柔軟，有著很神秘的彈力，因為枝幹茂密，加上沿路並無明確路徑，很容易就迷失方向，一定要備好離線地圖。一開始會在廣稜上沿路下降，接著便直接陡降下切到溪谷，最後一段不到1公里的路下切了300多公尺深，加上沿路倒樹跟鬆散崩落的泥土，走起來相當不容易，幾乎是邊滑邊飛，尤其沿路的倒樹都非常巨大，要越過也有難度。

▲ 倒樹要越過樹冠不容易，因為坡度陡，不確定枝葉下方是不是空心，所以一定要踩穩才移動

因為忙著站穩步伐，相機也只能隨性盲拍，因為土石實在太過鬆散，不斷向下滑落，所以畫面似乎也都很失控...

▲ 沿途部分路徑留有前人留下的扁帶

走過一遍就能深刻體會為什麼當初日本人始終攻不破岩窟，因為若不是有前人留下的GPX路徑，根本不可能會踏上這條沒有路的路。岩窟就在溪谷上方，狹小的洞穴很難想像當年如何讓勇士們據守在這，若仔細觀察，會發現岩窟有人為修護的痕跡，有可能是當年為了避免岩石下沉，而用石塊填補空隙。

▲ 岩窟比例尺專業示範XD

▲ 洞穴內側邊石塊堆砌

不愧是四季溯溪的專業好手，溪水很冰涼，但一回頭彥勳已經爬下溪谷跳下水潭裡游泳，還為我們在下方拍了非常美的合照，從這視角看巨大石塊跟落差極大的溪谷真的很驚人。

▲ Photo credit:彥勳

這片溪谷很美，站在巨大的石塊上人顯得好渺小，雯婷很用心印了很多當年紀錄的照片跟解說，我們在這休息午餐，溪谷裡的風很涼。

這段陡險未明的路徑始終日本人都未能攻破，但狹小岩窟內所能儲存的食物和藏居空間不足，當年族裡的婦女為了讓勇士們心無罣礙，帶著孩子們自縊在杜鵑林，而最後莫那魯道也飲彈自盡於岩窟內，當年的悲劇已經很遙遠，但身在歷史事件的場景，心裡還是很沉，歷史可以被原諒但不能遺忘。

回程我們點上一支煙，獻上米酒和餅乾，感謝讓我們這一路平安順利。只是怎麼下來就得怎麼回去，回程的爬升真的讓人吃盡苦頭啊！

▲ 中間休息大家累到都眼神迷濛了XD

步出登山口時，天色已經漸暗，還有一段產業道路要奮鬥，透著朦朦空氣，沿路景色都像蓋了一層柔焦，看著遠方雯婷和皇上牽著手蹦蹦跳跳的下山，畫面實在好迷人。

感謝朋友邀約才能實現這個放在心裡好久好久的願望，即使距離三月探訪岩窟已經過了那麼久，但想起當初走上這條滿是故事的路，還是內心翻湧，總覺得一定要把這紀錄寫下，才算是好好走完了這趟旅程：）

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原文出處《Cynthia's DecoLife》連結：https://decolifetw.com/monarudo/＿＿嗨，我是Cynthia，

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