芒花舞秋風！ 造訪「金包里大路」擔魚之路 芒花飄飛的銀白世界

「金包里大路」從金山到士林，全程48公里。清朝以前是臺北與金山地區通婚、通商的重要道路。清朝時期是運送砲管、開採硫磺的道路。日治時期，則為一條擔魚人販魚的重要道路，從金山「磺港」經由古道到臺北山仔后、士林，甚至遠到大稻埕，都有擔魚人的足跡。我們趕在入秋第一道東北季風來臨前，利用本週短暫天氣空檔，造訪魚路古道北段（擎天崗至磺港），欣賞芒花飄飛的銀白世界，也感受漁人挑擔賣漁回程的愉悅輕鬆的心情。

▲金包里大路日人路

話說從前

二百多年前，金山鄉的漁民必需挑著漁貨揮汗爬上擎天崗、經山豬湖、山仔后到士林或大龍峒、大稻埕等地販賣個好價錢，再補給些日常用品，接著循原路趕回家。透過耆老口述，古道也重新鮮活了起來，金山住民柳登文在接受雜誌訪問時，這樣描述挑魚人的行程：「在黃昏漁船入港時買魚，晚上七、八點從金山磺港出發，提一盞電土燈(又稱磺火燈，以電石加水產生化學反應為燃料，比煤油燈光亮持久)，三人一組互相照應，順著磺嘴山的山腳，慢慢爬上第一個台地─子坪，經過八煙後，路開始陡升，爬到擎天崗先向嶺頭喦土地公拜拜，半夜十二點即可至山仔后，稍事休息後就走下台北，大約清晨四點可到士林或北投，趕得上魚市(以上節錄自經典雜誌-篳路台灣)。」

▲擎天崗大草原

▲古道的守護者～嶺頭喦土地公

▲山豬湖眺望大屯山脈

▲回程的展望

漁人往返古道的驚歎

我們站在擎天崗嶺頭喦土地公眺望士林地區，想像漁人翻山越嶺辛苦挑魚到此，卸下肩頭重擔，看見目的地已在咫尺，在廟前誠心拜謝擲筊，一來祈求一路山行平安，二來請示土地公接下到何地做買賣。回程由擎天崗循金包里大路而降，在南勢湖古道眺望金山地區，開心的踏著輕鬆的步伐返回家裡。雖然這條漁民們披星載月、奔波往返營生的古道，在陽金公路開通後，逐漸被荒煙蔓草給埋沒，但它背後蘊藏的豐富人文史跡，則讓今日造訪魚路古道的道友，可以拉近時空的差距，想像一下先民為討生活奔走之艱辛。

▲土地公眺望擎天崗草原及士林地區

▲南勢湖古道眺望金山地區及東海

▲擎天崗金包里城門（傳聞此處曾為武裝抗日軍首領簡大獅據守的根據地）

金包里大路八煙段

金包里大路可分為兩條路線，「河南勇路」是較為早期興築的傳統道路，相傳因清代曾有「河南營」的清勇在此駐守而得名，以石階為主、坡度較陡、距離較短；另一條為「日人路」，是日治時期日本人為了行軍和拖行大砲而另外開闢的道路，較為寬敞平緩，又稱為「砲管路」，呈現「之」字形迂迴，兩條路沿途有許多交會點，山友可以自行選擇適合自己體能的路線，抑或交錯走不同路線，感受兩條道路不同的風景。每到深秋此步道兩旁的芒花恣意盛開，迎風飄逸，是山友們賞芒的絶佳地點。

▲感謝隊友起早，帶來豐盛號早餐，大伙在土地公旁涼亭享用，開始本日豐盛的行程。

▲8:50向嶺頭喦土地公祈求山行平安後起登。

▲沿擎天崗草原指標向金包里大路城門前進。

▲9:00於金包里大路城門口合照。

▲本日正值東北風即將南下，芒花舞秋風，十分迷人。

▲俯瞰嶺腳庄聚落。

▲日人路少了石階，走起來非常輕鬆。

▲走進銀色世界。

▲9:40步道旁的土地公默默守護著來往的旅人。

▲9:45抵達「山豬豐厝地，因屋主「阿豐仔」善於獵捕山豬而得名。

▲「打石場」是興建許顏橋的岩石採集之處，利用原木作為搬運軌道運送，展現先民的智慧。

▲「憨丙厝地」為當時過路旅人的中途休息站，如今整建為休憩涼亭。

▲「許顏橋」為茶商許清顏為避免在運送過程中溪水濺濕影響茶葉品質，出資修築而成。

▲番坑瀑布

▲八煙水圳（頂中股圳）水道

▲崩塌地陽管處以欄杆圍起的繩梯（因為這個崩塌陽管處封閉了八煙段好幾年)

▲到了這個美麗的竹林就表示八煙聚落快到了

▲金包里大路八煙端登山口

金包里大路天籟段

續行往天籟登山口前進，此路段大多與陽金公路平行，至天籟登山口叉路附近要爬升一段較陡峭的石階至天籟社區風月小集接山城路，踢一小段馬路後再進入南勢湖古道。

▲進入天籟社區

南勢湖古道

此行最後一個原始步道，亦被稱為

金包里大路尾段

，由山城路電線桿編號

"農場高分 1

"左轉入山徑，步道雜草密步，前段綠樹成蔭，坡度緩降，部分路途有陡降的石階，因較少人造訪，為魚路北段路況較差之路段，步行一段路程之後，來到視野遼闊的

半山腰，可以遠眺蔚藍的金山海岸

，步道出口在大覺寺附近，其後即進入金山地區，古道被產業道路及陽金公路取代，開始踢馬路至金山老街，再至磺港魚路古道起點，完成本日行程。

▲步道金山端出口

▲開始踢馬路

▲金山區裝置藝術～黃金甘藸

▲陽金公路上的補給點(地方特色小吃)

▲金山老街(中山路與慈護街口)

▲由溫泉街穿越金山區第一公墓至磺港(沿路皆有地標)

▲磺港端的溫泉街

▲慵懶的街道

▲彩繪步道(上面還有一艘創意漁船)

▲磺港魚路古道０Ｋ起點

▲魚路古道0K(要潑水才看得見)

▲魚路古道地圖後記：北段出了南勢湖古道後就都在鄉間道路穿梭，如是艷陽天走起來會曝曬感十足，要做好防曬，如果沒有要走全段，可以在雲集小棧附近搭大台北客運790公車至金山或基隆返回台北。

航跡參考